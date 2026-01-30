Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mitos y leyendas en blanco y azul

Hércules: los profetas de la terreta

El alicantino Miguel de las Cuevas, durante su etapa herculana, en un partido ante el Nàstic de Tarragona.

El alicantino Miguel de las Cuevas, durante su etapa herculana, en un partido ante el Nàstic de Tarragona. / INFORMACION

Enrique Moscat

Enrique Moscat

Lo siento por Homero. También por James Joyce. Así como por el gran Kirk Douglas y su Ulises de los años cincuenta; o por esa Odisea multimillonaria de Matt Damon y Christopher Nolan. Incluso puede que también por ustedes. Tal vez este regreso a Ítaca no sea el que habrían imaginado pero tocaba deconstruir el mito, hacer que esa mentira sea lo más de verdad posible. Quizás por aquello de que el que se fue a Sevilla perdió su silla y aunque cantara Gardel que veinte años no es nada, pero lo cierto es que lo de Ulises -que se fue a guerrear a Troya y tardó veinte años en regresar a Ítaca- pasaba de castaño oscuro. Imaginen su cara cuando regresó (disfrazado de mendigo para no despertar sospechas) y vio cómo, en torno a la que había sido su casa, revoloteaban decenas de “moscones” que pretendían ocupar su trono y, de paso, la mano (y todo lo demás) de su todavía esposa Penélope. Esta, presionada ante la inmensa probabilidad -que rozaba la certeza- de que su marido estuviese muerto, había acordado con sus pretendientes que cuando acabase de tejer un sudario elegiría marido de entre todos ellos. Menuda engañifa estuvo marcándose nada menos que tres años: tejía de día y destejía por la noche. Eso sí, esta artimaña, que más que un engaño era un insulto a la inteligencia de todos los candidatos, tarde o temprano tenía que ser descubierta. Y así fue. Una de las criadas la pilló con las manos en la tela… y lo hizo público. Penélope, obligada por las circunstancias, tuvo que improvisar una nueva argucia y propuso un torneo de tiro con arco entre todos los participantes, en el que el primero que consiguiera tensar el arco -algo que solo podía hacer Ulises- sería su nuevo marido. Dicho y hecho. Con todos los pretendientes sudando la gota gorda, incapaces siquiera de mover un milímetro de la cuerda, llegó el momento en el que, entre las burlas de todos, el “forastero indigente” pidió su turno. Lo que vino después, se lo pueden imaginar: el mendigo logró lo imposible, tensó fácilmente la cuerda ante la sorpresa de todos, se quitó los harapos -Penélope alucinó al verlo- y, voilà, esta especie de sainete griego, se convirtió en una escena caótica y violenta a partes iguales. Armado de su furia y destreza, arco y cuerda en manos, Ulises fue matando sin piedad, uno por uno, a todos los candidatos. Unos pretendientes que, ironías del destino, buscaban el flechazo con Penélope y solo se encontraron la flecha de su “fallecido” esposo en su regreso a Ítaca…

Andy Escudero, durante su presentación como nuevo jugador del Hércules, con Paco Peña al lado

Andy Escudero, durante su presentación como nuevo jugador del Hércules, con Paco Peña al lado / Héctor Fuentes

Campo Municipal, Tarazona (Zaragoza), 25 de enero de 2026. Tras haber firmado por el Hércules hacía escasos días, Josep Calavera y Andy Escudero -este como titular- debutaban con el conjunto blanquiazul -aquel día de amarillo- ante el Tarazona FC en partido correspondiente a la vigésimoprimera jornada del grupo II de Primera RFEF. El encuentro, que acabó con derrota del buen fútbol por el fortísimo viento y empate a dos en elmarcador, dejó pocas cosas buenas. Muy pocas. Obviamente, una de ellas fue el soberbio gol de Mehdi Puch -no todos los días se marca una folha seca de volea- y otra, precisamente, el largamente esperado debut de Andy con el Negre Lloma en el pecho. El hijo del mítico Paquito, que como el resto de sus compañeros no hizo precisamente un gran partido, se convirtió en el 278º jugador alicantino que se pone la camiseta del Hércules Club de Fútbol en sus más de cien años de vida. ¿Pero quiénes son los otros 277? En el listado que verán a continuación figuran todos los jugadores de la provincia de Alicante que han vestido alguna vez la blanquiazul a lo largo de la historia del club: los alicantinos del Hércules, los profetas de la Terreta.

