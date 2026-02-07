Europa-Hércules: Un punto de penalti, supervivencia y polémica

Un punto, de nuevo, en los minutos finales. Y, una vez más, desde los once metros. Por Fran Sol, en su noche menos brillante. El Hércules salva los muebles en su enésima noche gris lejos del Rico Pérez. Al dominio de un Europa arrollador, un empate en el descuento que, tras el partido exhibido, esta vez sí sabe a mucho. Y que podría haber sido mucho mejor si, en el minuto 63, el colegiado Ibáñez Juárez no hubiera rectificado su decisión en un penalti dudoso, muy protestado por el Hércules tanto desde el banquillo como sobre el verde. No vio en directo contacto de Unai Ropero sobre Jordi Cano. Tras revisarlo durante tres minutos en el VAR, con el extremo del Europa todavía retorciéndose en el suelo, cambió su decisión y señaló pena máxima. Blazic no pudo hacer nada... pero en el resto cumplió con creces.

El guardameta esloveno fue la única novedad de Beto en el once respecto al partido frente al Cartagena. Carlos Abad se quedó fuera de la convocatoria, con apendicitis. Sin el capitán blanquiazul, el joven portero de 20 años demostró personalidad y hechuras de ser un gran proyecto para el futuro del club. En el primer cuarto de hora tuvo que hacer hasta cuatro intervenciones. Especial mérito tuvo una doble parada, en el minuto 10. La primera, a un golpeo potente desde lejos. La segunda, a quemarropa, adivinando el lado al que definiría Campeny. El lateral, tras la gran parada, envió el rechace por encima del larguero.

Alessandre Blazic salvó cuatro. Pero el Europa falló otras tantas, sobre todo en una primera parte en la que borró al conjunto blanquiazul del mapa. El tridente ofensivo, integrado por Jordi Cano, Mahicas y un Adnane (dorsal 17) que llevó loca a toda la defensa del Hércules, fue una máquina de fabricar ocasiones. Al equipo del barrio de Gràcia le faltó (mucha) puntería. Y eso fue lo único que mantuvo al Hércules vivo en el partido.

Mehdi Puch trata de esquivar la entrada de Caravaca. / PACO LARGO / LOF

El equipo de Beto se limitó a tratar de resistir el asedio local. Y, pese a ello, generó dos ocasiones en toda la primera parte. En el primer minuto, tras un gran pase de 40 metros de Mehdi Puch que Andy Escudero controló y envió rozando el palo. Y en el 45', justo antes del descanso. Javi Jiménez hizo una pared con Mehdi. Trató de poner un centro, el balón rebotó en dos defensores y encontró a Fran Sol solo, en el segundo palo. El delantero madrileño no esperaba que el balón llegara, impactó tarde y remató mordido, de lado, directamente fuera.

Tras la superioridad de la primera mitad, un envite más igualado en la segunda. Con Puch apareciendo todavía más, moviendo al Hércules, y Samu Vázquez siendo protagonista en el carril diestro. Pese a ello, el Europa la tuvo en el minuto 54. Vacas controló solo dentro del área, en una acción horriblemente defendida por la zaga blanquiazul. Pero el Europa perdonó por enésima vez.

Un penalti muy protestado

Entonces, con el Hércules ganando peso en el partido, llegó la acción clave de la noche. El lateral Escoruela cuelga un balón, lo prolonga Campeny y Unai Ropero sigue la marca de Jordi Cano. El extremo no llega a impactar bien con el balón, con el jugador del Hércules detrás. Con la acción terminada, se va al suelo y se retuerce del dolor por un supuesto golpe por la espalda, cuando iba a rematar. El colegiado Ibáñez Juárez, en directo, lo tiene claro: no hay nada. Pero el entrenador local, Aday Benítez, decide pedir la revisión.

Blazic pide calma a su defensa durante una acción de juego, en su debut con el Hércules. / Paco Largo / LOF

Entonces, después de casi tres minutos viendo hasta seis tomas distintas, cambia de opinión. Penalti y amarilla para Ropero. El "11" blanquiazul, que le pidió a Cano que se levantara desde el primer instante, no se lo podía creer. Tampoco sus compañeros, que protestaron insistentemente. Jordi Cano no falló desde los once metros e hizo el 1-0 para estrenar su nuevo estadio. Y el conjunto de Beto, resignado por la acción del penalti, fue perdiendo el empuje con el que había entrado a la segunda parte.

Ya en el descuento, en una galopada aislada, premio. Como protagonista, el olvidado Jeremy de León. El boricua, tras dos partidos sin siquiera calentar, entró en el minuto 90. Terminó siendo clave. Creyó más que nadie y peleó un balón largo de Rentero. El lateral rival Campeny, al que habían amonestado tres minutos antes, no esperaba la insistencia del extremo del Hércules. Se sorprendió, sacó el codo e impactó en su cara.

Fran Sol celebra su gol en Can Dragó deslizándose de rodillas sobre el verde. / PACO LARGO / LOF

Expulsión, penalti (claro) y turno para el Hércules de no fallar. El elegido, de nuevo Fran Sol. El delantero volvió a acertar y convirtió su cuarto penalti en los últimos tres partidos. Gran bagaje goleador que contrasta con la mala noche que pasó en Can Drago, donde apenas aportó soluciones. A fin de cuentas, pese a todo, un empate que vale oro. Que hace al conjunto del Rico Pérez ganar el golaveraje particular con el Europa (ganó 1-0 en la ida). Y que con la jornada por disputarse, permite al Hércules irse a la cama a un punto del "play-off" de ascenso. No es poco.