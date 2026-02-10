El Antequera llegará bien descansado al Rico Pérez

¿Beneficio o problema? El Antequera, próximo rival del Hércules en liga, viajará a Alicante después de dos semanas enteras sin competir. Finalmente, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido este martes que los malagueños recuperen el encuentro que tienen aplazado contra el Algeciras el mes que viene.

La elección del día, 11 de marzo, 19 horas, en El Maulí, no ha sentado bien en la entidad gaditana, que esa semana tendrá que afrontar tres desplazamientos en siete días, a Sabadell, Antequera y Alcorcón, muchos kilómetros de autocar, casi 2.000 atendiendo al mapa de carreteras, para un conjunto que ahora mismo está inmerso en la pelea por una de las plazas que dan acceso a la disputa del "play-off". Es sexto, igualado a puntos con el quinto, el Villarreal B, que es quien delimita esa zona de privilegio.

Clasificación del grupo 2 de Primera Federación después de la jornada 23 de liga. / RFEF

Esa situación podría beneficiar al Hércules si es capaz de superar el mes que tiene por delante sin Carlos Abad, dado que a esas alturas de campeonato todos los sobreesfuerzos se notan en las piernas de los futbolistas. Sin embargo, en lo más inmediato, en el pulso contra el Antequera, que tiene la opción de adelantar a los alicantinos con un buen resultado en el regreso de Abraham Paz al Rico Pérez, sucede lo contrario.

El cuadro malagueño se plantará el sábado en Alicante para hacer noche antes del enfrentamiento con el Hércules, después de dos semanas desconectado de la competición, circunstancia que le puede beneficiar en el capítulo físico, pero que cortó en seco una buena dinámica de dos victorias seguidas de los andaluces, en Marbella (su último encuentro oficial, el 1 de febrero) y contra el Atlético Sanluqueño, ambos en descenso.

Protesta

Una de las peñas del Hércules, concretamente Curva Sur, prepara para ese día, 15 de febrero, una acción de protesta en la que invita al resto de la hinchada a acompañarles en su reivindicación una vez conocida la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia, la que revoca la absolución de la cúpula directiva blanquiazul por un presunto delito de alzamiento de bienes en la venta de Abde al Barça en 2022 y condena a penas de prisión a Carlos Parodi, presidente y consejero delegado de la SAD propiedad de la familia Ortiz, y a su vicepresidente, Valentín Botella, además de imponer multas al propio Hércules como persona jurídica y a su fundación.

La agrupación ha convocado a través de sus perfiles en redes sociales a todo el que desee sumarse a las 17 horas, delante de la Puerta 0, la de la fachada principal, es decir, una hora antes de que arranque el choque contra el bloque de Abraham Paz.