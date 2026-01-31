Beto, técnico del Hércules: "Nos tenemos que exigir hacer esto todas las semanas"

Tras empatar en Tarazona la semana pasada, el Hércules volvía al Rico Pérez y lo ha hecho con un triunfo desde el punto de penalti. Tras el pitido final, Beto ha comparecido en la sala de prensa y ha destacado que era necesario dejar atrás la racha de empates. "Hemos tenido fases de buen juego en otros partidos también, pero seguramente no tantos minutos como hoy. Exceptuando 20 minutos de la segunda parte hemos sido superiores, hemos conseguido el ritmo de balón que buscábamos el día del Sevilla Atlético. En la primera parte hemos hecho méritos para haber metido algún gol más, ha sido un buen partido. Nos debemos exigir hacer esto todas las semanas, da igual que sea en el Rico Pérez o fuera", destaca Beto.

"En el último tercio es cuando el rival se siente más fuerte y hay más acumulación defensiva. Tenemos que entender que la categoría está tan igualada que todo cuesta muchísimo en los metros finales. Si somos capaces de generar tanto volumen ofensivo, el rival en algún momento se equivocará o tú acertarás. La llegada de Calavera nos viene bien para llegar ahí muchas más veces y la de Andy nos ayuda a meter balones de calidad, hoy ha puesto centros de Primera División. Siguiendo en esta línea mejoraremos en el último tercio", comentaba el técnico sobre uno de los grandes debes del equipo.

Beto también ha destacado el rendimiento de Ben Hamed y Aranda, ambos entrando en la segunda parte y siendo decisivos en el partido. "Ben Hamed venía de ser titular en muchos partidos y de repente estar en el banquillo es un golpe de realidad. Aranda también es muy importante para nosotros, pero últimamente hemos optado porque no salga de inicio. Lo que queríamos con él era que tuviese la pelota y que fuese capaz de juntarse con el centro del campo. El día a día de la plantilla es espectacular".

Respecto al posible penalti de la primera parte, Beto no ha dudado y ha reconocido que lo ha visto muy claro. Según el técnico, Kevin estaba retirando el brazo, por lo que el contacto es claro y la posición abierta. Sin embargo, ha acatado la decisión de los árbitros señalando que "ellos saben más".

"Carlos Abad domina bajo palos y en el área, para mí es el mejor portero de la categoría" Beto Company — Entrenador del Hércules

"Hemos llevado el mercado de la mejor forma posible y los jugadores también, es difícil con toda la rumorología que implica a uno mismo o a jugadores que pueden llegar. El hecho de que Jeremy no caliente es una decisión técnica, nosotros buscamos rendimiento, por lo que queremos a los mejores en ese momento. No puedo confirmar nada del mercado porque no se demasiado, intento el día del partido abstraerme un poco. Entiendo que hay mucho rumor sobre la llegada de uno y salida de otro, pero nuestro mercado roza el excelente porque eran los perfiles que queríamos. A partir de ahí, todo lo que sume será bienvenido", develaba el técnico.

Fran Sol acumula tres tantos en los últimos dos partidos y Beto no ha dudado en elogiar a su delantero. "Fran tiene una importancia doble en esta plantilla, la primera es la capacidad deportiva y la segunda es a nivel emocional. Es un líder total del vestuario, uno de estos que empuja, además de ser el primero que viene a entrenar con ganas y energía. Tener a Fran aquí con esa trayectoria y esa hambre es espectacular". Además, espera al Cartagena en la zona alta al final de la temporada.

Romper la racha de empates

"Si rompíamos la racha de empate con una victoria poníamos en valor esos partidos, si lo hacíamos con una derrota entrabamos en una dinámica fea y difícil. La portería a cero es fundamental, no es nuestro principal objetivo, porque nosotros intentamos meter más goles que el rival, pero la seguridad que aporta es muy importante. Carlos domina bajo palos y en el área, para mí es el mejor portero de la categoría", añadía.

Uno que celebró con efusividad el primer tanto fue Andy Escudero. Tras ser preguntado sobre ello, Beto ha sido claro. "Los alicantinos que juegan en el Hércules tienen ese punto especial, ven el escudo y se les pone la piel de gallina. Andy es un talentazo increíble, hemos acertado de pleno trayéndole". Por último, ha sentenciado lo siguiente sobre Nico Espinosa. "Le faltan minutos, pero va a avanzar muy rápido. Con Nico tenemos que tener paciencia, todos queremos ver al mejor Nico. Quizás, por eso forzamos de más al final del año pasado. Le falta ritmo, pero la solución está al caer".