Hércules CF | Mercado de fichajes
El Hércules cede a Carlos Rojas al Epicentr ucraniano
El extremo hispanocolombiano no contaba para Beto Company y se marcha a préstamo hasta el próximo 30 de junio
El Hércules ha comunicado este sábado su cuarta baja de este mercado invernal, como las tres anteriores en calidad de cedido, con la salida del extremo hispanocolombiano Carlos Rojas, que quedará a préstamo en el Epicentr ucraniano hasta final de curso.
Rojas no contaba para Beto Company tras haber jugado 17 partidos de liga esta temporada, sin aportaciones de gol. El futbolista no viajó el pasado domingo al Municipal de Tarazona y tampoco entró en la convocatoria este viernes contra el Cartagena, mientras resolvía los últimos flecos de su salida.
El propio Beto Company ya había dejado clara la situación de Rojas, tras informar de una conversación con el extremo en la que le aseguró "no contar con él. Tuve una conversación muy franca y muy tranquila. Llegamos a la conclusión de que saliera porque yo no le iba a poder ofrecer minutos. Que saliera a buscarlos. Todo el mundo ve que tiene capacidades altísimas para jugar a este juego... pero aquí por las circunstancias que sean no se están dando y no se van a dar en principio", dijo el entrenador blanquiazul.
"Él (Rojas) es un futbolista, es profesional, y necesita jugar como todos. No es nada personal ni un desprecio a sus capacidades. Tenemos una plantilla de personas con quienes se puede hablar. Las situaciones te pueden gustar más o menos, pero se entienden y se respetan. Nos dimos un abrazo y tan amigos", finalizó su mensaje Beto.
Sin hueco en la plantilla
La incorporación de Andy Escudero había terminado por reducir las opciones que tenía Rojas de contar con minutos en el segundo tramo de la temporada. El ex del Murcia ha jugado bastante como blanquiazul: 826 minutos repartidos en 17 partidos, diez de ellos como titular.
Ahora inicia una nueva aventura en el fútbol ucraniano, concretamente en el desconocido FC Epicentr, que actualmente es el penúltimo clasificado de la Premier, la máxima categoría de aquel país. Esta es la cuarta salida en enero del Hércules, tras las de De Palmas, Vique Gomes y Cantero.
