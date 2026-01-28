Beto, entrenador del Hércules: "Nuestro mercado a día de hoy es excelente"

En la previa al duelo ante el Cartagena de este viernes, Beto ha comparecido ante los medios y ha reconocido la dificultad del partido. "No se si es más importante o menos, lo que está claro es que cuando juegas contra un rival que busca lo mismo que tú, si ganas te aseguras de que ellos no sumen. Necesitamos los tres puntos y romper la racha de empates consecutivos. Es un rival complejo, arrancó en una gran dinámica la temporada y el tener un entrenador interino genera un poco de inquietud. Estamos en el Rico Pérez y queremos quitarnos la espina del último partido en casa", opinaba el técnico.

No son días tranquilos los que se están viviendo por Cartagena. En el Rico Pérez se presentarán con nuevo entrenador tras el cese de Javi Rey. Sobre esto, Beto ha comentado lo siguiente. "Ahora, con un entrenador interino, el partido será más tradicional, pero debemos estar preparados para todo. Hay que preocuparse menos por el rival y mirar más por nosotros mismos. Somos un equipo que intenta tener el control del balón, en definitiva, no nos cambia demasiado".

Tras ser preguntado sobre las últimas incorporaciones, el técnico blanquiazul ha alabado su nivel. También ha destacado su presencia en Tarazona y espera que la cantidad de minutos vaya creciendo con el paso de las semanas. "Son jugadores de mucho nivel, uno viene de una categoría superior y el otro de un equipo de categoría superior, solo les falta el ritmo competitivo y eso se gana con minutos".

Fútbol moderno

Sin tiempo para quedarse estancados en el empate de la semana pasada, el Hércules vuelve al trabajo este viernes abriendo la jornada. Tras ser preguntado sobre esto, Beto no se ha mostrado muy convencido con los horarios del "fútbol moderno", pero reconoce que "no hay más remedio que acatar". "¿Es poco tiempo? Sí, pero tenemos herramientas que nos ayudan. Si nos viene el partido en cinco días nos adaptamos".

Un nombre que ha perdido importancia este 2026 es Antonio Aranda, mermado por la irrupción de Mehdi Puch. Pese a ello, Beto sigue considerándolo como un jugador importante, ya que, según él, aporta calma, pausa y es capaz de romper las últimas líneas de presión rival. "Él es como todos los jugadores, no le gusta quedarse sin jugar, lo vemos como una demostración de ambición", opinaba el técnico.

"Siempre es importante estar centrados y focalizados en las acciones. Este juego va de que dos fuerzas chocan y uno evita lo que quiere el otro. Todas las acciones se pueden mejorar, no hablo nunca de partidos perfectos. Del Cartagena me preocupa que no estemos al nivel que debemos estar, pero no solo el Cartagena, todos los rivales en general. Vamos a tener un ritmo de pelota más rápido de lo normal. Si lo hacemos bien, somos un rival muy complicado, si no lo hacemos, aparecerá el peligro del Cartagena", apuntillaba Beto.

"La posible llegada de un refuerzo no tiene que llevar consigo la baja de Slavy" Beto Company — Entrenador del Hércules

La continuidad de Slavy en las filas del Hércules no parece segura y sobre ello, Beto ha sido claro. "La posible llegada de un refuerzo no tiene que llevar consigo la baja de Slavy, hay muchísimos jugadores que pueden entrar y salir. Cuando uno ve su nombre en varios sitios, se tiene una tendencia humana a desestabilizarse, pero dispongo de futbolistas que trabajan de maravilla. Que Slavy pueda salir o no va a depender de esta última parte del mercado, de lo que él quiera hacer y de lo que el club quiera hacer. Tiene mercado en la categoría y fuera. Quedan cuatro días de mercado, van a haber cosas, no solo en el Hércules, en todos los clubes".

"Estoy tranquilo y contento. Nuestro mercado a día de hoy es excelente. Hemos traído a tres futbolistas con bagaje, trayectoria y rendimiento inmediato. Eran nuestros tres objetivos principales. Hay muchos equipos que se conforman con no terminar debilitados. Salir a mejor es de notable, si además son los perfiles que uno quería, rozamos el excelente. Si conseguimos una guinda sería de matrícula. Recae con nosotros ahora hacer funcionar esto", sentenciaba.