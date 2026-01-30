Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hércules CF | Mercado de fichajes

El Hércules cierra el fichaje de Alberto Toril

El delantero mallorquín se convierte en el cuarto fichaje invernal del club, procedente del Alajuslense costarricense

Alberto Toril dispara a portería, durante un entrenamiento.

Alberto Toril dispara a portería, durante un entrenamiento. / LDA

Nicolás Cabot

Nicolás Cabot

El Hércules ha llegado a un acuerdo con Alberto Toril para convertirse en el cuarto fichaje del club alicantino en el presente mercado de invierno. El delantero de Palma de Mallorca llega procedente del fútbol costarricense, concretamente del Alajuslense.

Toril tiene una gran y dilatada trayectoria en el fútbol español. Formado en la cantera del Mallorca, ha jugado en clubes como el filial del Almería, Murcia y Córdoba. En este último, fue uno de los protagonistas del ascenso del club andaluz a Segunda División, anotando ocho goles y otorgando seis asistencias, siendo tres de los goles en la fase de ascenso.

Con tan solo 28 años de edad, el delantero balear aterriza en Alicante en busca de sumar en una posición de delantero que lleva generando muchas dudas durante toda la temporada. Toril se une a una delantera en la que Slavy no ha rendido y Fran Sol está siendo muy irregular.

El Hércules cierra así su cuarta llegada este mes de enero, tras los fichajes de Mehdi Puch, Andy Escudero y Josep Calavera. La dirección deportiva supera el mal precedente del mercado invernal de la temporada pasada, y aún puede llegar un quinto fichaje.

