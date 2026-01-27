Mehdi Puch y el Hércules: más de dos meses de espera que merecieron la pena

Llegó, se puso a prueba y convenció a todos de sus capacidades en una semana. Entonces, la burocracia le impidió arrancar su etapa en el Hércules vestido de corto. A Mehdi Puch le tocó esperar algo más de dos meses para volver a sentirse futbolista. Pero tras una larga espera, en este inicio de 2026 se ha convertido en uno de los principales argumentos que tiene el equipo de Beto Company para imaginarse en junio jugando un "play-off" por regresar al fútbol profesional.

El proceso de adaptación del francoargelino, de 22 años, ha sido inexistente. Desde su inscripción, directo al once. Sin pasar por el banquillo. Y, pese a que todavía no sabe lo que es ganar un partido como blanquiazul (empates frente a Murcia, Sevilla B y Tarazona), ya se ha metido a la afición en el bolsillo. Tres partidos lleva. Cumplió en su estreno en Murcia, destacó ante el Sevilla Atlético y fue el mejor el pasado domingo, en el Municipal de Tarazona.

Su golazo en el descuento, con el Hércules en la lona tras una primera parte para el olvido, revivió al equipo antes del paso por vestuarios. Pase de Andy Escudero, control con la zurda para orientar el balón... y latigazo desde 25 metros. Para dentro. La guinda a una actuación sobresaliente en la que mejoró cada posesión que pasó por sus botas, pero en la que también demostró que, pese a no ser un futbolista que destaque por un imponente físico, se implica bastante a la hora de recuperar el balón.

Seis meses complicados

Desde la rescisión de su contrato con la Ajaccio, formalizada el 2 de septiembre, Mehdi Puch ha vivido un periodo de muchos obstáculos antes de volver a integrarse en un vestuario. Pero sobre todo antes de poder volver a jugar. De hecho, su primer periodo de prueba fue en Elche. Los agentes del futbolista se pusieron en contacto con el club franjiverde y el jugador entrenó varios días con el Ilicitano, que juega en Segunda RFEF. Sin embargo, pese a que en el filial del Elche sí que detectaron su potencial, no se terminó llegando a un acuerdo con el impedimento de su situación contractual como principal motivo.

Entonces, la comisión deportiva del Hércules se puso en contacto con los agentes de Mehdi y le llevó a probar a Alicante, todavía con Rubén Torrecilla en el banquillo. Al exentrenador del blanquiazul le convenció desde el primer día. Esperaba poder contar con él en el derbi de Elda, choque que terminaría suponiendo su salida del club. Pero el complejo proceso burocrático en el que se vio envuelto no le permitió debutar hasta dos meses después, con la llegada del 2026.

De hecho, también se perdió el Hércules-Sabadell del 3 de enero, al que no llegó inscrito a tiempo. Tuvo que esperar solo una semana más para estrenarse como blanquiazul en Murcia, donde debutó como titular.

Adaptación del esquema

La irrupción de Mehdi como futbolista del Hércules ha llevado a Beto Company a completar una ligera recomposición de su propuesta. De un doble pivote con Aranda por delante a un centro del campo con tres jugadores. Ben Hamed y Mehdi Puch, inamovibles. Mangada, perdiendo protagonista como el tercero tras el regreso de lesión de Roger Colomina.

El entrenador del Hércules, desde la inscripción del dorsal "39", ha optado por reforzar la medular y tratar de ganar algo de control en los partidos. En Tarazona, el contexto fue complicado y apenas se pudo apreciar durante los primeros 15 minutos de la segunda parte, cuando Mehdi, Nico y Escudero se juntaban para triangular por el costado izquierdo.

Con el francoargelino sobre el verde, además de critero con balón, el conjunto blanquiazul gana en la presión, ya que también muerde y tiene capacidad para recuperar balones. Es un futbolista de recorrido con el que Beto, solo con verle entrenar, ya sabía que sería un gran refuerzo. "Nos va a venir muy bien", dijo en diciembre. No se equivocaba. De no poder ser inscrito a indiscutible en dos semanas. La espera mereció la pena.