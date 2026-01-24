El inexpugnable Municipal de Tarazona mide los refuerzos del Hércules

Sumar tres puntos donde nadie lo ha hecho. Un reto complejo, que coincidiría con la primera victoria blanquiazul del 2026. Y para el que los refuerzos del mercado invernal están listos. El Hércules visita al Tarazona en su estado Municipal este domingo (12 horas), una plaza donde nadie ha ganado esta temporada. Nueve lo han intentado: cinco cayeron y otros cuatro no pasaron del empate.

El rival, que lucha por eludir el descenso a Segunda RFEF, un objetivo diametralmente opuesto al que se tiene en el Rico Pérez, llega a la cita con los mismos puntos que los de Beto Company: 27. Solo han recibido cinco goles en su estadio desde que inició la liga. Creciendo desde un esquema con cinco defensas bien organizado atrás, el Tarazona llega a la jornada 21 en una situación idéntica a la del Hércules

Para revertir el mal inicio de año (dos puntos de nueve posibles), despuntar en la zona media e incorporarse a la lucha por el "play-off" de verdad, el Hércules podrá contar Josep Calavera y Andy Escudero. El centrocampista y el extremo, flamantes incorporaciones de invierno, están preparados físicamente para competir. Ambos han viajado junto al resto de la expedición, de 22 futbolistas, y podrían vivir su debut como blanquiazules este domingo.

Las únicas dos ausencias en la convocatoria blanquiazul son el lesionado de larga duración Oriol Soldevila... y Carlos Rojas. Beto contó en la rueda de prensa previa al partido que el extremo de 23 años no seguirá en el Hércules durante la segunda vuelta. El técnico blanquiazul dijo haber tenido con él una conversación "muy franca y muy tranquila, de llegar a la conclusión de que lo mejor es que saliera, que yo no lo podía garantizar minutos, y de que saliera a buscarlos".

Sí que entra en la convocatoria Nico Espinosa. Sin embargo, la reintegración al grupo del capitán, que no jugó frente al Sevilla Atlético, será paulatina. El miedo a una posible recaída hará que el cuerpo técnico no asuma ningún riesgo con su regreso. Salvo sorpresa, no será titular. Sí que apunta a serlo Javier Rentero, quien regresaría tras la sanción al centro de la zaga junto a Nacho Monsalve, acompañado en los carriles, a priori, por Samu Vázquez y Javi Jiménez.

La lista de los 22 convocados por Beto Company para el partido en Tarazona. / HCF

Del medio del campo hacia adelante es donde se abre el abanico de opciones para Beto. La medular estuvo ocupada en el último partido por Roger Colomina, Ben Hamed y Mehdi Puch, pero la ansiada llegada de un "6", satisfecha con Calavera, podría propiciar el cambio en la posición. El centrocampista cedido por el Tenerife ha completado tres entrenamientos desde su llegada a Alicante. Pese a que no se le espera como titular, sí podría tener minutos.

LA PREVIA SD Tarazona [11º (27 puntos)] — Hércules CF [9º (27 puntos)]* ► Hora: 12:00 h. ► Árbitro: Imanol Irurtzun Artola (Pamplona). ►Televisión: LaLiga+, FC Play, Movistar+, Orange TV, Digi... ► Estadio: Municipal de Tarazona. Alineaciones probables ▲ SD TARAZONA: Josele Martínez; Ángel López, Andrés Borge, Bakary Traoré, Imanol Alonso, Chechu; Busi, Álvaro Jiménez, Toni Ramón; Armero y Agüero. Entrenador: Juanma Barrero. ▲ HÉRCULES CF: Carlos Abad; Samu Vázquez, Nacho Monsalve, Rentero, Javi Jiménez; Roger Colomina, Ben Hamed, Mehdi Puch; Andy Escudero, Unai Ropero y Fran Sol. Entrenador: Beto Company. *las clasificaciones de los equipos son las marcadas antes del inicio de la jornada.

Con la posición del delantero centro encabezada por Fran Sol durante los dos últimos meses, Beto deberá de elegir a dos de sus cuatro mediapuntas disponibles: Unai Ropero, Antonio Aranda, Jeremy de León y Andy Escudero. Es la posición donde más alternativas cuenta el Hércules... pero también donde más chispa faltó hace una semana, frente al Sevilla Atlético, para inquietar la meta rival.

Noticias relacionadas

Primera visita a Tarazona

La de este domingo será la primera vez que el Hércules visite Tarazona para jugar un partido de fútbol. Eso sí, no será el primer enfrentamiento entre ambos. Ya se midieron en el inicio de la presente temporada, en el Rico Pérez, con victoria blanquiazul por la mínima (1-0) gracias al gol de Samu Vázquez.