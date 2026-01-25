Beto, técnico del Hércules: "El mercado termina con operaciones en la última semana"

Se enfrentaban Tarazona y Hércules y el duelo se saldó con un empate final. En un partido loco, el conjunto alicantino consiguió sumar un punto sobre la bocina y tras el pitido final, Beto reconocía la dificultad del partido. "No es dar por bueno el punto o no darlo, es el resultado que se ha dado y ya está. Es un campo muy difícil, no lo digo yo, lo dicen los números. Nadie ha ganado en la primera vuelta y queríamos ser los primeros. El Tarazona nos ha forzado mucho y al final en cualquier momento te pueden meter gol, hemos tenido fortuna de que Mehdi ha hecho un golazo", pensaba el técnico.

"Nos ha faltado un poco más de finalización, hasta el área estábamos llegando bien. El mérito del equipo es que ha sido capaz de meterse arriba, el penalti ha sido la recompensa justa a un partido igualado. El viento ha sido muy molesto tanto para los jugadores como para los aficionados, tenemos que seguir así y convertir la racha de empates en victorias", agregaba el técnico.

Beto observa el partido ante el Tarazona desde su banquillo. / LOF

El Hércules contó con la posesión, pero faltó pegada. Sobre esto, Beto ha comentado lo siguiente. "Es un déficit que nos tenemos que apuntar, debemos generar más cantidad de acciones de gol. Con las modificaciones que vamos haciendo en el mercado ganaremos decisiones en el último tercio. Estoy esperanzado con el nivel de los futbolistas que han venido este mercado".

El técnico también ha alabado el rendimiento de Andy Escudero y de Josep Calavera. Sobre el primero ha señalado que durante toda la semana le han visto muy preparado y ante el Tarazona ha aportado muchísimo sin estar en plenitud física, pero en el minuto 65 ya se le notaba fatiga. Por otro lado, Josep Calavera ha aportado equilibrio según el técnico, además del primer pase. Beto ha reconocido que el centrocampista ha dado pausa y también, que está muy contento por el debut de ambos.

"Creo en este grupo y creo que estaremos donde tenemos que estar al final" Beto Company — Técnico del Hércules

"Estoy convencido de que van a pasar más cosas. Este mercado termina con operaciones en la última semana, que es cuando se desencadena todo, es como una casada. Alguna cosa vamos a hacer, queremos mejorar lo que tenemos, no va a venir nadie para rellenar", señalaba el técnico tras ser preguntado por el mercado de fichajes.

Sobre la cuesta de enero del Hércules y la falta de victorias en el 2026, Beto ha sido contundente. "Se arregla en la jornada 38 y estando en los últimos partidos muy cerca. La competición está muy apretada, sumas una victoria y te metes, pero pierdes un partido y te alejas. Queremos ganar siempre, pero hay que ver el vaso medio lleno. Creo en este grupo y creo que estaremos donde tenemos que estar al final. Lo importante es sumar y seguir siendo competitivos. Si en los siguientes nueve partidos perdemos solo dos estaremos en el "play-off" seguro.

Déficit en área rival

"Hemos jugado contra un equipo que domina muy bien las acciones cerca del área. Tienen futbolistas específicos y muy buenos para hacer el juego que hacen. La lástima es que la acción del córner la podíamos defender mucho mejor. Si no hubiésemos encajado en esos momentos, podríamos haber sumado los tres puntos", se lamentaba.

Sobre que le gustaría que llegara en este mercado de enero, ha añadido lo siguiente. "No es una cosa de que me guste una posición más o menos. Hemos rellenado nuestras prioridades, lo que tiene que venir ahora es una oportunidad de mercado que suba el nivel. Tenemos un déficit en la zona de área rival, pero también tiene responsabilidad todo el juego colectivo, no solo los delanteros. Con lo que hemos traído lo vamos a mejorar".