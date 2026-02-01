El Hércules afronta el cierre del mercado pendiente de anunciar a Toril y obligado a dar una baja

El Hércules entra en las últimas horas del mercado invernal, generalmente las más calientes en materia de fichajes, con dos movimientos que oficializar... como mínimo. Uno ya cerrado. El otro, pendiente de un sí definitivo. La comunicación por parte del club del fichaje de Alberto Toril es cuestión de tiempo. El delantero mallorquín, de 28 años, es el cuarto refuerzo invernal del Hércules, tal y como publicó este periódico el pasado viernes.

Toril incluso se ha despedido del Alajuslense, club de Costa Rica en el que ha jugado durante la última temporada y media. Pero de momento no tiene hueco. El Hércules ya cuenta con 18 fichas sénior (de 23 o más años) en su plantilla, es decir, el límite que permite la RFEF para los equipos que compiten en la Primera Federación. Para que se pueda inscribir a Toril, primero deberá de salir un futbolista sénior antes del 2 de febrero a las 23:59 horas.

Slavy, durante un partido en el Rico Pérez. / HCF

En esa ecuación, la comisión deportiva blanquiazul trabaja en buscar destino para Slavy. El ariete búlgaro no ha encontrado su sitio en Alicante, ni con Rubén Torrecilla ni con Beto Company en el banquillo. Tiene contrato hasta junio de 2028 y el Hércules pretende sacarle cedido hasta junio... pero el jugador no está convencido de salir. Si se presenta una oportunidad que satisfaga las pretensiones tanto del club como del delantero, podría terminar causando baja. En caso de que no termine saliendo, el club activará otras opciones para sacar a un jugador sénior que haga hueco a Alberto Toril.

La opinión de Beto

El entrenador del Hércules, Beto Company, valoró el pasado viernes lo que espera durante los últimos compases del mercado invernal, tras la victoria frente al Cartagena. "Hemos llevado el mercado de la mejor forma posible y los jugadores también, es difícil con toda la rumorología que implica a uno mismo o a jugadores que pueden llegar. No puedo confirmar nada del mercado porque no se demasiado, intento el día del partido abstraerme un poco. Entiendo que hay mucho rumor sobre la llegada de uno y salida de otro, pero nuestro mercado roza el excelente porque tenemos los perfiles que queríamos. A partir de ahí, todo lo que sume será bienvenido", desveleba el técnico.

Un mercado movido

La entidad del Rico Pérez está viviendo un mercado de fichajes invernal de movimientos. En el apartado de entradas han llegado los centrocampistas Mehdi Puch y Josep Calavera, el extremo Andy Escudero y está pendiente de oficializarse la incorporación del delantero Alberto Toril. En cuanto a las salidas ya se han cerrado cuatro. Las cesiones de De Palmas al Teruel, de Rubén Cantero al Xerez Deportivo y de Carlos Rojas al Epicentr de Primera División ucraniana y la desvinculación del centrocampista Vique Gomes, que regresó al Villarreal para salir a préstamo al Conquense. En las próximas horas se sumará una quinta baja. La duda reside en si la protagonizará Slavy... u otro futbolista de 23 años o más de la plantilla.