LOS PARTIDOS CALLEJEROS Y LA PRIMERA ÉPOCA DORADA (1914-1949)

Entre 1914 -año en el que el Hércules del Chepa empezó a dar tumbos- y 1949, al menos 73 jugadores nacidos en Alicante y provincia vistieron los colores rojiblancos primero y blanquiazules después (recordemos que hasta 1928, en un partido ante el Albacete, homenaje al Profesor Muñoz Gomis, no se produjo el cambio de colores). En estos primeros años, destacan hombres que fueron partícipes de la transición de jugar en la calle, con porterías de dos piedras, a estadios “de verdad”, como el meta Jover, así como Ayguadé, Compañ y varios componentes del mítico Hércules de los 30 y 40. Entre estos últimos, destacan Ramonzuelo (primer alicantino que jugó en Primera), Torregrosa, Corona, Irles, Pina y Adrover. Mención aparte merecen tres auténticas leyendas del herculanismo: el santapolero Maciá, el “comandante” Ernesto y el goleador de goleadores Calsita.

Nombre Posición Localidad
Antonio ALMODÓVAR FalcóMEDAlicante
José ALMODÓVAR FalcóDELAlicante
SANTOS ANDREU MartínezDEFDolores
Vicente ASENSI PascualDEFAlicante
José AYGUADÉ AliagaDELAlicante
José Llinares Tonda, SEROLIDELLa Vila Joiosa
Ramón AYGUADÉ AliagaDEFAlicante
Luis MAS y GilPORElche
Luciano BELLIDO AmorósDELVillena
José JOVER GomisPORAlicante
Vicente COMPAÑ OrsDELPolop
José MISÓ FerrándizMEDAlicante
Rafael ROSELLÓ RuzafaDEFAlicante
José MONLLOR SuchMEDAlicante
Joaquín PUIG LledóDELCrevillente
Rafael LLOPIS SenabrePORAlicante
Julio CUENCA GarrigósDEFLa Vila Joiosa
José GADEA DoménechPORAlicante
Francisco GORGÉ PereaDELAlicante
José BOIX AlonsoDELAlicante
Melchor Llopis Corona, CHORICODEFAlicante
R. García Martínez, RAMONZUELODELAlicante
Manuel MACIÁ SempereDEFSanta Pola
José Tomás TORREGROSADEFAlicante
Francisco Gil GORDURASDELElda
José ARACIL GómezDELAlicante
Manuel DAVÓ LatorreDEFCrevillente
Ricardo COLOMER GisbertPORAlicante
Juan García Martínez, JUANELEDEFAlicante
Rafael Roig Sanz, PERALDELAlcoi
José MACIÁ SempereDEFSanta Pola
Vicente NAVARRO GarcíaMEDAlicante
José ASENSIO TorresMEDAlicante
AURELIO Segura BeltráPORNovelda
Manuel PÁEZ CuestaMEDElda
Ramón IRLES VicenteMEDElche
Vicente TARRASA ValenzuelaMEDAlicante
Luis SURROCA AzorínDEFAlicante
José TORMO SanjuanMEDAlicante
Juan ALDEGUER MartínezMEDAlicante
Ezequiel VICEDO ChorroDELAlicante
Víctor ZAPLANA FerréDELAlicante
F. Romero Busquier, ROMERITODELElda
José TORMO SanjuánMEDAlicante
José AMAT CerdánPORElda
Miguel ADROVER TorregrosaDELAlicante
Nazario BELMAR MartínezMEDElda
Rafael PASTOR PastorPORMutxamel
José CAMPILLO RostollDELGuardamar del Segura
José Llopis CORONADEFAlicante
José María Pérez PINADELNovelda
Juan MEDRANO MontoyoDEFAlicante
Joaquín PELLÍN SeguraDEFNovelda
Juan SEVA MoscatMEDAlicante
Antonio VIDAL CaturlaDELAlicante
Pedro Rocamora Pacheco, PERICHEDELCox
Jaime CORTÉS QuirantMEDAlicante
José ASENSIO TorresMEDAlicante
Enrique MARQUÉS TizzoniDELAlicante
Luis CARDONA LlobellDEFBenitachell
José SANTACREU BernabéuMEDAlicante
Antonio Ruiz Rodríguez, MEDRANOPORCallosa d´en Sarrià
ROBERTO García LópezPORAlicante
José Sirvent Bas, COSMEPORSan Vicente del Raspeig
ERNESTO Llobregat MasMEDAlicante
Alfredo BARRACHINA AlbertDELAlicante
Antonio BARRERA TorregrosaDELAlicante
Diego López Poveda, CARREÑOMEDCallosa de Segura
José Lloret Pérez, CALSITADELLa Vila Joiosa
Eleusis QUILES RicoPORNovelda
Ginés LLORCA MingotDEFLa Vila Joiosa
Román JOVER SánchezMEDAlicante
Enrique GALBIS MonllorMEDAlicante

