El Hércules no cuenta con Carlos Rojas

Carlos Rojas apunta a causar la tercera baja del actual mercado de invierno. El extremo hispanocolombiano no cuenta para Beto Company y, tras los adioses de Vique Gomes y Rafa De Palmas, será una nueva salida del vestuario blanquiazul. Dejaría libre el dorsal "19", con el que ha jugado 17 partidos sin aportaciones de gol. Rojas ya no viajó el pasado domingo al Municipal de Tarazona y ahora el club busca la mejor forma para resolver su contrato.

En la previa al partido, el propio Beto aclaró que ya había tenido una conversación con el extremo en la que le aseguró "no contar con él. Tuve una conversación muy franca y muy tranquila. Llegamos a la conclusión de que saliera porque yo no le iba a poder ofrecer minutos. Que saliera a buscarlos. Todo el mundo ve que tiene capacidades altísimas para jugar a este juego... pero aquí por las circunstancias que sean no se están dando y no se van a dar en principio", dijo el entrenador blanquiazul.

Carlos Rojas encara a su defensor para tratar de desbordarlo durante el triunfo sobre el Tarazona, en Alicante. / Héctor Fuentes

Pese a la delicadeza de la conversación, Beto aseguró que Rojas es una persona "excelente" que se tomó con profesionalidad el mensaje. "Puede que Carlos (Rojas) aparente tener ese punto de soberbia, pero la realidad es que es una persona excelente en el trato del día a día. No hay ningún tipo de problema, pero creo que la relación entre el cuerpo técnico y la plantilla se debe de llevar con honestidad y diciendo las cosas como son. Al final, si tú no engañas a los jugadores, las decisiones les podrán gustar más o menos, pero tú no estás engañando a nadie", añadió.

"Él (Rojas) es un futbolista, es profesional, y necesita jugar como todos. No es nada personal ni un desprecio a sus capacidades. Tenemos una plantilla de personas con quienes se puede hablar. Las situaciones te pueden gustar más o menos, pero se entienden y se respetan. Nos dimos un abrazo y tan amigos", finalizó su mensaje Beto.

Sin hueco en Alicante

La incorporación de Andy Escudero ha terminado por reducir las opciones que tenía Rojas de contar con minutos en el segundo tramo de la temporada. Eso sí, pese a estar muy cerca su salida, lo cierto es que el ex del Murcia ha jugado bastante como blanquiazul. Son 826 minutos repartidos en 17 partidos los que ha llegado a disputar, diez de ellos como titular.