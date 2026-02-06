Beto Company, técnico del Hércules: “No podemos vivir en el alambre”

Beto Company, entrenador del Hércules, valoró de forma positiva el punto conseguido, aunque fue muy autocrítico con el rendimiento del equipo tras el empate.

“No me voy contento con el juego. Debemos hacerlo mucho mejor. En nuestro mejor momento hemos encajado un gol y eso nos obliga a remar siempre a contracorriente, con la sensación de ir al límite”, explicó. El técnico reconoció que, con el paso del tiempo, el empate se verá como un buen resultado, pero insistió en la necesidad de mejorar: “En la distancia lo valoraremos como un buen punto, pero tenemos una mejora importante por hacer”.

Company señaló algunos de los problemas del encuentro, especialmente en el aspecto defensivo: “Les hemos concedido demasiadas transiciones y prácticamente todos los rebotes caían de su lado”. Pese a ello, destacó el arranque del segundo tiempo: “El inicio de la segunda parte ha sido bueno, pero hemos tenido ocasiones que no debemos fallar”.

Sobre el penalti, el entrenador alicantino fue claro: “Fue discutible”. Aun así, puso en valor la reacción del equipo: “El equipo tiró de fe y coraje y conseguimos sumar puntos en situaciones extremas, pero no podemos vivir constantemente en el alambre”.

El técnico subrayó la dificultad del escenario: “Es un campo muy difícil y tiene mérito empatar aquí, pero desde la autoexigencia debemos hacerlo mejor”.

También tuvo palabras de elogio para Jeremy de León: “Tenemos mucha fe en él. Me gusta ese tipo de futbolista. En los últimos días del año natural perdió protagonismo, pero está contento y motivado en Alicante”. Company destacó su impacto en el partido: “Ha salido bien y ha provocado el penalti gracias a su velocidad. Estoy contento por él porque es un paso hacia adelante”.

Noticias relacionadas

Sobre Abad también comentó el técnico del Hércules "Todo ha salido perfecto, nos sabe mal pero la capacidad de adaptación del grupo es grande y hemos visto qué portero es Blazic, que ha afrontado la situación con mucha madurez. Muy contento con él. Ya sabíamos que teníamos un gran segundo portero".