Hércules: los profetas de la terreta

Lo siento por Homero. También por James Joyce. Así como por el gran Kirk Douglas y su Ulises de los años cincuenta; o por esa Odisea multimillonaria de Matt Damon y Christopher Nolan. Incluso puede que también por ustedes. Tal vez este regreso a Ítaca no sea el que habrían imaginado pero tocaba deconstruir el mito, hacer que esa mentira sea lo más de verdad posible. Quizás por aquello de que el que se fue a Sevilla perdió su silla y aunque cantara Gardel que veinte años no es nada, pero lo cierto es que lo de Ulises -que se fue a guerrear a Troya y tardó veinte años en regresar a Ítaca- pasaba de castaño oscuro. Imaginen su cara cuando regresó (disfrazado de mendigo para no despertar sospechas) y vio cómo, en torno a la que había sido su casa, revoloteaban decenas de “moscones” que pretendían ocupar su trono y, de paso, la mano (y todo lo demás) de su todavía esposa Penélope. Esta, presionada ante la inmensa probabilidad -que rozaba la certeza- de que su marido estuviese muerto, había acordado con sus pretendientes que cuando acabase de tejer un sudario elegiría marido de entre todos ellos. Menuda engañifa estuvo marcándose nada menos que tres años: tejía de día y destejía por la noche. Eso sí, esta artimaña, que más que un engaño era un insulto a la inteligencia de todos los candidatos, tarde o temprano tenía que ser descubierta. Y así fue. Una de las criadas la pilló con las manos en la tela… y lo hizo público. Penélope, obligada por las circunstancias, tuvo que improvisar una nueva argucia y propuso un torneo de tiro con arco entre todos los participantes, en el que el primero que consiguiera tensar el arco -algo que solo podía hacer Ulises- sería su nuevo marido. Dicho y hecho. Con todos los pretendientes sudando la gota gorda, incapaces siquiera de mover un milímetro de la cuerda, llegó el momento en el que, entre las burlas de todos, el “forastero indigente” pidió su turno. Lo que vino después, se lo pueden imaginar: el mendigo logró lo imposible, tensó fácilmente la cuerda ante la sorpresa de todos, se quitó los harapos -Penélope alucinó al verlo- y, voilà, esta especie de sainete griego, se convirtió en una escena caótica y violenta a partes iguales. Armado de su furia y destreza, arco y cuerda en manos, Ulises fue matando sin piedad, uno por uno, a todos los candidatos. Unos pretendientes que, ironías del destino, buscaban el flechazo con Penélope y solo se encontraron la flecha de su “fallecido” esposo en su regreso a Ítaca…

Campo Municipal, Tarazona (Zaragoza), 25 de enero de 2026. Tras haber firmado por el Hércules hacía escasos días, Josep Calavera y Andy Escudero -este como titular- debutaban con el conjunto blanquiazul -aquel día de amarillo- ante el Tarazona FC en partido correspondiente a la vigésimoprimera jornada del grupo II de Primera RFEF. El encuentro, que acabó con derrota del buen fútbol por el fortísimo viento y empate a dos en elmarcador, dejó pocas cosas buenas. Muy pocas. Obviamente, una de ellas fue el soberbio gol de Mehdi Puch -no todos los días se marca una folha seca de volea- y otra, precisamente, el largamente esperado debut de Andy con el Negre Lloma en el pecho. El hijo del mítico Paquito, que como el resto de sus compañeros no hizo precisamente un gran partido, se convirtió en el 278º jugador alicantino que se pone la camiseta del Hércules Club de Fútbol en sus más de cien años de vida. ¿Pero quiénes son los otros 277? En el listado que verán a continuación figuran todos los jugadores de la provincia de Alicante que han vestido alguna vez la blanquiazul a lo largo de la historia del club: los alicantinos del Hércules, los profetas de la Terreta.