DE “LA APARICIÓN” AL MEJOR HÉRCULES DE LA HISTORIA (1950-1979)

Década de los cincuenta y primera mitad de los sesenta. Son los años de la Guerra de Corea, la Revolución Cubana o el magnicidio de John Fitzgerald Kennedy. Tiempos en los que el Hércules se había convertido en un equipo de Segunda. Son temporadas en las que, salvo contadas excepciones, como Antoniet, el monfortino Arana o el noveldense Navarro, los alicantinos que fueron surgiendo no pasaban de jugadores complementarios, de plantilla. Hasta que llegó el extremo Ramón. Solo fueron cuatro campañas pero muy intensas. La irrupción del “Messi de Orihuela” dejó 26 goles, un ascenso y, en los que pudieron disfrutarle en vivo, la sensación de haber visto a un jugador único e irrepetible. Ya en la década de los setenta, en la era del mejor Hércules de todos los tiempos, apenas hubo ocho alicantinos en nómina, siendo los más destacados Albaladejo y Aracil. Por contra, y como curiosidad, hubo dieciséis sudamericanos (la mayoría de ellos argentinos).

El músico británico Elton John, fan número 1 del Watford, posa con el alicantino Kiko Femenía, durante su etapa en el club londinense

El músico británico Elton John, fan número 1 del Watford, posa con el alicantino Kiko Femenía, durante su etapa en el club londinense / INFORMACION

Nombre Posición Localidad
Juan SEVA SANTOSPORAlicante
José MUÑOZ MartínezDELAlicante
José Gonzálvez Machón, PERICHE IIDELElche
Manuel Antón Ramón, BOMBOPORAlbatera
Luis OLIVER HernándezDEFVillena
Antonio Pascual BONMATÍMEDSanta Pola
Carlos Sabater Lillo, CARLITOSDEFSan Vicente del Raspeig
Fernando JOVER SánchezMEDAlicante
Fernando SANTOS SernaDEFAlbatera
Ricardo García BALAGUERMEDAlicante
José CARRATALÁ NavarroDELAlicante
José García CAMPILLOPORGuardamar del Segura
Juan Antonio NAVARRO NavarroDEFNovelda
Álvaro Pérez Falcó, ALVARÍNMEDCocentaina
Antonio Ivorra Ivorra, ANTONIETDELAlicante
Luis Segura Santo, LUISITODEFAlicante
Rafael Pastor García, MAKALITAMEDSan Vicente del Raspeig
Jaime AGULLÓ BlascoDELElche
Francisco Rodríguez Campoy, RODRIMEDAlicante
Ignacio Català Peris, NASIOMEDAlcoi
Vicente BENAVENTE CerdánDELAspe
Antonio Ortuño Marcos, CAMPANETADEFLa Campaneta (Orihuela)
Miguel ASENSI RipollDEFAlicante
Leopoldo GUILLAMÓ AndreuMEDGuardamar del Segura
Francisco CORTÉS LunaDELAlicante
José Soler Roca, RAYODEFAlicante
Antonio GÓMEZ NavarroPORAlicante
Manuel CERDÁN OjedaDEFVillena
Agustín IRLES López-SigüenzaDEFAlicante
Juan TORRES ChorroMEDAlicante
Juan Ramón ARANA ParrésDELMonforte del Cid
Manuel Giménez CAMPOSMEDGuardamar del Segura
RAMÓN Navarro LópezDELOrihuela
Juan Ruiz CANDELAMEDAlicante
José ALBERT PérezDEFPinoso
Manuel Rodríguez González, POYOYODEFOrihuela
Rafael GALLAR BarberáDELAlicante
Manuel MURCIA IbáñezDEFAlicante
Manuel ROSAS CalatravaPORAlicante
LUIS COSTA JuanDELAlicante
Antonio Benlloch García, BELLODDEFOrihuela
Vicente CORONA VilanovaDEFAlicante
Juan Miguel Aliaga Escoto, MATASDELAlicante
Francisco García Hernández, PAQUITODELAlicante
MARCOS Orts DevesaDELAlicante
Joaquín IRLES HernándezDEFOrihuela
Ricardo COLOMER BoxDEFAlicante
Manuel NAVARRO DolsDEFAlicante
José Leonardo CALABUIG CuarteroMEDVillena
Luis SOGORB SánchezDELElche
José Joaquín ALBALADEJO GisbertDEFAlicante
Antonio ILLÁN SerranoDELCallosa de Segura
Miguel ARACIL ArnauMEDAlicante
Miguel José López Sanchís, MÍCHELDELAlicante
Enrique SALA SaumellPORAlicante
Francisco COBOS MarcoDELAlicante
ERNESTO Llobregat PérezDEFAlicante
Juan Manuel Leal García, JUANMAMEDAlicante

