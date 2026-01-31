Ben Hamed en el Hércules-Cartagena: suplente... y decisivo

Ni fue titular ni fue el primer recurso que utilizó Beto Company para agitar el partido, pero le bastaron 15 minutos para ser vital en la primera victoria del Hércules en 2026. En un año que inició lejos de su mejor versión, Ben Hamed resurgió frente al Cartagena. Provocó un penalti en su primer contacto con el balón que sirvió para que Fran Sol hiciera el 1-0. Pero tras ser clave para adelantarse, con Calavera ya sustituido y Mehdi Puch y Roger Colomina todavía en el campo pero fundidos, asumió galones para sostener al equipo durante el tramo final.

Su gran nivel no es casualidad. Llega en un momento clave: en la noche que sumó su primera suplencia desde la llegada de Beto Company. El técnico valenciano hizo debutar en el Rico Pérez a Josep Calavera, acompañado por Roger Colomina —ya al 100% tras su lesión— y un Mehdi Puch al que cuatro partidos le han bastado para ser vitoreado por la afición.

A Ben Hamed, acostumbrado a casi siempre iniciar los partidos sobre el verde (ha estado en el once en 18 de los 21 partidos que ha estado disponible), le tocó esperar su lugar en el banquillo. Entró en el minuto 76 por Calavera. Y 120 segundos después, determinó el desenlace del choque. Con el Cartagena bien colocado atrás, fue rompiendo líneas hasta meterse dentro del área. Llegó antes que Eneko Ebro, tocó el balón y fue golpeado en la cadera. Penalti.

Colomina se eleva sobre Ben Hamed tras el penalti. / Rafa Arjones

El encargado de hacer justicia desde los once metros fue Fran Sol, pero gran parte de las felicitaciones se centraron también en Ben Hamed. El vestuario, que sabía que no tuvo una noche fácil al caerse de un once del que no está acostumbrado a salir, estuvo muy encima de él tras provocar el penalti. Incluso lo celebró con su competencia directa por la titularidad. Calavera salió del banquillo para abrazar al camerunés y felicitarle por la acción que supuso el 1-0. También lo hicieron Roger Colomina y Mehdi Puch. De hecho, con el francoargelino incluso intercambió la camiseta al finalizar el encuentro.

De más a menos

La temporada de Ben Hamed como blanquiazul ha ido de más a menos. Fue el primer fichaje de verano y generó demasiadas expectativas sobre su rendimiento. Estas se fueron justificando durante la pretemporada, donde mostró un gran nivel. Inició la liga siendo uno de los futbolistas más destacados de la plantilla y se encuentra dentro del top cinco en minutos disputados. Sin embargo, su nivel fue menguando y desde la llegada de Beto no había conseguido rendir a un nivel óptimo… hasta ayer.

Ben Hamed, en el suelo tras el penalti cometido por Ebro. / Rafa Arjones

En Tarazona fue sustituido al descanso tras una pobre actuación en el fortín aragonés. No estuvo bien en un contexto complicado, en el que solo Mehdi, con un zapatazo desde 25 metros, se salió del guion. Sin embargo, su valiosa actuación frente al Cartagena le abre la puerta a competir por entrar en un trivote herculano donde cada jornada es más complejo hacerse un hueco.

Bendito problema

Mehdi Puch, Josep Calavera, Roger Colomina y Ben Hamed. Son los cuatro centrocampistas que más presentes tiene Beto durante las últimas semanas, con el alicantino Carlos Mangada perdiendo protagonismo desde la recuperación de efectivos. Rara vez coincidirán los cuatro en el terreno de juego a la vez, ya que el conjunto blanquiazul suele formar 4-3-3, pero sí que será interesante poder contar con uno de ellos para dar relevos de nivel en las segundas partes. Beto deberá ir gestionando un hecho que supone un bendito problema para los intereses del Hércules.

Noticias relacionadas

Así fue precisamente frente al Cartagena, cuando fue Ben Hamed quien se cayó de la ecuación. El camerunés, fresco desde el banquillo, solucionó una noche enquistada. Fue suplente por primera vez en 2026… pero también volvió a ser decisivo.