LOS PARTIDOS CALLEJEROS Y LA PRIMERA ÉPOCA DORADA (1914-1949)

Entre 1914 -año en el que el Hércules del Chepa empezó a dar tumbos- y 1949, al menos 73 jugadores nacidos en Alicante y provincia vistieron los colores rojiblancos primero y blanquiazules después (recordemos que hasta 1928, en un partido ante el Albacete, homenaje al Profesor Muñoz Gomis, no se produjo el cambio de colores). En estos primeros años, destacan hombres que fueron partícipes de la transición de jugar en la calle, con porterías de dos piedras, a estadios “de verdad”, como el meta Jover, así como Ayguadé, Compañ y varios componentes del mítico Hércules de los 30 y 40. Entre estos últimos, destacan Ramonzuelo (primer alicantino que jugó en Primera), Torregrosa, Corona, Irles, Pina y Adrover. Mención aparte merecen tres auténticas leyendas del herculanismo: el santapolero Maciá, el “comandante” Ernesto y el goleador de goleadores Calsita.

Nombre Posición Localidad Antonio ALMODÓVAR Falcó MED Alicante José ALMODÓVAR Falcó DEL Alicante SANTOS ANDREU Martínez DEF Dolores Vicente ASENSI Pascual DEF Alicante José AYGUADÉ Aliaga DEL Alicante José Llinares Tonda, SEROLI DEL La Vila Joiosa Ramón AYGUADÉ Aliaga DEF Alicante Luis MAS y Gil POR Elche Luciano BELLIDO Amorós DEL Villena José JOVER Gomis POR Alicante Vicente COMPAÑ Ors DEL Polop José MISÓ Ferrándiz MED Alicante Rafael ROSELLÓ Ruzafa DEF Alicante José MONLLOR Such MED Alicante Joaquín PUIG Lledó DEL Crevillente Rafael LLOPIS Senabre POR Alicante Julio CUENCA Garrigós DEF La Vila Joiosa José GADEA Doménech POR Alicante Francisco GORGÉ Perea DEL Alicante José BOIX Alonso DEL Alicante Melchor Llopis Corona, CHORICO DEF Alicante R. García Martínez, RAMONZUELO DEL Alicante Manuel MACIÁ Sempere DEF Santa Pola José Tomás TORREGROSA DEF Alicante Francisco Gil GORDURAS DEL Elda José ARACIL Gómez DEL Alicante Manuel DAVÓ Latorre DEF Crevillente Ricardo COLOMER Gisbert POR Alicante Juan García Martínez, JUANELE DEF Alicante Rafael Roig Sanz, PERAL DEL Alcoi José MACIÁ Sempere DEF Santa Pola Vicente NAVARRO García MED Alicante José ASENSIO Torres MED Alicante AURELIO Segura Beltrá POR Novelda Manuel PÁEZ Cuesta MED Elda Ramón IRLES Vicente MED Elche Vicente TARRASA Valenzuela MED Alicante Luis SURROCA Azorín DEF Alicante José TORMO Sanjuan MED Alicante Juan ALDEGUER Martínez MED Alicante Ezequiel VICEDO Chorro DEL Alicante Víctor ZAPLANA Ferré DEL Alicante F. Romero Busquier, ROMERITO DEL Elda José TORMO Sanjuán MED Alicante José AMAT Cerdán POR Elda Miguel ADROVER Torregrosa DEL Alicante Nazario BELMAR Martínez MED Elda Rafael PASTOR Pastor POR Mutxamel José CAMPILLO Rostoll DEL Guardamar del Segura José Llopis CORONA DEF Alicante José María Pérez PINA DEL Novelda Juan MEDRANO Montoyo DEF Alicante Joaquín PELLÍN Segura DEF Novelda Juan SEVA Moscat MED Alicante Antonio VIDAL Caturla DEL Alicante Pedro Rocamora Pacheco, PERICHE DEL Cox Jaime CORTÉS Quirant MED Alicante José ASENSIO Torres MED Alicante Enrique MARQUÉS Tizzoni DEL Alicante Luis CARDONA Llobell DEF Benitachell José SANTACREU Bernabéu MED Alicante Antonio Ruiz Rodríguez, MEDRANO POR Callosa d´en Sarrià ROBERTO García López POR Alicante José Sirvent Bas, COSME POR San Vicente del Raspeig ERNESTO Llobregat Mas MED Alicante Alfredo BARRACHINA Albert DEL Alicante Antonio BARRERA Torregrosa DEL Alicante Diego López Poveda, CARREÑO MED Callosa de Segura José Lloret Pérez, CALSITA DEL La Vila Joiosa Eleusis QUILES Rico POR Novelda Ginés LLORCA Mingot DEF La Vila Joiosa Román JOVER Sánchez MED Alicante Enrique GALBIS Monllor MED Alicante