LA ALICANTINIZACIÓN SE DISPARA (1980-1999)

Tras el estancamiento durante la época de Arsenio Iglesias y la “argentinización”, Alicante volvió a tener protagonismo en las alineaciones del Hércules Club de Fútbol de los ochenta y noventa. En ese periodo, nada menos que 69 jugadores de la Terreta formaron parte, en un momento u otro y con mayor o menor asiduidad, de las alineaciones del cuadro blanquiazul. Muchos de ellos en Primera División, como el campellero Félix, el oriolano Cartagena, el rafaleño Paquito, el biarense Parra o los alicantinos Mañuz, Latorre, Ramos, Palomino, Lledó, Varela, Paqui, Marí y Antón. Precisamente, como nota anecdótica, estos dos últimos, que estuvieron en la plantilla de la temporada 96-97 en Primera, debutaron con el primer equipo mucho antes: durante la jornada de huelga de futbolistas del 9 de septiembre de 1984, en la que ambos formaron parte del once herculano que venció al Elche por 1-0 (gol de Ramos).

Nombre Posición Localidad
Lorenzo ANTÓN GarcíaDELElche
FÉLIX Palomares PovedaMEDEl Campello
Juan Manuel CARTAGENA TravesedoDEFOrihuela
Pascual Luna PARRAMEDBiar
José Francisco MAÑUZ TriguerosDEFAlicante
Vicente Ramón Tomás LATORREMEDAlicante
JUAN Francisco Pastor PonceMEDElche
José ROCAMORA HernándezDEFBenferri
José Vicente RAMOS LledóDELAlicante
Gaspar López Rogles, PUNCHODEFLa Vila Joiosa
ANTONIO RodríguezDELBenidorm
Francisco Antonio FORNER MartínezDELAlicante
Vicente BRAU MartínezMEDAlicante
Alfonso MORENO YUSTEDELAlicante
ÁNGEL Antonio Manrique TajueloMEDSan Vicente del Raspeig
Antonio VILLAESCUSA AndreuDEFAlicante
Manuel Francisco CAMPINS OrozcoMEDAlicante
Francisco José ESTEVE OrtuñoDELAlicante
Enrique Sánchez GREGORIODEFAlicante
ISIDRO Beltrán GarcíaDEFAlicante
Francisco José ANTÓN LledóDEFAlicante
Gabriel BAEZA TortosaPORAlicante
José Miguel MARÍ SánchezPORAlicante
Fernando HERVÁS GómezMEDAlicante
Miguel Fuentes Vízner, MIGUELOMEDAlicante
José Antonio PAÑOS AbellánMEDAlicante
Daniel Ruiz García, DANIDEFAlicante
Luis SEVILA PérezMEDAlicante
Javier García FERRÁNDIZMEDAlicante
Miguel Ángel Javaloyes Sanchis, MÍCHELDELAlicante
Antonio REUS AlmodóvarMEDAlicante
Francisco LORENZO HernándezMEDAlicante
José Manuel SÁNCHEZ IbarraMEDAlicante
Francisco Gabriel Escudero Martínez, PAQUITOMEDRafal
CARLOS Ignacio Santonja JoverDELAlicante
ARMANDO Grustán LópezMEDAlicante
SEGUNDO Agustín Amorós NavarroDELAlicante
José Antonio PALOMINO OrtizMEDAlicante
ÁLEX MARHUENDA MartínezDELAlicante
José María CARRILLO PovedaDELAlicante
Ismael ARROYO EstevaDEFAlicante
José Vicente LLEDÓ SamperDEFAlicante
Juan José GANDÍA LlorcaDELVillena
SERGIO Ñíguez HerceDEFAlicante
José Francisco SIGÜENZA SotoDELElche
José Javier MESEGUER ValeroDEFBigastro
RAÚL IVARS SantosDELAlicante
José Luis ROMERO FenollarMEDAlicante
Alejandro VARELA LópezDEFAlicante
CARMELO Manresa BalboaDEFCox
Francisco Nicolás Veza Fragoso, PAQUIDEFAlicante
José Rafael CATURLA PalaoMEDAlicante
ÁLEX PASCUAL JuliàMEDMuro d’Alcoi
CARLOS Gómez GarcíaDELAlicante
EUSEBIO Aguirre UrdialesMEDAlicante
Antonio Lledó Giner, TONIMEDAlicante
Carlos Casasempere Valls, CASASDELAlicante
RAMÓN Francisco Ruiz GascónDELAlicante
Antonio Rodríguez Martínez, TOÑOPORAlicante
Manuel Martínez Lara, MANOLO MARTÍNEZMEDBigastro
GONZALO Bonastre FusterDEFAlicante
Javier Verdejo Rocamora, VERDEDELTorrellano
FERNANDO BÉJAR DuráMEDNovelda
Javier Pérez Soler, JAVIDELAlicante
VICENTE Verdejo ColomaDEFVillena
Francisco Javier MONTAVA RicoMEDAlcoi
David IZQUIERDO GómezMEDAlicante
DAVID López de la Mota SimónDEFAlicante
Eduardo Balón Pedreño, EDDYMEDAlicante

