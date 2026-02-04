El Hércules de Beto no recula ante el Europa: "Queremos que ellos se tengan que adaptar a nosotros"

El Hércules afronta su visita al Europa, este viernes en Can Dragó, fuera del inexpugnable Nou Sardenya por primera vez en la temporada. El entrenador Beto Company ha ofrecido su visión sobre un duelo "muy complicado contra un equipo muy bueno", de los mejores del grupo y en zona noble a lo largo de toda la campaña.

"Será un partido abierto entre dos equipos que van a buscar la victoria", ha pronosticado ante las semejanzas de dos conjuntos que "no tienen demasiado miedo de estar a veces emparejados, que no tienen miedo de tener la defensa adelantada, que quieren tener la iniciativa y cada uno, desde su idea, que son realmente similares, tener ese control y llegar al área rival".

Pese a ello, Beto no da ningún giro al timón en cuanto a la táctica para este viernes: "Lo que queremos es que ellos se tengan que adaptar a nosotros. Es obvio que sabemos que habrá momentos donde tendremos que estar en una situación de defensa un poco más baja. Hemos visto las posibilidades que tiene el Europa para hundirnos y para hacer que nos veamos un poco más atrás y eso lo hemos trabajado. Pero a nivel de plan de partido eso debe ser un recurso defensivo para utilizar en momentos de necesidad".

"Queremos que el rival sufra, hundirlo y que sobre todo podamos defender también esas acciones de contragolpe con las que el Europa también está haciendo daño", ha explicado Beto sobre el plan con el que saltará a Can Dragó, que se estrena con este partido, sobre lo que ha advertido que "decir que el Europa está donde está porque estaba jugando en el Nou Sardenya es de ser un ciego futbolístico de nivel superior. El Europa está jugando un futbol excelente en todos los campos".

Señala, además, que los escapulados cuentan con "jugadores en estado de gracia, pero que lo están alargando desde el inicio de la temporada", en referencia a nombres como los de Mahicas o Jordi Cano.

"Un mercado excelente"

Pero el Hércules también tiene que hablar de nombres propios, en este caso de los cuatro fichajes de la ventana invernal. "Creo que es un mercado excelente", ha destacado Beto sobre las incorporaciones "de muchísima calidad, tres de los cuales ya han debutado y ha podido ver la gente todo aquello que nosotros ya sabíamos, el rendimiento que son capaces de dar".

Sobre la marcha de Slavy y la permanencia de Jeremy Preguntado por la extinción de contrato de Slavy, Beto ha sostenido que «uno debe apostar por aquellos que se mueren por vestir la camiseta de Hércules. El chico ha optado por otras soluciones». Dejando entrever el descontento del hispanobúlgaro con su poca presencia en el once, Beto ha confesado que no haberle dado «los minutos que él reclama o que él quería o que él deseaba, pero eso es el mercado, es el fútbol profesional y hay que escoger entre revertir la situación o adaptarse». Caso contrario es el de Jeremy. "Nuestra primera intención siempre ha sido mantenerlo en el equipo. Creemos que es un perfil diferente al que tenemos. A nivel de regateador, de uno contra uno". Más allá de eso, el preparador declara que lo demás "depende de él. De su rendimiento y de su capacidad de generar ese talento que todos vemos que tiene. Y de generarlo continuamente en los partidos".

Para describir las mejorías que aportan al equipo, Beto ha detallado que "Josep Calavera aporta facilidad de pase en salida. Andy y Medhi aportan mejores decisiones o buenas decisiones en el último tercio de campo" y ahora con la llegada de Alberto Toril, se suma un "futbolista de área, de referencia, con experiencia en la categoría, con goles y con una edad de madurez importante".

De forma más precisa sobre el nuevo delantero, el técnico valenciano ha adelantado que espera "un dominador absoluto en el área" que valga tanto para el remate en ataque como en la defensa a balón parado que tanto peso tiene en la categoría. Asimismo, considera que es un perfil que aporta un mejor ataque al espacio que el que podían ofrecer Slavy o Fran Sol.

El objetivo, a final de temporada

"Nos vamos a pegar palos increíbles. Absolutamente todos". Esa fue la respuesta de Beto después de ser preguntado por cómo va la consecución del objetivo del ascenso. "Somos el Hércules. Vamos a ir a ganar. Sin más", promete el entrenador, que lo fía a todo al desarrollo de la competición y no ve sentido a sobrepensar la foto fija de la tabla en cada jornada: "En los 10 partidos que ha pasado, no ha pasado nada. Estamos todos iguales. Simplemente estamos todos comprimidos. Estamos todos en ahora dos puntos del playoff, ahora tres. ¿A mí de qué me sirve contar si esta semana estoy a tres, estoy a dos o estoy dentro?

"¿Qué pasa? ¿Que si estamos dentro no podemos salir o qué? Si estamos dentro en la jornada 25, ya está. Ya estamos dentro del playoff. Ya estamos todos contentos. Que no, que no. Que dentro del playoff hay que estar la 38", se ha cuestionado el técnico valenciano. "Es que a veces tengo la sensación de que la vida se va a acabar el día que entramos en el playoff. Bueno, es que yo ya lo sé que tenemos que entrar. Ojalá estuviéramos dentro del playoff. Es obvio. Pero no me sirve nada estar dentro del playoff si en la 38 me sacan. Ahí estamos jodidos", ha sentenciado el entrenador.