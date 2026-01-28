Calavera apunta al ascenso en su presentación con el Hércules

No fue fácil su fichaje, muchas variables irrumpieron en una llegada que parecía escrita, pero finalmente, Josep Calavera terminó firmando por el Hércules y se convirtió en la tercera incorporación de un mercado que apunta a excelente. Buen toque, criterio y calma con el balón en los pies llegaron a tierras alicantinas el pasado 21 de enero para certificar un cambio de estilo de la mano de Beto Company, gran artífice de la cesión del centrocampista.

En su presentación, Paco Peña no ha ocultado que Calavera era uno de los principales objetivos de la entidad para esta ventana invernal. "Le agradecemos que haya venido, era una pieza que queríamos y que encajaba perfectamente en nuestra forma de jugar. Nos pusimos a trabajar y lo conseguimos", declaraba el secretario deportivo del club.

Sin minutos

Las cosas no le salieron como le hubiese gustado a Calavera en Tenerife. La intención de ser un jugador importante quedó desvanecido en los primeros partidos, cosa que le llevó a tener un papel residual en el último tramo de temporada. Por este motivo es por el que el catalán llega al Hércules con el objetivo de reflotar una gran carrera y también, para tratar de crecer junto a Beto en un contexto que futbolísticamente parece venirle como anillo al dedo.

"El interés del Hércules viene de hace mucho tiempo. Tenía que tomar la decisión de marcharme del Tenerife porque no estaba jugando, pero, por otra parte, no es fácil salir de un club tal y como iban las cosas. Estaba a gusto y contento, también tuve una conversación positiva con el míster, por eso se fue alargando el tema. Siempre he tenido claro que el Hércules era un sitio que se adapta muy bien a mis características", declaraba el flamante fichaje.

Calavera, durante la rueda de prensa de su presentación. / HCF

Beto ha sido uno de los principales artífices de la llegada del catalán al Rico Pérez. El estilo de juego del centrocampista y el fútbol propuesto por el técnico valenciano parecen casar a las mil maravillas. "Cuando tuve conversaciones con él, le dije que el hecho más importante de venir era que el estuviese de entrenador. Son las características propicias para mi futbol y para mostrar mi mejor versión. Fue algo muy diferencial para que estuviese aquí", reconocía el futbolista.

"Llegó bien, obviamente ritmo de competición no he tenido mucho y continuidad tampoco. Por mi manera de ser necesito esa continuidad, pero respecto al ritmo de entrenamientos estoy sin problemas y físicamente perfecto. A nivel de sensaciones todo va muy bien, hay un gran equipo con futbolistas con mucho potencial. Necesitamos engancharnos con un par de victorias, está todo muy pegado. Siento que se pueden hacer grandes cosas, la idea de fútbol que hay aquí es muy bueno, al igual que los jugadores", comentaba Calavera sobre su estado físico.

Josep Calavera posa en el césped del Rico Pérez. / HCF

Sobre donde reside la clave del éxito, Calavera ha sido rotundo. "La clave está en el día a día, en dar todos el 100%". El futbolista ha puesto el símil del Castellón, equipo en el que militó y donde consiguió ascender a Segunda División. Ha destacado el trabajo del conjunto orellut, de ahí los grandes resultados actuales, inmersos en posiciones de ascenso a Primera. "La exigencia diaria es muy importante, al igual que sumar todos juntos e ir a una. Si todos vamos unidos, será algo positivo que ayudará a ver al Hércules en el fútbol profesional".

El mensaje a la afición es claro, la unidad llevará al éxito. En su presentación, Calavera ha prometido que los jugadores lo van a dar todo para conseguir el ansiado objetivo del ascenso a Segunda División, pero el apoyo de la hinchada blanquiazul será clave. "Nosotros vamos a intentar darles argumentos y demostrar en el campo que tienen que estar con nosotros. Si estamos unidos y sentimos su fuerza, nos ayudarán muchísimo".