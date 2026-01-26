El "efecto Beto" se enfría en el Hércules en 2026

De cerrar el año en Sanlúcar a un punto del "play-off" a volver a ver la zona noble desde la media tabla. El efecto de Beto Company en el Hércules ha perdido la chispa que sirvió para recobrar el pulso del proyecto tras el batacazo en el derbi. Fueron cinco partidos sin perder (tres victorias y dos empates) con una propuesta combinativa que convenció al Rico Pérez. Pero que ha perdido fuelle con el cambio de año.

Tras la destitución de Rubén Torrecilla, Beto llegó al Hércules con el equipo a un punto del descenso y a cinco del "play-off". Nueve jornadas después, está a dos de caer entre los cinco últimos y a cuatro de colarse entre los cinco primeros. Algo mejor... pero todavía insuficiente para meterse entre los mejores de la liga.

El Tourmalet con el que ha empezado el equipo el 2026 se está haciendo demasiado cuesta arriba. Tanto, que todavía no se conoce la victoria. En cuatro partidos, tres empates y una derrota. Son tres puntos de 12 posibles (25%) que contrastan con el 11 de 15 que se firmaron para cerrar el 2025. Además, se han encajado ocho goles en contra —con especial responsabilidad del Sabadell y aquel 1-5— y se han convertido cuatro a favor. Pero sobre todo, al margen de resultados, la sensación de que el Hércules no ha sido mejor que ninguno de los cuatro rivales a los que se ha enfrentado en lo que va de año.

Fragilidad defensiva

El Hércules ha perdido frescura a la hora de generar. Pese a terminar haciendo dos goles, no tuvo en Tarazona la capacidad de llevar el balón al área contraria con relativa asiduidad. Pero por donde se están escapando puntos es, sobre todo, a partir de la fragilidad que la zaga está presentando en los últimos partidos.

Fran Sol, Roger Colomina y Rentero conversan tras recibir el 1-0 en Tarazona. / LOF

Frente al Tarazona, cada balón colgado al área blanquiazul era un tormento. El rival lo detectó y se limitó a eso: cada falta, saque de banda o córner, directo a la zona de peligro. El 1-0 llega fruto de un error de ambos centrales. Primero, un Nacho Monsalve poco intenso a la hora de ir al corte. Y segundo, la mala colocación de un Javi Rentero al que la acción le pilló fuera de sitio. Un error en el centro de la zaga de bulto y que costó puntos.

En el 2-1 el fallo es más generalizado. Pero en cualquier caso, resulta llamativo que en un córner rival el centro llegue a botar dentro del área sin haber sido antes despejado por nadie. Armero definió prácticamente solo, sin nadie que se lo impidiera, en el segundo palo.

Dos aspirantes al "play-off" más

Los próximos dos compromisos en clave blanquiazul pasan por medirse a dos equipos que también, al menos sobre el papel, luchan por terminar la temporada entre los cinco primeros clasificados. Cartagena, este viernes en el Rico Pérez, y Europa, el viernes siguiente en Can Dragó. Al igual que el Hércules, ninguno de los dos atraviesa su mejor momento de la temporada. De hecho, ambos se enfrentaron el pasado sábado en Cartagonova con tablas en el marcador (2-2).

El Cartagena suma dos empates y dos derrotas en 2026. Pese al mal arranque, la incorporación del extremo francés Yanis Rahmani ha sido un soplo de aire fresco para el club cartagenero. De hecho, fue el autor del doblete que igualó el 2-2 el pasado sábado. Por su parte, el Europa se encuentra inmerso en un proceso de adaptación a su renovada casa: Can Dragó. En su estreno sacó un meritorio empate frente al Atlético de Madrid B, que es segundo clasificado. El Hércules será el segundo equipo que visite el nuevo estadio.

Fichajes por adaptarse

Al sobresaliente rendimiento que está brindando Mehdi Puch, con golazo incluído frente al Tarazona desde unos 25 metros, también se sumaron como debutantes Andy Escudero y Josep Capavera el pasado domingo. El hijo de Paquito lo hizo como titular, ocupando el dorsal "7" del lesionado Soldevila. Y para apenas haber competido en el primer tramo de competición con el Ceuta, dejó detalles de jugador que promete aportar mucho hasta final de temporada.

Noticias relacionadas

Andy Escudero, con el balón controlado en el Municipal de Tarazona. / LOF

Algo más le costó a Calavera tomarle el pulso al partido. Entró en el descanso para aportar rigor y control a la medular blanquiazul, pero estuvo ligeramente nervioso e impreciso en su debut. Son dos refuerzos que, junto al gran nivel de Mehdi, apuntan a aportar para que el bloque de Beto se olvide de su versión del 2026... y se acerque a la que cerró el 2025.