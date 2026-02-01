Jeremy tampoco se levanta con Beto en el Hércules

"El hecho de que Jeremy (de León) no caliente es una decisión técnica, no tiene nada que ver con otras decisiones. Al final nosotros buscamos el rendimiento. Y para tener rendimiento siempre queremos a los mejores sobre el campo. En ese momento hemos creído que nos ayudaría más otro tipo de perfiles de distintos compañeros". Palabras del entrenador del Hércules, Beto Company, después de ganar al Cartagena (2-0) el pasado viernes... de nuevo sin minutos para Jeremy de León.

Con el partido empatado hasta entrado el minuto 80 y la necesidad de hacer un gol, el extremo del Real Madrid no hizo ni el amago de entrar al partido. De hecho, Beto preferió poner en la banda a calentar a jugadores de corte defensivo como Bolo, que terminó jugando unos minutos, o incluso al canterano Sergio Gutiérrez por delante del internacional con Puerto Rico.

La decisión del entrenador blanquiazul no es casualidad y establece un patrón respecto a la anterior jornada, cuando con la necesidad de dar la vuelta al partido en Tarazona, Jeremy tampoco jugó. Ni titular, ni en la segunda parte. Cero minutos en las dos últimas semanas que no responden a decisiones más allá de buscar un "rendimiento" para el que, según el propio Beto, había otros perfiles más indicados el pasado viernes.

Beto Company charla con Jeremy de León, durante un entreno. / Jose Navarro

Desde el cambio de técnico, ha sido de la partida en tres ocasiones. Cifra que se reduce a solo una titularidad en 2026, frente al Sabadell en la primera jornada, siendo sustituido al descanso. Desde entonces: 21 minutos en Murcia, 17 contra el Sevilla y dos jornadas en las que ni calienta.

Es una situación que, superado el ecuador de la competición, empieza a sorprender en un futbolista que llegó como un refuerzo estrella, llamado a ser uno de los nombres propios de la Primera RFEF. De hecho, hizo el amago de convertirse en uno de los indiscutibles para Beto, pero desde su expulsión en Sanlúcar ha ido perdiendo su hueco en la rotación... hasta el punto de ni ponerse el peto para calentar.

Su irregular desempeño como blanquiazul, complejo al inicio debido a varias molestias musculares, hace que, tras 22 jornadas de competición, su participación goleadora se reduzca casi al mínimo. Ningún gol en 473 minutos, repartidos en 16 encuentros, y solo una asistencia, la que sirvió para que Roger Colomina hiciera el tres a cero, en el minuto 97, frente al Atleti B.

Jeremy controla el balón haciendo una filigrana, durante un entreno. / HCF

Una suma de circunstancias, con la falta de rendimiento continuado como factor común, que complican su progresión futbolística, algo que ya sucedió la temporada pasada, cuando estuvo lesionado casi todo el curso en el filial del Madrid. El amuleto de la decimoquinta ha pasado en dos años de verse en fotos con una Copa de Europa a estar por detrás en la rotación de gran parte de la plantilla blanquiazul, con Unai Ropero, Aranda, Nico Espinosa, Andy Escudero o Jorge Galvañ generalmente por delante de él en la rotación de Beto.

Igual que con Torrecilla

El desarrollo de la situación de Jeremy con Beto empieza a tener similitudes a la vivida cuando Rubén Torrecilla todavía ocupaba el banquillo del Rico Pérez. De hecho, el extremeño llegó a cuestionar en sala de prensa la insistencia que se tenía en el entorno blanquiazul con dar minutos a Jeremy. "También tengo a Rafa de Palmas, que está haciendo entrenamientos increíbles, y por él nadie me pregunta. Tengo a Aranda, a Galvañ... muchos jugadores buenos... así que voy a poner a los que yo crea oportunos. Si Jeremy tiene que jugar de inicio, jugará. Si tiene que jugar cinco minutos, jugará cinco minutos".

Rubén Torrecilla, durante una rueda de prensa. / INFORMACIÓN

"Y si no juega, pues otro saldrá por él. Tengo jugadores igual que Jeremy de buenos, así que el que juegue será porque aporte, porque sume. Y el tiempo que esté en el campo, el que sea, se tiene que dejar la vida. Y si no juega, pues a entrenar mejor la siguiente vez para ganarse el puesto", dijo Torrecilla en la previa del Hércules-Atleti B, hace tres meses, en una declaración que desprende sensaciones similares a la de Beto el pasado viernes, aludiendo al "rendimiento" para no darle entrada.