DE “LA APARICIÓN” AL MEJOR HÉRCULES DE LA HISTORIA (1950-1979)

Década de los cincuenta y primera mitad de los sesenta. Son los años de la Guerra de Corea, la Revolución Cubana o el magnicidio de John Fitzgerald Kennedy. Tiempos en los que el Hércules se había convertido en un equipo de Segunda. Son temporadas en las que, salvo contadas excepciones, como Antoniet, el monfortino Arana o el noveldense Navarro, los alicantinos que fueron surgiendo no pasaban de jugadores complementarios, de plantilla. Hasta que llegó el extremo Ramón. Solo fueron cuatro campañas pero muy intensas. La irrupción del “Messi de Orihuela” dejó 26 goles, un ascenso y, en los que pudieron disfrutarle en vivo, la sensación de haber visto a un jugador único e irrepetible. Ya en la década de los setenta, en la era del mejor Hércules de todos los tiempos, apenas hubo ocho alicantinos en nómina, siendo los más destacados Albaladejo y Aracil. Por contra, y como curiosidad, hubo dieciséis sudamericanos (la mayoría de ellos argentinos).

Nombre Posición Localidad Juan SEVA SANTOS POR Alicante José MUÑOZ Martínez DEL Alicante José Gonzálvez Machón, PERICHE II DEL Elche Manuel Antón Ramón, BOMBO POR Albatera Luis OLIVER Hernández DEF Villena Antonio Pascual BONMATÍ MED Santa Pola Carlos Sabater Lillo, CARLITOS DEF San Vicente del Raspeig Fernando JOVER Sánchez MED Alicante Fernando SANTOS Serna DEF Albatera Ricardo García BALAGUER MED Alicante José CARRATALÁ Navarro DEL Alicante José García CAMPILLO POR Guardamar del Segura Juan Antonio NAVARRO Navarro DEF Novelda Álvaro Pérez Falcó, ALVARÍN MED Cocentaina Antonio Ivorra Ivorra, ANTONIET DEL Alicante Luis Segura Santo, LUISITO DEF Alicante Rafael Pastor García, MAKALITA MED San Vicente del Raspeig Jaime AGULLÓ Blasco DEL Elche Francisco Rodríguez Campoy, RODRI MED Alicante Ignacio Català Peris, NASIO MED Alcoi Vicente BENAVENTE Cerdán DEL Aspe Antonio Ortuño Marcos, CAMPANETA DEF La Campaneta (Orihuela) Miguel ASENSI Ripoll DEF Alicante Leopoldo GUILLAMÓ Andreu MED Guardamar del Segura Francisco CORTÉS Luna DEL Alicante José Soler Roca, RAYO DEF Alicante Antonio GÓMEZ Navarro POR Alicante Manuel CERDÁN Ojeda DEF Villena Agustín IRLES López-Sigüenza DEF Alicante Juan TORRES Chorro MED Alicante Juan Ramón ARANA Parrés DEL Monforte del Cid Manuel Giménez CAMPOS MED Guardamar del Segura RAMÓN Navarro López DEL Orihuela Juan Ruiz CANDELA MED Alicante José ALBERT Pérez DEF Pinoso Manuel Rodríguez González, POYOYO DEF Orihuela Rafael GALLAR Barberá DEL Alicante Manuel MURCIA Ibáñez DEF Alicante Manuel ROSAS Calatrava POR Alicante LUIS COSTA Juan DEL Alicante Antonio Benlloch García, BELLOD DEF Orihuela Vicente CORONA Vilanova DEF Alicante Juan Miguel Aliaga Escoto, MATAS DEL Alicante Francisco García Hernández, PAQUITO DEL Alicante MARCOS Orts Devesa DEL Alicante Joaquín IRLES Hernández DEF Orihuela Ricardo COLOMER Box DEF Alicante Manuel NAVARRO Dols DEF Alicante José Leonardo CALABUIG Cuartero MED Villena Luis SOGORB Sánchez DEL Elche José Joaquín ALBALADEJO Gisbert DEF Alicante Antonio ILLÁN Serrano DEL Callosa de Segura Miguel ARACIL Arnau MED Alicante Miguel José López Sanchís, MÍCHEL DEL Alicante Enrique SALA Saumell POR Alicante Francisco COBOS Marco DEL Alicante ERNESTO Llobregat Pérez DEF Alicante Juan Manuel Leal García, JUANMA MED Alicante

