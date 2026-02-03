El Europa estrena campo (natural) frente al Hércules

El Hércules será el primero. Los blanquiazules estrenarán el remozado Can Dragó. Ellos serán el primer rival del CE Europa en su nueva 'casa'. Después de una vuelta entera recibiendo a sus rivales en la hierba sintética del mítico Nou Sardenya, la Federación Española de Fútbol ha puesto fin a esa desigualdad. Lo que resta de liga, los barceloneses se mudan del corazón de Gràcia al Nou Barris, que ha sido acondicionado recientemente para cumplir con las exigencias de la tercera competición nacional.

Este traslado debió producirse semanas antes, el 17 de enero, coincidiendo con la visita del Atlético Madrileño, en la jornada 20, la primera de la segunda vuelta, pero las obras en el nuevo recinto y, sobre todo, la sustitución del terreno de juego, no se completaron al 100% dentro del plazo previsto, así que el equipo entrenado por Aday Benítez se enfrentó con el filial colchonero en Gavà, en La Bòbila, un pulso que finalizó con empate: 2-2.

Desde entonces, los catalanes ha protagonizado dos salidas consecutivas, a Cartagena (2-2) y a Sevilla. Allí, en el Jesús Navas, lograron una victoria por la mínima (0-1). Eso significa que el próximo rival del Hércules encadena cinco jornadas sin perder, aunque solo una saldada con triunfo. La directiva del CE Europa, uno de los clubes fundadores de la Primera División, ha hecho todo lo posible para evitar la mudanza, para continuar utilizando el estadio donde el año pasado se proclamó campeón de liga y logró el ascenso directo, alegando que su superficie de caucho está homologada por la UEFA para la disputa de encuentros oficiales de la Liga de Campeones y la Liga Europa.

No prosperó su lucha. Finalmente, el Juez Único de Competición ha hecho prevalecer el principio de igualdad para que todos compitan en las mismas condiciones. Es lógico que el cuadro barcelonés se quisiera aferrar a su campo. Mientras ha jugado allí, siendo un recién ascendido, no ha perdido ninguno de los nueve encuentros que ha podido protagonizar en Gràcia en el presente curso. Su balance: 6 victorias y 3 empates pisando su moqueta. Solo el Eldense ha mejorado esos números, y porque ha tenido un duelo más como local en las 19 primeras fechas.

Los jugadores del Europa festejan el tanto de la victoria en la única visita del Hércules a Nou Sardenya. / FELIPE MONDINO

El Hércules cayó en su única presencia en Nou Sardenya, un enclave urbano, corazón del mítico barrio de la Ciudad Condal, rodeado de edificios, símbolo de vecindad, sede de una entidad centenaria que ha pasado, en muy pocos años, a disponer de 700 socios a los 3.700 actuales. Fue hace dos temporadas, el 22 de octubre de 2023. Noel batió a Carlos Abad en el minuto 84 de un duelo en el que los locales fueron mejores (1-0) y en el que a los alicantinos les costó adaptarse a la textura de un recinto muy bien cuidado y de dimensiones aceptables a pesar de ser un terreno de juego sintético, tal y como reconoció tras la derrota Rubén Torrecilla.

La remodelación de Can Dragó

Además de la colocación del nuevo césped, en este compljo deportivo municipal creado originalmente como estadio de atletismo, se han instalado nuevas gradas desmontables en los dos fondos y en el lateral del campo para cumplir con los requisitos de la RFEF, que establecen que la capacidad de la instalación tiene que ser de un mínimo de 3.000 espectadores, algo con lo que ya cumplía el recinto de Gràcia.

La elección de este nuevo emplazamiento de césped natural fue una decisión consensuada por el club graciense y el Ayuntamiento de Barcelona después de que la RFEF desestimara la moratoria de un año que presentó el club para poder disputar todos los partidos de liga en su campo de hierba artificial.

Clasificación del grupo 2 de Primera Federación antes de la disputa de la jornada 23. / RFEF

El Europa, que continúa inmerso en la pugna por el ascenso, es actualmente cuarto con 36 puntos, cinco más que los blanquiazules, que cerraron la jornada 22 en la octava posición, a solo dos del Algeciras, que es quien ahora delimita la zona de "play-off". Un triunfo serviría para allanar el camino del Hércules en una segunda vuelta en la que el margen de error es cada vez más estrecho debido, en buena medida, a su pésimo desempeño como visitante, corregido de manera apreciable tras la llegada de Beto Company al banquillo.

Este viernes, a las 21:15 horas, el terreno de juego será igual de nuevo para los dos contendientes, de modo que el factor cancha se reduce sensiblemente. Será el primer enfrentamiento con el mercado de fichajes resuelto. La suerte está echada.