RÉCORD DE ALICANTINOS EN EL PEOR PERIODO DE LA HISTORIA (2000-2026)

Siglo XXI, cambalache, la peor etapa de la historia del club. Hasta hoy, el Hércules de los récords (negativos) ha tenido la increíble cifra de 78 alicantinos. Una media de tres distintos por temporada. Muchos de ellos pasaron sin hacer ruido. Otros tuvieron presencias únicas y testimoniales. Sin embargo, también los ha habido muy significativos, criados futbolísticamente en Alicante y con amplia presencia en el fútbol profesional, como Miguel de las Cuevas (Atlético de Madrid, Sporting, Osasuna, Córdoba y Spezia), Álex Muñoz (Las Palmas, Levante, Zaragoza, Tenerife y Almería), Samuel Llorca (Celta, Elche, Alavés, Racing y Valladolid) y Kiko Femenía (Villarreal, Getafe, Watford y Alavés). En la temporada 2010-2011, la última del club en Primera, los blanquiazules solo tuvieron dos alicantinos en plantilla: el propio Kiko y el benejucense Rufete.

Paquito sale al terreno del Rico Pérez con su hijo Andy de la mano

Paquito sale al terreno del Rico Pérez con su hijo Andy de la mano / INFORMACION

Nombre Posición Localidad
Ignacio ZARAGOZA Moreno de ArcosMEDAlicante
Luis Miguel LLOPIS CuestaMEDAlicante
José Pedro Berenguer Soriano, JOSETEPORAlicante
David CÓRCOLES AlcarazDEFAlicante
Sergio CABAÑAS MorataDELAlicante
DAVID MARTÍN MateosMEDElche
Raúl MANRIQUE TajueloMEDAlicante
Juan de Dios Pérez Canales, JUANDEMEDSanta Pola
Miguel Ángel DE LAS CUEVAS BarberáMEDAlicante
Adolfo A. García del Pozo Sánchez, NANODELElche
GUSTAVO Belmar MoyaDEFBigastro
José Ángel Pérez Cebrián, PEPÍNMEDAlicante
Manuel CASES HernándezDELOrihuela
Alfredo Juan Mayordomo, MÁYORDELAspe
VICENTE PÉREZ MadridMEDAspe
Cristian BUSTOS CostaMEDAlicante
WERNER Manzanares MiñanoDEFAlicante
TOMÁS Carratalá AbadíaDEFAlicante
José QUIRANT TorresDEFElche
ANTONIO García JiménezMEDBanyeres de Mariola
Juan Manuel Valero Martínez, JUANMADEFAlicante
Manuel SANTACRUZ PajaresMEDCallosa de Segura
Francisco Femenía Far, KIKO FEMENÍAMEDSanet i Negrals
Alberto Román CALERO AliagaMEDAlicante
RAÚL RUIZ MatarínMEDAlicante
Vicente PAGÁN GarcíaMEDAlicante
Francisco Joaquín Pérez RUFETEMEDBenejúzar
José SELLÉS MasDEFAlicante
SAMUEL Llorca RipollDEFAlicante
Marc SIRERA MiramónDEFSant Joan d´Alacant
Guillermo SMITARELLO PederneraDEFTorrevieja
BRIAN Pallarés BlascoDELElche
JORDI CÉSAR López DelgadoDEFAlicante
BORJA MARTÍNEZ GinerMEDAlicante
RAÚL GONZÁLEZ RoblesDELAlicante
Álvaro CLAUSÍ MarínMEDAlicante
Alejandro Muñoz Miquel, ÁLEX MUÑOZDEFAlicante
Alberto CARBONELL GomárizDEFSan Vicente del Raspeig
Juan Manuel ORTIZ PalazónDEFGuardamar del Segura
Iván BUIGUES RicoPORMutxamel
Juan Manuel ACEVEDO MarínMEDSan Vicente del Raspeig