LA ALICANTINIZACIÓN SE DISPARA (1980-1999)

Tras el estancamiento durante la época de Arsenio Iglesias y la “argentinización”, Alicante volvió a tener protagonismo en las alineaciones del Hércules Club de Fútbol de los ochenta y noventa. En ese periodo, nada menos que 69 jugadores de la Terreta formaron parte, en un momento u otro y con mayor o menor asiduidad, de las alineaciones del cuadro blanquiazul. Muchos de ellos en Primera División, como el campellero Félix, el oriolano Cartagena, el rafaleño Paquito, el biarense Parra o los alicantinos Mañuz, Latorre, Ramos, Palomino, Lledó, Varela, Paqui, Marí y Antón. Precisamente, como nota anecdótica, estos dos últimos, que estuvieron en la plantilla de la temporada 96-97 en Primera, debutaron con el primer equipo mucho antes: durante la jornada de huelga de futbolistas del 9 de septiembre de 1984, en la que ambos formaron parte del once herculano que venció al Elche por 1-0 (gol de Ramos).

Nombre Posición Localidad Lorenzo ANTÓN García DEL Elche FÉLIX Palomares Poveda MED El Campello Juan Manuel CARTAGENA Travesedo DEF Orihuela Pascual Luna PARRA MED Biar José Francisco MAÑUZ Trigueros DEF Alicante Vicente Ramón Tomás LATORRE MED Alicante JUAN Francisco Pastor Ponce MED Elche José ROCAMORA Hernández DEF Benferri José Vicente RAMOS Lledó DEL Alicante Gaspar López Rogles, PUNCHO DEF La Vila Joiosa ANTONIO Rodríguez DEL Benidorm Francisco Antonio FORNER Martínez DEL Alicante Vicente BRAU Martínez MED Alicante Alfonso MORENO YUSTE DEL Alicante ÁNGEL Antonio Manrique Tajuelo MED San Vicente del Raspeig Antonio VILLAESCUSA Andreu DEF Alicante Manuel Francisco CAMPINS Orozco MED Alicante Francisco José ESTEVE Ortuño DEL Alicante Enrique Sánchez GREGORIO DEF Alicante ISIDRO Beltrán García DEF Alicante Francisco José ANTÓN Lledó DEF Alicante Gabriel BAEZA Tortosa POR Alicante José Miguel MARÍ Sánchez POR Alicante Fernando HERVÁS Gómez MED Alicante Miguel Fuentes Vízner, MIGUELO MED Alicante José Antonio PAÑOS Abellán MED Alicante Daniel Ruiz García, DANI DEF Alicante Luis SEVILA Pérez MED Alicante Javier García FERRÁNDIZ MED Alicante Miguel Ángel Javaloyes Sanchis, MÍCHEL DEL Alicante Antonio REUS Almodóvar MED Alicante Francisco LORENZO Hernández MED Alicante José Manuel SÁNCHEZ Ibarra MED Alicante Francisco Gabriel Escudero Martínez, PAQUITO MED Rafal CARLOS Ignacio Santonja Jover DEL Alicante ARMANDO Grustán López MED Alicante SEGUNDO Agustín Amorós Navarro DEL Alicante José Antonio PALOMINO Ortiz MED Alicante ÁLEX MARHUENDA Martínez DEL Alicante José María CARRILLO Poveda DEL Alicante Ismael ARROYO Esteva DEF Alicante José Vicente LLEDÓ Samper DEF Alicante Juan José GANDÍA Llorca DEL Villena SERGIO Ñíguez Herce DEF Alicante José Francisco SIGÜENZA Soto DEL Elche José Javier MESEGUER Valero DEF Bigastro RAÚL IVARS Santos DEL Alicante José Luis ROMERO Fenollar MED Alicante Alejandro VARELA López DEF Alicante CARMELO Manresa Balboa DEF Cox Francisco Nicolás Veza Fragoso, PAQUI DEF Alicante José Rafael CATURLA Palao MED Alicante ÁLEX PASCUAL Julià MED Muro d’Alcoi CARLOS Gómez García DEL Alicante EUSEBIO Aguirre Urdiales MED Alicante Antonio Lledó Giner, TONI MED Alicante Carlos Casasempere Valls, CASAS DEL Alicante RAMÓN Francisco Ruiz Gascón DEL Alicante Antonio Rodríguez Martínez, TOÑO POR Alicante Manuel Martínez Lara, MANOLO MARTÍNEZ MED Bigastro GONZALO Bonastre Fuster DEF Alicante Javier Verdejo Rocamora, VERDE DEL Torrellano FERNANDO BÉJAR Durá MED Novelda Javier Pérez Soler, JAVI DEL Alicante VICENTE Verdejo Coloma DEF Villena Francisco Javier MONTAVA Rico MED Alcoi David IZQUIERDO Gómez MED Alicante DAVID López de la Mota Simón DEF Alicante Eduardo Balón Pedreño, EDDY MED Alicante

