En el Hércules lo tienen claro: Blazic es una garantía para cubrir a Carlos Abad

Sin miedo. Preocupados por la ausencia de un pilar básico del proyecto, Carlos Abad, pero convencidos de que quien habrá de ocupar su posición bajo los palos en el próximo mes (en el mejor de los supuestos) estará a la altura del desafío que le toca asumir, el más importante en la todavía corta carrera deportiva de Alessandro Blazic.

El portero germanoesloveno, inscrito en noviembre como blanquiazul procedente del Colonia, es el encargado de suplir al fichaje más rentable del Hércules en la última década. No es tarea fácil, pero en su primera tentativa, el viernes pasado, en Can Dragó, frente a un Europa muy incisivo en la primera parte, ya dio muestras de que, pese a su enorme juventud, 20 años recién cumplidos, es capaz de intervenir para resolver situaciones muy desfavorables para la defensa.

Entrenando a diario al lado de uno de los guardametas de referencia de la categoría, el cancerbero alemán sigue creciendo y, lo más importante, convenciendo a quienes avalaron su contratación, entre ellos, el especialista en la preparación de los guardametas, Alberto Segarra. Todos los técnicos del equipo comparten la idea de que Blazic tiene condiciones de sobra para ser un excelente jugador por lo que ya está demostrando a diario en Alicante.

Para el especialista en el trabajo bajo los palos, "Alessandro es un chico que ya se ve que, a nivel ofensivo, tiene bastante potencial, tanto para jugar en corto como para jugar en largo con ambas piernas. En situaciones de presión alta, como las que hizo el Europa, él es capaz de resolverlas con terceros hombres, encontrando al hombre libre, o bien golpeando en largo a espalda, incluso, de la línea defensiva", subraya Segarra, uno de sus valedores en la plantilla.

¿'Pequeño'...?

Uno de los aspectos que se destacaron tras conocerse su fichaje, sustanciado fuera del club, es la posible falta de centímetros. En la comparación métrica pura pierde con respecto a Carlos Abad, pero es más una percepción subjetiva que una realidad. "Se trata de un portero que, a pesar de que pueda parecer que tiene poca envergadura, por arriba es valiente y se defiende bastante bien", sostiene Segarra.

Sin embargo, al final, en la retina de la grada, quedan las intervenciones directas cuando es el enemigo quien ataca. Ahí es donde un arquero se gana el favor de la hinchada. En ese capítulo, la definición técnica también respalda a Blazic: "A nivel defensivo, en todas las situaciones de tiro del rival, tanto lejano como dentro del área, o situaciones de pase atrás, situaciones de uno contra uno, ahí tiene bastante nivel. Todos sus fundamentos en esta parcela, la que tiene que ver con defensa de tiros, atesora bastante nivel, se sitúa bastante bien, es muy ágil en cuanto a desplazamientos, muy rápido", detalla Segarra.

"Consideramos que tenía el nivel para poder firmarlo y así se hizo ver el día del Europa", esgrime orgulloso quien le prepara cada día y desarrolla con él toda la planificación de ejercicios y potencia sus capacidades en los entrenamientos. Si todo en la recuperación de Carlos Abad transcurre por el cauce correcto, el canario podrá volver a jugar frente al Real Murcia, en el Rico Pérez, dentro de un mes.

Eso supone que Blazic dispone de cuatro fechas más para consolidarse. La cita contra el Antequera de este domingo (18:15 horas) será la primera de las que tiene por delante. Luego llegará la visita al Juventud Torremolinos, el derbi con el Eldense en la capital y el desplazamiento a Madrid para medirse con el filial del Atlético. El futuro inminente del Hércules está en manos de Alessandro Blazic... y no es una exageración.