LAUREN EGEA AcameDELAlicante
Baldomero SANTANA MartínezDEFAlicante
Álvaro MAS HuertasMEDElche
José María Giménez Pérez, CHEMAPOROrihuela
José Luis MIÑANO GarcíaMEDAlicante
Pedro INGLÉS ValeroDEFBenijófar
Adrián García García, TABALADELAlicante
Manuel GATO ThomasonDELAlicante
MARIANO SANZ NovilloDELBenidorm
Benjamín Rayos Serna, BENJADELSan Isidro
ÁLVARO García CantóMEDAlicante
Álvaro SALINAS GarcíaMEDAlbatera
JUAN DELGADO SirventDELElda
Alejandro TARÍ AlonsoDELAlicante
ÁLEX PÉREZ HernándezMEDAlicante
PABLO PÉREZ MoraMEDAlicante
Víctor OLMEDO SellésDEFAlicante
José SOLBES JordáDEFAlcoi
Predrag D. Muñoz Martínez, PEDJAMEDElche
José Luis García Vayá, PEPELUMEDDénia
Julián Cerdá Vicente, JULIDELAlcoi
José Francisco Agulló Sevilla, JOSÉ FRANMEDSanta Pola
David Arenas Torres, DAVID TORRESDELAlicante
Francisco A. CANDELA PascualMEDAlicante
Rubén Molina Selva, NANIDEFAlicante
PEDRO TORRES ValeroMEDSanta Pola
Nicolás Espinosa Giménez, NICOMEDAlicante
PEDRO SÁNCHEZ MoñinoMEDAspe
David VELÁZQUEZ SimarroMEDAlicante
SERGI MOLINA PagésDEFAlicante
DAMIÁN Secilla RosDEFMutxamel
Daniel MARÍN de la CasaDEFAlicante
Jorge GALVAÑ ArmengolMEDSant Joan d´Alacant
José Pastor Alemañ, COKEDELAlicante
Carlos MANGADA RodríguezMEDAlicante
Miguel MARÍ SánchezMEDAlicante
Andrés Escudero Jara, ANDY ESCUDEROMEDAlicante

EN EL NOMBRE DEL PADRE

Han sido doce años desde que salió, siendo un adolescente, de la cantera del Hércules. Doce años donde, con mayor o menor fortuna ha vivido casi de todo. Desde ser uno de los juveniles con mayor proyección del país -en el Atlético de Madrid- hasta verse casi desahuciado en Murcia; pasando por temporadas brillantes en Tarragona y sobre todo en Ceuta, donde fue el artífice del ascenso que le permitió jugar en Segunda División. Andy sigue siendo el talento que se fue pero sobre todo es el futbolista que vuelve. Ahora, el extremo alicantino es un jugador cuajado, consciente de que el éxito no solo se alcanza con el destello, sino con el trabajo, la firmeza y el estoicismo. Como Paquito, ha llegado al Hércules con el equipo en la tercera categoría, muy lejos de donde la historia dictamina que debería estar. ¿Pero quién nos dice que no puede emular a su padre y devolver al club primero al fútbol profesional y después a Primera? El Hércules necesita referentes, dentro y fuera del campo, gente que hable “el idioma” de la casa. La pasada semana, en su debut en Tarazona, no pudo ser. Este viernes, en la “final” ante el Cartagena, se presenta una nueva oportunidad. Ha llegado la hora de que Andy empiece a establecer su propio legado en Ítaca. La hora de que demuestre que puede tensar el arco…