RÉCORD DE ALICANTINOS EN EL PEOR PERIODO DE LA HISTORIA (2000-2026)

Siglo XXI, cambalache, la peor etapa de la historia del club. Hasta hoy, el Hércules de los récords (negativos) ha tenido la increíble cifra de 78 alicantinos. Una media de tres distintos por temporada. Muchos de ellos pasaron sin hacer ruido. Otros tuvieron presencias únicas y testimoniales. Sin embargo, también los ha habido muy significativos, criados futbolísticamente en Alicante y con amplia presencia en el fútbol profesional, como Miguel de las Cuevas (Atlético de Madrid, Sporting, Osasuna, Córdoba y Spezia), Álex Muñoz (Las Palmas, Levante, Zaragoza, Tenerife y Almería), Samuel Llorca (Celta, Elche, Alavés, Racing y Valladolid) y Kiko Femenía (Villarreal, Getafe, Watford y Alavés). En la temporada 2010-2011, la última del club en Primera, los blanquiazules solo tuvieron dos alicantinos en plantilla: el propio Kiko y el benejucense Rufete.

Nombre Posición Localidad Ignacio ZARAGOZA Moreno de Arcos MED Alicante Luis Miguel LLOPIS Cuesta MED Alicante José Pedro Berenguer Soriano, JOSETE POR Alicante David CÓRCOLES Alcaraz DEF Alicante Sergio CABAÑAS Morata DEL Alicante DAVID MARTÍN Mateos MED Elche Raúl MANRIQUE Tajuelo MED Alicante Juan de Dios Pérez Canales, JUANDE MED Santa Pola Miguel Ángel DE LAS CUEVAS Barberá MED Alicante Adolfo A. García del Pozo Sánchez, NANO DEL Elche GUSTAVO Belmar Moya DEF Bigastro José Ángel Pérez Cebrián, PEPÍN MED Alicante Manuel CASES Hernández DEL Orihuela Alfredo Juan Mayordomo, MÁYOR DEL Aspe VICENTE PÉREZ Madrid MED Aspe Cristian BUSTOS Costa MED Alicante WERNER Manzanares Miñano DEF Alicante TOMÁS Carratalá Abadía DEF Alicante José QUIRANT Torres DEF Elche ANTONIO García Jiménez MED Banyeres de Mariola Juan Manuel Valero Martínez, JUANMA DEF Alicante Manuel SANTACRUZ Pajares MED Callosa de Segura Francisco Femenía Far, KIKO FEMENÍA MED Sanet i Negrals Alberto Román CALERO Aliaga MED Alicante RAÚL RUIZ Matarín MED Alicante Vicente PAGÁN García MED Alicante Francisco Joaquín Pérez RUFETE MED Benejúzar José SELLÉS Mas DEF Alicante SAMUEL Llorca Ripoll DEF Alicante Marc SIRERA Miramón DEF Sant Joan d´Alacant Guillermo SMITARELLO Pedernera DEF Torrevieja BRIAN Pallarés Blasco DEL Elche JORDI CÉSAR López Delgado DEF Alicante BORJA MARTÍNEZ Giner MED Alicante RAÚL GONZÁLEZ Robles DEL Alicante Álvaro CLAUSÍ Marín MED Alicante Alejandro Muñoz Miquel, ÁLEX MUÑOZ DEF Alicante Alberto CARBONELL Gomáriz DEF San Vicente del Raspeig Juan Manuel ORTIZ Palazón DEF Guardamar del Segura Iván BUIGUES Rico POR Mutxamel Juan Manuel ACEVEDO Marín MED San Vicente del Raspeig LAUREN EGEA Acame DEL Alicante Baldomero SANTANA