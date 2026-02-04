Alberto Toril aterriza en el Hércules: "Vengo para meter goles, no me voy a esconder"

Alberto Toril ya ha aterrizado en el Rico Pérez. El delantero, llegado desde Costa Rica, ha sido presentado este miércoles por el secretario técnico del Hércules, Paco Peña, quien asegura que se trata de un perfil que "gustaba mucho desde el primer momento" en las oficinas del club.

El atacante acudió al estadio en compañía de su hermano y tras ya haber completado un par de sesiones de entrenamiento con el equipo. Ya en la sala de prensa, Toril ha manifestado que no tuvo dudas al recibir la llamada. "No me toca decir lo que es el Hércules. Un club muy grande, con mucha historia, centenario, y bueno, me lo pusieron muy fácil", ha declarado el delantero, que también confiesa que pese a tener varias propuestas, su intención era volver a España y Alicante es su mejor opción.

Toril, en su presentación como jugador herculano. / Pereira

"Me encuentro bien, vengo bien de Costa Rica", ha señalado también el futbolista que el pasado septiembre se sometió a una operación por una lesión de rodilla, que sumada a decisiones técnicas lo han mantenido alejado del césped durante los últimos meses. "Vengo a aportar mi granito de arena, ayudar desde el principio, desde el día uno", ha añadido tras decir que en el Hércules se ha encontrado "un vestuario muy sano, con mucha alegría y mucha risa".

Goleador de play-off

A pesar de su año y medio en el Alajuelense de Costa Rica, donde el desempeño fue de más a menos, en España a Alberto Toril se le recuerda con más frescura por su gran papel en el ascenso del Córdoba a Segunda División en la 2023-24 y por los tres goles que anotó en los dos partidos de la final de aquel play-off contra el Barcelona B.

Alberto Toril llega a la sala de prensa del Rico Pérez junto a su hermano. / Pereira

"Vengo para meter goles, no me voy a esconder, me voy a intentar marcar lo máximo posible y obviamente ojalá pudiera meter otro hat-trick, otro doblete, intentar hacer todo lo que esté en mi mano. Puedo asegurar que trabajo y sacrificio no me va a faltar", ha respondido a remembranzas de los periodistas sobre aquella final. Aunque Beto, que ofreció declaraciones justo antes de la presentación del jugador, ya adelantó que no espera exclusivamente goles, sino una pieza de peso en el juego aéreo y el ataque al espacio.

Experiencia en grandes clubes

Toril, quien dice conocer previamente a algunos miembros de la plantilla y exjugadores blanquiazules, sabe que viene a una plaza donde el objetivo es el ascenso. No le intimida un club grande, pues al fin y al cabo ya ha jugado en históricos como el Real Murcia o el Córdoba y su anterior equipo, aunque suene desconocido desde Alicante, es el más laureado de Costa Rica y con importancia continental en Concacaf.

"Lo importante para mí es estar cerca de esos puestos de play-off, para cuando llegue el momento de dar el salto y ya no salirse de ahí" Alberto Toril

"Creo que estamos cerca [del ascenso]. Lo importante para mí es estar cerca de esos puestos de play-off, para cuando llegue el momento de dar el salto y ya no salirse de ahí. Y creo que sí, hay buenos jugadores, un buen entrenador", valora el nuevo atacante. Toril, con 28 años, llega en un momento de madurez en su carrera y con el deseo de "aportar experiencia" al grupo, que por otra parte está compuesto en su mayoría por futbolistas jóvenes.

Por falta de ritmo competitivo, quizás haya que esperar para la primera titularidad de Alberto Toril, pero el debut podría producirse desde el banquillo este mismo viernes en Can Dragó después de que Beto confirmase que podrá viajar a Barcelona, siendo además necesario para tener un recambio en su posición.