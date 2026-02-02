El Hércules acelera la cesión de Slavy para hacer hueco a Toril

El Hércules afronta el último día de mercado invernal con la única tarea prevista de intercambiar fichas en su delantera: dar salida a Slavy para poder oficializar el fichaje de Alberto Toril. Salvo sorpresa, estos dos son los únicos movimientos que hará la entidad blanquiazul este lunes.

Tras los movimientos ya cerrados durante el presente mes de enero (Andy Escudero y Josep Calavera), la intención del club alicantino era fortalecer el ataque de Beto Company con una nueva pieza. Para ello ya tiene desde hace días un acuerdo con Alberto Toril, que incluso ha pasado las pruebas médicas en Klinik PM y está pendiente únicamente de poder oficializar su llegada al Hércules.

Alberto Toril dispara a portería, durante un entrenamiento. / LDA

Cesión de Slavy

La misma debería quedar sellada a lo largo de la tarde del lunes, pero depende de encontrar una salida a Slavy, que es el elegido por la dirección deportiva herculana para dejar hueco a Toril. Al hispanobúlgaro, que únicamente ha marcado dos goles en 21 partidos, se le quiere encontrar una cesión, ya que dada su edad (23 años) todavía tiene capacidad de progresar y regresar al Rico Pérez en el futuro.

Con el fichaje de Toril, que entrenaría este martes a las órdenes de Beto y junto a sus nuevos compañeros, el Hércules se hará con los servicios de un delantero con más experiencia, que conoce perfectamente la categoría y que ya sabe perfectamente lo que es afrontar la presión en clubes con solera del fútbol español como Murcia, donde jugó tres temporadas, o Córdoba.