Martínez DEF Alicante Álvaro MAS Huertas MED Elche José María Giménez Pérez, CHEMA POR Orihuela José Luis MIÑANO García MED Alicante Pedro INGLÉS Valero DEF Benijófar Adrián García García, TABALA DEL Alicante Manuel GATO Thomason DEL Alicante MARIANO SANZ Novillo DEL Benidorm Benjamín Rayos Serna, BENJA DEL San Isidro ÁLVARO García Cantó MED Alicante Álvaro SALINAS García MED Albatera JUAN DELGADO Sirvent DEL Elda Alejandro TARÍ Alonso DEL Alicante ÁLEX PÉREZ Hernández MED Alicante PABLO PÉREZ Mora MED Alicante Víctor OLMEDO Sellés DEF Alicante José SOLBES Jordá DEF Alcoi Predrag D. Muñoz Martínez, PEDJA MED Elche José Luis García Vayá, PEPELU MED Dénia Julián Cerdá Vicente, JULI DEL Alcoi José Francisco Agulló Sevilla, JOSÉ FRAN MED Santa Pola David Arenas Torres, DAVID TORRES DEL Alicante Francisco A. CANDELA Pascual MED Alicante Rubén Molina Selva, NANI DEF Alicante PEDRO TORRES Valero MED Santa Pola Nicolás Espinosa Giménez, NICO MED Alicante PEDRO SÁNCHEZ Moñino MED Aspe David VELÁZQUEZ Simarro MED Alicante SERGI MOLINA Pagés DEF Alicante DAMIÁN Secilla Ros DEF Mutxamel Daniel MARÍN de la Casa DEF Alicante Jorge GALVAÑ Armengol MED Sant Joan d´Alacant José Pastor Alemañ, COKE DEL Alicante Carlos MANGADA Rodríguez MED Alicante Miguel MARÍ Sánchez MED Alicante Andrés Escudero Jara, ANDY ESCUDERO MED Alicante

EN EL NOMBRE DEL PADRE

Han sido doce años desde que salió, siendo un adolescente, de la cantera del Hércules. Doce años donde, con mayor o menor fortuna ha vivido casi de todo. Desde ser uno de los juveniles con mayor proyección del país -en el Atlético de Madrid- hasta verse casi desahuciado en Murcia; pasando por temporadas brillantes en Tarragona y sobre todo en Ceuta, donde fue el artífice del ascenso que le permitió jugar en Segunda División. Andy sigue siendo el talento que se fue pero sobre todo es el futbolista que vuelve. Ahora, el extremo alicantino es un jugador cuajado, consciente de que el éxito no solo se alcanza con el destello, sino con el trabajo, la firmeza y el estoicismo. Como Paquito, ha llegado al Hércules con el equipo en la tercera categoría, muy lejos de donde la historia dictamina que debería estar. ¿Pero quién nos dice que no puede emular a su padre y devolver al club primero al fútbol profesional y después a Primera? El Hércules necesita referentes, dentro y fuera del campo, gente que hable “el idioma” de la casa. La pasada semana, en su debut en Tarazona, no pudo ser. Este viernes, en la “final” ante el Cartagena, se presenta una nueva oportunidad. Ha llegado la hora de que Andy empiece a establecer su propio legado en Ítaca. La hora de que demuestre que puede tensar el arco…