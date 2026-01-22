El hijo de Paquito vuelve al Hércules: “Yo tenía claro que mi futuro estaba aquí”

Será por el destino, será por la voluntad, en la vida hay historias que se repiten y pasiones que se heredan. Este jueves el Rico Pérez ha visto a otro Escudero vestir de blanquiazul sobre su césped, 25 años después de la retirada de Paquito, gran herculano pese a su nombre con diminutivo. Ahora es el turno de su hijo, Andy Escudero, que nació y se formó en Alicante, se marchó siendo poco más que un niño y vuelve ya como un futbolista maduro, con un ascenso a Segunda en su haber.

En su presentación le ha acompañado Paco Peña, secretario deportivo del club, y en una frase resumió lo que significa el regreso de Andy a las filas blanquiazules: "Me hace especial ilusión porque su padre fue quien me firmó a mí, aquí en el Hércules. El poder firmar yo a su hijo es algo muy, muy importante para mí, por todas las condiciones que él reúne, porque es un buen jugador y sobre todo buena persona". Andy incluso compartió vestuario con Peña, con la camiseta negra del Intercity en la temporada 2020-21.

Regreso a casa

Además de esa experiencia en el otro club de Alicante, Andy ha recorrido varios equipos de solera en el tercer peldaño del fútbol español: Alcoyano, Real Murcia, Nàstic de Tarragona y Ceuta, donde ascendió al fútbol profesional en la pasada campaña. "Yo sé que el club, tanto Paco, Enrique y el míster han hecho un esfuerzo muy grande porque yo estoy aquí, yo también lo he hecho, pero yo estoy aquí porque quiero y porque tengo esa ilusión de conseguir grandes cosas con mi club y con mi ciudad", ha manifestado Andy en su presentación.

INFORMACIÓNTV

En la sala de prensa del Hércules le acompañaban su prometida, y como no podía ser de otra forma, su padre. Paquito procuró ser discreto, siempre junto a su hijo, pero sin robarle protagonismo en su día. Saludó a todos, se sintió en casa, su casa por diez temporadas como futbolista y otros tantos años en la secretaría técnica, y ahora, al menos, hasta junio de 2028 como seguidor de su hijo.

"Estoy aquí porque quiero y porque tengo esa ilusión de conseguir grandes cosas con mi club y con mi ciudad" Andy Escudero

Andy ha asegurado que su padre no tuvo que darle ningún consejo en particular: "Me dijo que hiciera lo que mi corazón dijese, que fuese feliz, que tomase la decisión que tomase, que me iba a apoyar y desde el momento que dije que voy a estar aquí, pues no puedes imaginar la alegría que tiene". El mediapunta llega para impulsar al Hércules de Beto, que no acaba de acercarse a las plazas de play-off. "Yo creo que es una categoría muy dura, está todo súper igualado, pero bueno, yo creo que lo importante es llegar a esas últimas jornadas cerca del objetivo, estar preparados para lo que viene, queda muchísimo todavía y como he dicho yo creo que si en las últimas jornadas estamos cerca con la ayuda de la afición lo vamos a conseguir seguro", ha analizado Andy sobre la situación del equipo.

Listo para debutar

Físicamente, está bien y con ganas de debutar incluso este domingo, aunque "deseando que llegue el viernes que viene para poder ver el Rico Pérez, ponerme la camiseta y empezar a disfrutar". Ya ha hablado con Beto, quien le transmitió "total confianza", y considera que puede aportar "golpeo de balón, visión de juego y ayudar a los compañeros a ser mejores".

Andy Escudero, en su presentación como jugador del Hércules junto a Paco Peña. / Héctor Fuentes

Andy ha jugado tanto de mediapunta como cerca de la banda, pero piensa que "da igual" si parte de fuera o de dentro. "Todos los entrenadores me han dado libertad y Beto desde el primer día también me lo ha transmitido, quiere que busque zonas para hacer peligro, para hacer daño y a partir de ahí yo creo que también el estilo de juego del equipo es un poco libre a la hora de atacar, da esa libertad a esos jugadores, por lo que yo he visto estos partidos", ha explicado el futbolista alicantino.

Es "muy alicantino", como llegó a decir Paquito. Por eso también sabe la exigencia que significa vestir de blanquiazul: "Me ha tocado vivirlo en mis propias carnes con mi padre, pero no lo veo como una presión, lo veo como una motivación extra". Andy ya estaba en el fútbol profesional, y contaba con más ofertas, pero el jugador ha sido transparente: "Yo tenía claro que mi futuro estaba aquí". Si todo se da como ha predicho el mediapunta este jueves, en mayo podrá estar cerca de disputar otro ascenso como el que consiguió hace un año, pero esta vez con los colores de su ciudad, de su niñez y de su padre.