Hércules-Cartagena: Justicia desde los once metros

Tres puntos merecidos que hacen justicia para un Hércules que volvió a competir bajo su versión que despidió el 2025. Presionando arriba y robando, combinando con fluidez, generando situaciones de peligro por fuera... en resumen, completando un partido muy superior a un Cartagena que no obligó a Carlos Abad a realizar una sola intervención de mérito. Más allá de las formas, con dos penaltis (claros) convertidos por un peleón Fran Sol, el Hércules suma una victoria para creer que puede terminar la temporada entre los cinco mejores equipos de la liga. Por fútbol y, hoy también, por solidez defensiva, con una zaga apagafuegos integrada por Nacho Monsalve y Javi Rentero que secó cada contragolpe del Efesé.

A las positivas sensaciones colectivas se suman Mehdi Puch, Josep Calavera y Andy Escudero. Los tres titulares para Beto Company. Y los tres cuajando una gran actuación que confirman la teoría sembrada en Tarazona: son refuerzos que sí elevan el techo competitivo del equipo. Y además, bastante. Desde el inicio, el equipo de Beto Company sometió a un Efesé que se limitó a defenderse. De los tres refuerzos (el cuarto está de camino), el que terminó ovacionado por el Rico Pérez fue el francoargelino... pero la carta de presentación de Calavera ante su nueva afición fue exquisita. Con un inspirado Roger Colomina, el trivote blanquiazul, del que hoy se quedó fuera Ben Hamed, llevó el mando del choque.

Rentero salta a por un balón, en un corner. / Rafa Arjones

El dominio fue blanquiazul. Las ocasiones, también. Ninguna exigió en exceso a Lucho García, pero el Hércules ya avisó hasta en dos ocasiones en la primera parte. La primera, iniciada en una gran cabalgada de Unai Ropero por la izquierda, que definió Escudero arriba, algo mordido en un golpeo franco desde la frontal. La otra, más clara, a cinco minutos del paso por vestuarios. Un centro de nuevo de Andy, esta vez desde la derecha, que peinó Fran Sol... y al que a Unai Ropero le faltó algo de fe para llegar. Entre medias, un penalti que Beto pidió que se revisase —no concedido— por mano de Kevin y algún que otro contragolpe cartagenero bien frenado por el tándem Monsalve-Rentero.

El acierto de Ben Hamed

El empuje herculano fue menguando con el paso de los minutos ya en la segunda parte. El Cartagena, empujado por sus cerca de 500 aficionados, fue ganando peso en el partido con un De Blasis que filtró varios balones interesantes. Entonces, Beto detectó que el desgaste de Calavera, Colomina y Mehdi era importante y refrescó la medular. El hasta ahora indiscutible Ben Hamed, al campo. Y el camerunés, en su primer contacto con el balón, desigualó la noche. Condujo por dentro, fue superando a defensores y puso la trampa. El central Ebro, que debutaba con el Cartagena, cayó en ella y desequilibró a Ben Hamed cuando este ya buscaba perfilarse para definir.

Los galones para hacer el gol, de nuevo, para Fran Sol. El delantero madrileño, que no intervino demasiado en zonas de peligro pero sí trabajó mucho sin balón, vio cómo el balón, fruto del viento, se desplazó hasta en dos ocasiones cuando se disponía a rematar. Lo puso con mimo hasta una tercera vez, con el Rico Pérez conteniendo la respiración a la espera del lanzamiento entre vestiscas y llovizna. El "19" no falló. Bajo, fuerte, a la derecha, y tras un instante de suspense, celebró el tanto entre volteretas.

Fran Sol chuta el segundo penalti, este viernes. / Rafa Arjones

Beto quiso cerrar el resultado y dio entrada a Bolo por Mehdi Puch a falta de dos minutos. El francoargelino, que volvió a destacar, abandonó el campo entre aplausos y ovacionado por el graderío. Sin embargo, el Cartagena, que ahora sí se fue arriba, volvió a fallar en defensa en una internada de Samu Vázquez. El "2" blanquiazul pisó área con peligro y, tras detectar que el rival Nacho llegaría tarde, frenó, recibió un impacto en el brazo y se marchó al suelo. De nuevo, penalti.

Con menos suspense que en el anterior y con el choque ya en el descuento, Fran Sol volvió a atinar con una ejecución similar, de nuevo a la derecha. Para su sexto gol de la temporada, tercero en dos partidos (los tres de penalti), decidió cambiar las acrobacias por un abrazo conjunto en el banquillo. A la celebración colectiva se sumó hasta Carlos Rojas, ya sin ficha y vestido de calle. Una victoria que sirve para creer. Que llegó en el tramo final, con suspense y desde los once metros... pero que a fin de cuentas, hizo justicia.