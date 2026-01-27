El Hércules da otra salida: el central Rubén Cantero, cedido

El Hércules incorpora a otro futbolista más a su nómina de cedidos. Tras la salida a préstamo del extremo Rafa De Palmas al Teruel de Vicente Parras, el siguiente en la lista es Rubén Cantero: terminará la campaña 2025/26 en el Xerez Deportivo del grupo 4 de la Segunda RFEF. El central de 21 años (cumplirá 22 en junio) apenas ha jugado durante la primera vuelta. Ha disputado 72 minutos con Rubén Torrecilla, en la jornada 3 frente al Algeciras, y solo cuatro con Beto Company, durante el tramo final del Marbella-Hércules que cerró el 2025.

Rubén Cantero, junto a Alejandro Sotillos, en un entrenamiento en el José Rico Pérez. / Hugo Izquierdo / HCF

La falta de minutos ha impulsado a la comisión deportiva blanquiazul a buscarle una salida para que Cantero no vea frenado su desarrollo futbolístico. La situación del central formado en 'La Masía' es idéntica a la que vivió el año pasado. En la temporada 2024/25, tras una primera vuelta sin llegar a debutar en liga, salió en el mercado de invierno rumbo a Salamanca, donde se convirtió en un fijo en el centro de la zaga. Este año, el "overbooking" que tiene el Hércules con los centrales —Javi Rentero, Nacho Monsalve, Bolo y Sotillos están por delante en la rotación— obliga a Cantero a abandonar Alicante para poder jugar.

Noticias relacionadas

Un destino en urgencias

La llegada al Xerez Deportivo de Rubén Cantero coincide con el mal momento del equipo entrenado por Diego Caro. El conjunto jerezano es 13º con 25 puntos, plaza que obliga a disputar el "play-down" (una eliminatoria por no descender). A falta de 14 partidos, tienen los puestos de promoción de ascenso a Primera RFEF a siete puntos.