Hércules CF
Carlos Abad es baja para el Europa-Hércules por apendicitis
El guardameta será operado a lo largo de este viernes de urgencia, lo que hará que Blazic debute bajo palos
El Hércules sufre una baja sensible para el partido de esta noche (21:15 horas) frente al Europa, en Can Dragó. Carlos Abad no entrará en la convocatoria. El portero blanquiazul fue diagnosticado de apendicitis ayer jueves, mientras la expedición se concentraba en el hotel en el día previo al partido, y no estará disponible para Beto Company.
Abad se someterá a una intervención quirúrjica de urgencia a lo largo de este viernes en Barcelona, siguiendo las indicaciones de lose servicios médicos. Estará acompañado por el presidente del club, Carlos Parodi, y el secretario técnico, Paco Peña. Su baja provocará el debut oficial del portero suplente Alessandro Blazic, guardameta que llegó a finales de noviembre al club. Será el primer partido oficial que juegue el esloveno, de 20 años, en casi nueve meses.
La baja de Abad siempre es sensible en clave herculana. El portero tinerfeño, blindado hasta junio de 2028, acumula cuatro temporadas como titular bajo palos en el club. Son 124 los partidos oficiales que ha jugado defendiendo los intereses del primer equipo del Hércules, más que ningún otro jugador de la actual plantilla.
Comunicado del Hércules CF
Carlos Abad ha sido diagnosticado de apendicitis en las últimas horas y será sometido a una intervención quirúrgica a lo largo del día de hoy en Barcelona, siguiendo las indicaciones de los servicios médicos.
El futbolista no podrá estar disponible para el encuentro de esta tarde ante el CE Europa.
¡Pronta recuperación, Carlos!
