El Hércules empata en Tarazona en el último minuto del partido

El Hércules tenía que ganar en Tarazona tras los dos empates consecutivos frente a Murcia y Sevilla Atlético. Los de Beto salían con este once al Municipal de Tarazona: Carlos Abad, Samu Vázquez, Rentero, Monsalve, Javi Jiménez, Colomina, Ben Hamed, Mehdi Puch, Ropero, Andy Escudero y Fran Sol.

La primera parte del Hércules ha sido realmente mala. El factor viento ha sido el claro protagonista durante el partido y al conjunto blanquiazul se le ha visto falto de ideas. En una jugada aislada mal defendida, un rebote de Javi Jiménez ha permitido a Ángel López adelantar a los locales ante la pasividad alicantina. Cuando el encuentro se encaminaba ya al descanso, Mehdi Puch se ha sacado de la chistera un zapatazo tremendo de volea para poner las tablas en el marcador.

En la segunda parte el Hércules ha empezado mucho mejor, teniendo más presencia en campo rival y arrimándose a la portería de Amigo. Sin embargo, cuando mejor estaban los blanquiazules, un córner muy mal defendido ha vuelto a poner por delante a los locales. Se le agotaba el tiempo al Hércules cuando, en una jugada a balón parado, han derribado a Rentero en el área y Fran Sol no ha perdonado desde los 11 metros para poner el empate final en el marcador.

El Hércules saca así un punto in extremis para no marcharse a Alicante de vacío y encadena su tercer empate consecutivo. El viernes que viene tiene un duelo clave frente al Cartagena.