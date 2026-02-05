El Hércules inaugura Can Dragó con la esperanza de dormir en play-off

El Hércules visita la tarde de este viernes (21:15 horas) Barcelona en busca de una victoria inédita. De conseguirla, sería la primera derrota del Europa como local en lo que va de curso, y sería también el primer resultado de los escapulados en el readaptado campo de Can Dragó, que vivirá su partido inaugural con la visita blanquiazul.

Más allá de las anecdóticas circunstancias del encuentro, para los de Beto Company será un reto mayúsculo traerse los tres puntos a casa. Los necesitan, desde luego, para mantenerse a flote en la lucha por las plazas de play-off, que antes del inicio de esta jornada 23 se sitúan a dos puntos del conjunto herculano, custodiadas por el Algeciras con 33 unidades.

Justo encima, el Europa, que va cuarto, defenderá su permanencia en la zona noble de la tabla, de la que no ha salido en todo este curso debut en Primera RFEF tras el ascenso del año pasado. Para los blanquiazules, además de no descolgarse, es importante sentenciar un coeficiente favorable contra un rival directo por el ascenso como el club del barrio de Gràcia, al que ya derrotaron en el Rico Pérez en la jornada 11.

Partido abierto

Para cumplir el objetivo de este viernes el Hércules deberá superar su letargo lejos de casa, donde solo ha sumado una victoria en toda la temporada, si bien ya son cinco los desplazamientos consecutivos en los que tampoco conoce la derrota. En todo caso, le pondrá las cosas difíciles la sólida plantilla del rival, que como explicó Beto en la previa, está en un "estado de gracia que están alargando desde el inicio de la temporada".

Jordi Cano, desde la banda izquierda, es una de las grandes amenazas para la defensa blanquiazul, con 11 goles en lo que va de campaña. Su hermano Alex, desde la zaga, impondrá su jerarquía y experiencia al equipo dirigido por Aday Benítez. En la lista de las bajas, Guillem Rodríguez, lateral derecho titular de los escapulados, se perderá el partido por acumulación de amarillas.

Sin embargo, y aunque Beto elogió el estilo de juego del Europa y su reciente victoria sobre el césped natural del Sevilla Atlético, no se plantea recular contra el rival y saldrá a por el control del partido en Can Dragó. Tiene herramientas para intentarlo, con la inteligencia futbolística que han sumado Josep Calavera en el pivote, Mehdi Puch en la mediapunta y Andy Escudero con su último pase.

Pleno de refuerzos

El técnico ha repetido insistentemente que lo que faltaba para que la mejora en el estilo se tradujera en goles eran mejores decisiones, y ahora confía en que la nueva medular del equipo las adopte con más regularidad. En la punta, Fran Sol repetirá titularidad mientras que el recién llegado Alberto Toril está convocado y posiblemente tendrá unos primeros minutos desde el banquillo.

En el apartado de las bajas, tan solo figura la de Oriol Soldevila, lesionado de larga duración, por lo que por segunda jornada consecutiva Beto podrá disponer de todos los efectivos en activo de la plantilla.

Con las gradas desmontables y demás adaptaciones que se han impulsado en Can Dragó, el estadio podrá albergar un aforo de 3.000 espectadores en este primer partido oficial donde el Hércules intentará tocar la puerta del play-off, o por lo menos no alejarse.