Carlos Abad regresa a Alicante tras perderse el Europa-Hércules por una operación de apendicitis

El guardameta titular del conjunto alicantino estará como mínimo un mes de baja

Carlos Abad regresa cabizbajo al vestuario después de un mal resultado del Hércules.

El portero del Hércules, Carlos Abad, ha sido dado de alta este sábado tras ser intervenido de urgencia de apendicitis este viernes.

El portero canario comenzó a sentirse mal el jueves durante el desplazamiento del equipo en el autocar a Barcelona y tiene previsto regresar a Alicante a lo largo de la jornada del sábado.

Un mes de baja, mínimo

El guardameta fue hospitalizado durante la madrugada del viernes y operado a mediodía, por lo que no pudo participar en el encuentro que el Hércules disputó ante el Europa (1-1).

Carlos Abad, durante un entrenamiento.

Carlos Abad, que no se había perdido ni un solo minuto de la competición esta temporada, comenzará con la recuperación a partir de la próxima semana y estará de baja entre un mes y mes y medio.

TEMAS

