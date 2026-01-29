Hércules-Cartagena: La urgencia de ganar frente a la inquietud

Volver a casa siempre es un síntoma de felicidad, todavía más si hablamos del Hércules y de su Rico Pérez que tantas alegrías le ha dado en la historia reciente. Desde el ansiado ascenso al tercer escalón del fútbol español allá por mayo del 2024, la tónica ha sido siempre la misma, sufrir a domicilio y sumar en casa. Sin embargo, este 2026 le está dando la espalda al conjunto alicantino en lo que a resultados se refiere. El efecto Beto parece haberse disipado y la urgencia de sumar de tres empieza a ser cada día más grande, por lo que, sin tiempo para estancarse, las necesidades son todavía mayores.

El Hércules regresará al Rico Pérez tras encadenar 55 días sin ganar en su feudo, algo impensable un tiempo atrás. Hasta la cruda derrota frente al Sabadell que abrió el año 2026, ganar en Alicante se había convertido en una utopía para los conjuntos rivales. Los blanquiazules podían sufrir y jugar mejor o peor, pero casi por inercia, incluso a veces sin merecerlo, conseguían sacar los puntos gracias al empuje de una afición que siempre está ahí.

Está claro que habían excepciones, véase el triunfo del Algeciras en septiembre, pero siempre tiene que haber una excepción que confirme la regla. Por otro lado, también es cierto que con Beto a los mandos el equipo ha cambiado su cara a domicilio. De hecho, este Hércules no conoce la derrota lejos de Alicante con el entrenador valenciano. Ante el Marbella se cerró el maleficio de nueve meses sin ganar fuera de casa y tras ello, los empates en Murcia y Tarazona, "in extremis" ambos, confirman que la actitud ha cambiado. Quien sabe si por fortuna o por calidad, en las dos últimas visitas se rascó un punto en los últimos minutos.

Igualdad máxima

Enfrente aguardará la inquietud y ante ello se deberá enfrentar el Hércules tratando de no caer en la incertidumbre de no saber que equipo se presentará en el Rico Pérez. El Cartagena prescindió de los servicios de Javi Rey este martes y llegará a Alicante con Raúl Guillén como entrenador interino. La secretaría técnica del efesé tomó la decisión de cambiar de técnico con el equipo situado en la 11ª posición del grupo 2 de Primera RFEF. Con 28 puntos, el cuadro cartagenero suma exactamente los mismos que el Hércules. Las similitudes no quedan ahí y van mucho más allá, ya que ambos conjuntos han ganado, perdido y empatado los mismos partidos, siete. Además, cuentan con una diferencia negativa de dos goles en las 21 jornadas de campeonato.

Será la vuelta a casa de Andy Escudero. El hijo de Paquito pisará el césped del Rico Pérez por primera vez tras firmar por el conjunto alicantino. Antes de ello, ya debutó en Tarazona con algunas pinceladas de la calidad que atesora, pero en el minuto 67 el físico dijo basta y tuvo que ser sustituido por Galvañ. El estar tanto tiempo sin jugar se notó, sin embargo, ya ha avisado Beto en rueda de prensa de que el ritmo de competición se coge sumando minutos, cosa que parece que Andy tendrá de sobra de aquí al final de temporada.

No será el único que debutará ante su afición, pues Josep Calavera, después de ser presentado este miércoles, se vestirá de corto por primera vez en el Rico Pérez. El centrocampista también contó con minutos en Tarazona al sustituir en el descanso a un Ben Hamed que no se mostró para nada cómodo con las condiciones meteorológicas del partido.

A lomos de un gran Mehdi Puch y con la ayuda de las últimas incorporaciones, el Hércules intentará hacer buena la racha de empates para volver a reengancharse con las últimas plazas de un "play-off" qué jornada tras jornada parece estar más caro. Sin dejar de lado un mercado de fichajes que apunta a ser tenso en los últimos días, el Rico Pérez se volverá a vestir de gala en un horario un tanto controvertido.