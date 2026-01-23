Beto no da por cerrado el mercado del Hércules : "Tenemos ocho días y pueden pasar cosas"

El Hércules se prepara para su visita al Tarazona, este domingo a las 12:00, y Beto Company tiene asumido que para ser los primeros en ganar en el fortín de los turiasonenses deben conseguir "esa deseada portería a cero fuera de casa". El técnico herculano advierte de que el Municipal de Tarazona "es un campo un poco más estrecho de lo habitual" y el rival "es un equipo con una energía increíble, con mucho balón a última línea, juego directo, segundas acciones y balón parado", por lo que pide atención al hecho de que "gran parte del partido va a ir en ese tipo de acciones defensivas".

A este encuentro, el primero fuera de casa de la segunda vuelta del campeonato, el Hércules llega tras anunciar los fichajes de Andy Escudero y Josep Calavera, este último a espera del trámite federativo para poder ser convocado. "Creo que nos hemos reforzado con tres futbolistas de momento, Medhi, Andy y Josep Calavera, de una trayectoria y de un bagaje importantes. Medhi, ya lo hemos comprobado, tiene un rendimiento superior que nos va a ayudar", ha sido la valoración de Beto, que no da por cerrado el mercado de fichajes.

La ventana sigue abierta

"El mercado sigue, tenemos siete, ocho, nueve días y pueden pasar cosas. Siempre hablamos de que en este mercado tú planificas cosas y después acabas pescando lo que puedes. Lo que hay que estar es pendientes, con la escopeta cargada y preparados", ha añadido el entrenador herculano, que recalca "el trabajo de la dirección deportiva, la ambición con la que iba la propiedad y la alineación que teníamos nosotros con ellos, justamente en ese trabajo, en esos perfiles que buscábamos".

Josep Calavera se sumó a los entrenamientos este mismo jueves. / Álvaro Egea / HCF

Aunque mantiene la puerta abierta a nuevas incorporaciones, ha descartado revelar si buscan algún perfil posicional en concreto y ha explicado que todo depende de las oportunidades que presente el mercado, que estos días entrará "en plena ebullición, porque a finales de estos últimos días es donde más factores desencadenantes hay. Van a aparecer cosas, seguro. Cosas que realmente nos mejoren. No vamos a rellenar porque sí, porque necesitamos hacer un número más".

De regreso a la competición, y cuestionado por el mes sin ganar que atraviesa el equipo, Beto ha contraargumentado con que "podría decir que se ha perdido un partido de ocho" para plantear que "los datos y las estadísticas hay que verlos con cierta pausa. Evidentemente queríamos ganar y queríamos haber ganado los tres, no uno, los tres. No lo hemos hecho, pues bueno, el objetivo es ganar el siguiente".

En busca del gol

Después de encararse con dos rivales de peso como el Sabadell y el Real Murcia, quizás el saldo a deber está en el empate sin goles contra el Sevilla Atlético, donde los blanquiazules no tuvieron la pegada necesaria para adelantarse. "Lo que queremos es tener volumen y calidad de ocasiones de gol, pero no perder el control del juego. Por ejemplo, contra el Sevilla Atlético tenemos la sensación y la certeza de que no tenemos muchas ocasiones claras, aunque al final tiramos 20 veces a la puerta".

De cara a este domingo en Tarazona, Beto exige a los suyos "no perder esa esencia de ser un equipo que apriete alto, que busque tener el control mediante la posesión de balón y arriesgar cuando toque".

"Queremos es tener volumen y calidad de ocasiones de gol, pero no perder el control del juego" Beto Company — Entrenador del Hércules

Más que a acumular jugadores en el área, o incluso al fichaje de un delantero, el entrenador herculano opina que hay que corregir las "malas decisiones en ese último tercio o último cuarto del campo". Y añade que en el último partido hubo cerca de "27 centros al área, y en muchos de ellos tenemos igualdad numérica atacando. Realmente estaba la gente. Sigo pensando en aquello que yo dije en el postpartido de tener más ambición, punch, colmillo". Además, ya ve en las incorporaciones una mejora para estos problemas: "vienen futbolistas buenos que toman decisiones, como por ejemplo Andy o Medhi que toman decisiones buenas en ese último tercio".

En lo que sí ha deseado insistir el técnico es que "la categoría está igualadísima, que es una categoría donde los supuestamente muy buenos no son tan buenos a nivel diferencial con los supuestamente menos buenos, sino que aquí, en cualquier campo, en cualquier momento, de local, de visitante, se complican las situaciones".

Noticias relacionadas

Bajas y salidas

Para este domingo Beto cuenta con toda la plantilla, salvo Solde, y con ciertas precauciones sobre Nico, quien entrena con normalidad, pero el cuerpo técnico desea tratar de forma progresiva para asegurarle continuidad en su regreso. Por otra parte, esta semana han abandonado el equipo Rafa de Palmas y Vique Gomes, con rumbo al Teruel y el Conquense, respectivamente. Asimismo, se le ha comunicado su salida a Carlos Rojas, con quien Beto asegura haber tenido una conversación "muy franca y muy tranquila, de llegar a la conclusión de que lo mejor es que saliera, que yo no lo podía garantizar minutos, y de que saliera a buscarlos".