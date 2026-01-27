Hércules CF | Mercado de fichajes
El Hércules da otra salida: el central Rubén Cantero, cedido
El defensor de 21 años terminará la temporada a préstamo en el Xerez Deportivo de la Segunda RFEF
El Hércules incorpora a otro futbolista más a su nómina de cedidos. Tras la salida a préstamo del extremo Rafa De Palmas al Teruel de Vicente Parras, el siguiente en la lista es Rubén Cantero: terminará la campaña 2025/26 en el Xerez Deportivo del grupo 4 de la Segunda RFEF. El central de 21 años (cumplirá 22 en junio) apenas ha jugado durante la primera vuelta. Ha disputado 72 minutos con Rubén Torrecilla, en la jornada 3 frente al Algeciras, y solo cuatro con Beto Company, durante el tramo final del Marbella-Hércules que cerró el 2025.
La falta de minutos ha impulsado a la comisión deportiva blanquiazul a buscarle una salida para que Cantero no vea frenado su desarrollo futbolístico. La situación del central formado en 'La Masía' es idéntica a la que vivió el año pasado. En la temporada 2024/25, tras una primera vuelta sin llegar a debutar en liga, salió en el mercado de invierno rumbo a Salamanca, donde se convirtió en un fijo en el centro de la zaga. Este año, el "overbooking" que tiene el Hércules con los centrales —Javi Rentero, Nacho Monsalve, Bolo y Sotillos están por delante en la rotación— obliga a Cantero a abandonar Alicante para poder jugar.
Un destino en urgencias
La llegada al Xerez Deportivo de Rubén Cantero coincide con el mal momento del equipo entrenado por Diego Caro. El conjunto jerezano es 13º con 25 puntos, plaza que obliga a disputar el "play-down" (una eliminatoria por no descender). A falta de 14 partidos, tienen los puestos de promoción de ascenso a Primera RFEF a siete puntos.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Están ya activos los tres primeros radares de tramo de la provincia de Alicante?
- Pedro Sánchez pagará el Ingreso Mínimo Vital a los mayores de 30 años que cumplan estos requisitos
- Cierran una conocida finca de bodas en Alicante por no tener licencia
- El coche oficial de Alcaldía de Torrevieja suma su tercera multa en tres años por infracciones de tráfico
- La familia Murcia Puchades pide al juez la ejecución forzosa para que Benidorm pague los 352 millones por Serra Gelada
- Fallece el abogado y exconcejal ilicitano Antonio Martínez Camacho
- Alumnos de un colegio de Alicante comen en el gimnasio por las humedades del comedor
- Elche ya tiene emplazamiento definitivo para el mercadillo de Plaza de Barcelona, que cambia de nombre