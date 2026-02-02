Slavy fuerza la extinción de su contrato y Toril firma una temporada y media con el Hércules

Baraja rota. El Hércules se ve obligado a extinguir el contrato de Slavy para poder inscribir a Alberto Toril, que esta mañana ha pasado reconocimiento en Alicante. El delantero hispanobúlgaro se ha negado a marcharse cedido, que era la intención que siempre ha mantenido la comisión deportiva blanquiazul, que seguía confiando en la utilidad para el proyecto del joven futbolista, que en mayo cumplirá 24 años.

Sin embargo, el atacante, que llegó al equipo procedente del Villarreal B, no estaba contento con ser él el elegido para dejar hueco al último refuerzo invernal de Beto Company. Slavy estaba convencido de que se le ha negado la oportunidad de demostrar su valía y no ha puesto facilidades para poder concretar el préstamo que la entidad del Rico Pérez estaba abierta a sellar con la Ponferradina, que actualmente ocupa la 13ª posición en el grupo 1 de Primera Federación, seis puntos por encima del descenso, y a cinco de la zona de "play-off".

El Hércules estaba dispuesto a garantizar el cobro íntegro del contrato suscrito con la SAD propiedad de la familia Ortiz a pesar de que el tope de cuadro leonés estaba por debajo, es decir, el conjunto alicantino aportaba la diferencia para equilibrar sus emolumentos. Esto no ha convencido al ariete de ascendencia búlgara, que entendía que debía ser compensado por facilitar su salida el último día de mercado.

Finalmente no ha habido acuerdo entre las partes en este sentido, así que el Hércules, para no generar un desequilibrio en la plantilla buscando otra pieza del vestuario de la que prescindir, ha accedido a conceder la carta de libertad a Slavy, que abandona el Hércules por la puerta de atrás pese a ser uno de los puntales del proyecto armado el pasado verano. Ha marcado dos goles, uno de ellos de penalti, en los 21 encuentros en los que ha participado este curso, solo 6 de ellos como titular, una condición que no disfruta desde el pasado 30 de noviembre, justo el día en el que marcó su segundo (y último) tanto como blanquiazul.

El Hércules confía en que su ya exdelantero no firme por un rival, algo que es libre de hacer porque ya no le une ningún vínculo (ni cláusula posible) con el club alicantino, que cierra la ventana de refuerzos de enero que finaliza a la media noche con cuatro altas: Mehdi Puch, Andy Escudero, Josep Calavera y el último en sumarse, Alberto Toril.

