El Hércules cierra el mercado de fichajes con los deberes hechos: "La guinda son los que están"

Un mercado "excelente". Así lo calificó el miércoles Beto Company y este jueves Paco Peña, secretario técnico del Hércules, ha comparecido para valorar las incorporaciones de Mehdi Puch, Andy Escudero, Josep Calavera y Alberto Toril. "Teníamos claro que eran esas opciones y estamos contentos. Creo que son perfiles que a nosotros nos vienen muy bien, sobre todo al míster", ha señalado el responsable de la planificación deportiva del club.

De los cuatro fichajes, tres refuerzan la medular del equipo, en posiciones de último pase como la de Andy y también desde la salida, como es el caso de Calavera, que en palabras de Peña, "nos da algo que nosotros estábamos demandando continuamente, no quiere decir que Mangada no lo pudiera hacer, pero es verdad que es mucho más específico que Mangada en esa posición".

El secretario técnico no piensa que se la haya quedado ninguna oportunidad en el tintero y ha defendido que "la guinda son los que están". Sobre la cesión del pivote catalán, cuya concreción se alargó pese al buen entendimiento que había entre el Tenerife y el Hércules, ha descartado cualquier hipótesis para decir que "lo teníamos fácil" y que "si el chico no hubiese querido no hubiese estado aquí".

Mediocampo reformado

Esta remodelación del mediocampo herculano (que también implicó la salida de Vique Gomes, jovencísimo futbolista que vino cedido este verano) cuestiona si hubo deficiencias en la planificación de temporada para esta parcela del campo. Desde el club, el fallo lo sitúan en las lesiones: "Creíamos que era un equipo muy equilibrado, pero a principio de temporada tenemos la lesión de Nico, después viene la lesión de Solde, que es la que nos mata de verdad. Tenemos también la lesión de Nacho [Monsalve], que es la que también nos perjudica, por ser el central que es, más veterano, con más jerarquía, con partidos en Segunda, y es la que yo creo que nos hace no empezar bien, aun teniendo buenos jugadores y buen banquillo".

"Creíamos que era un equipo muy equilibrado, pero a principio de temporada tenemos la lesión de Nico, después viene la lesión de Solde, que es la que nos mata de verdad. Tenemos también la lesión de Nacho [Monsalve], que es la que también nos perjudica" Paco Peña — Secretario técnico del Hércules

El cambio, por otra parte, también lo relacionan con la sustitución en el banquillo. "Con la forma de jugar de Rubén, el equipo estaba bastante bien en ese sentido, sobre todo con Mangada y con Vique. Nosotros con Rubén éramos mucho más verticales. El cambio de entrenador es todo lo contrario, pero tenemos jugadores que se pueden ocupar a todos esos sistemas", ha aseverado Peña.

"Slavy no quería estar"

El relevo en la plantilla implicó también las cinco salidas de Vique, De Palmas, Cantero, Rojas y Slavy. Esta última, la más espinosa. El club le propuso "una y otra vez" que se fuera cedido al equipo de su preferencia porque no quería desprenderse del atacante, como ha confirmado Peña. Sin embargo "él no quería estar, y respetamos su decisión, y el que no quiera estar, pues tiene la puerta abierta".

En cuanto a De Palmas y Cantero, con contrato vigente en ambos casos, sus cesiones persiguen el objetivo de que sumen minutos ante la escasa participación que estos futbolistas jóvenes han podido tener con la camiseta blanquiazul.

La oportunidad de Mehdi

La llegada del mediocampista argelino a Alicante, en noviembre, fue fruto de la coincidencia de que sus agentes son alicantinos y el futbolista veraneaba en la ciudad, según confiesa Peña. "Hay que estar ahí cuando surgen las oportunidades", asegura sobre este fichaje que, a todas luces, ha tenido un buen desembarco en el once de Beto. "Él nunca se desesperó pese a todos los inconvenientes", ha recordado el secretario técnico sobre las dificultades burocráticas para inscribirle que retrasaron su debut hasta enero.

El club retomará las conversaciones de renovación con los agentes de Nico en las "próximas semanas"

Aunque es seguro que más temprano que tarde Mehdi reciba proposiciones de otros equipos, en el Hércules dicen estar tranquilos con el futbolista, que ahora cuenta con tres temporadas de contrato y cláusula de cuantía "similar" a la del resto de la plantilla.

Peña también ha querido demostrar confianza con Nico, que acaba contrato este verano, y su proceso de renovación. "Estamos convencidos de que lo vamos a hacer y retomaremos las conversaciones en las próximas semanas. El quiere seguir y nosotros queremos que siga", ha aclarado sobre la postura de la entidad sobre su capitán y referente.