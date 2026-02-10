Hércules-Antequera: Abraham Paz vuelve al estadio donde dio un vuelco su vida

Trazos de historia que se te adhieren como pintura indeleble. Momentos que no se borran por más que lo pretendas. Fantasmas que te persiguen, que no te dejan, de los que no te puedes librar porque siempre hay algo o alguien que te los devuelve, que se empeña en que no olvides. Abraham Paz regresa al Rico Pérez como oponente. Esta vez lo hace como entrenador. Vuelve al estadio en el que vivió, seguramente, el momento deportivo más duro de toda su vida, el que más le marcó... por lo que supuso y por su forma de ser, la de un tipo noble, buena gente.

El ahora técnico del Antequera, rival del Hércules este domingo, experimentó en 2008 un episodio terrible, uno de esos instantes insólitos que te pueden aplastar si no eres fuerte. Lo hizo vistiendo la camiseta del Cádiz. Los dos clubes llegaron a la última jornada de liga, en Segunda División, en dinámicas muy distintas. Los alicantinos no se jugaban nada y los andaluces la salvación. Uno de esos desenlaces de temporada (en este caso la 2007-2008) en la que en el cierre de competición se deciden todavía muchas cosas.

Abraham Paz, desconsolado, lamenta el penalti fallado en el Rico Pérez por el que descendió el Cádiz. / Manuel Lorenzo

Abraham Paz era una figura relevante de aquel Cádiz, un hombre de la casa, de club, llevaba en la entidad desde 1998. Fue titular ese día como casi siempre que estuvo disponible para jugar. A los gaditanos la victoria les dejaba en la categoría de plata sin tener que mirar resultados de terceros. El argentino Gustavo López, que eligió la tacita de plata como destino para cerrar su eminente carrera como futbolista tras deslumbrar en el Zaragoza y el Celta de Vigo, adelantó a los visitantes en el minuto 24. Al poco, Sendoa firmó el empate (34').

En la segunda parte, pese a los nervios y la agitación, el Cádiz dispuso de ocasiones para ganar que los postes y Sanzol se encargaron de desbaratar. Aquel Hércules con Sergio Fernández, con el que acabó mal años después, con Tote y Kiko Femenía sobre la hierba, no mordió, o no lo parecía. Andoni Goikoetxea sentó a Rubén Navarro en el minuto 61 y dio entrada a Manu Sánchez. El Cádiz siguió empujando... pero nada. Se agotó el tiempo reglamentario, se añadieron cinco minutos más, y en la última acción, un envío al área acabó golpeando en la mano del sustituto de Rubén.

Un minuto infinito

El colegiado leonés José Luis González González señaló la pena máxima. Los más de mil cadistas presentes en el Rico Pérez estallaron. El banquillo lo festejó sin querer, casi de manera inconsciente. Abraham Paz se fue a por la pelota. Se la acercó, la mimó, la situó sobre el punto de penalti y se alejó de ella lo justo para poder activar la carrera antes del golpeo. Un tiro para la historia. Si entra, salvación. Si no... el abismo de la segunda B. El central patea ajustado y el balón se topa con el poste. Sanzol le intuye la dirección, pero no llega. El rechace vuelve y le pega en la espalda al portero y torna a salir despedido, pero no en la dirección del gol. La pelota se acaba yendo por la línea de fondo.

Abraham Paz llora el descenso del Cádiz del Rico Pérez tras haber fallado un penalti en el minuto 96. / Manuel Lorenzo

Justo ahí, se señaló el final. Paz se desplomó, se quedó tendido en el suelo, desconsolado, vacío, roto, consciente de que su nombre quedaría íntimamente ligado a un segundo manchado, a un episodio dramático que se ha quedado grabado en la memoria más triste del cadismo. El defensa pasó meses muy malos. Admitió, tiempo después, que le truncó la vida, "pero no la carrera deportiva". Forzó su salida del club ese verano y acabó firmando, manías retóricas del destino, con el Hércules, con el que acabó festejando un ascenso a Primera dos años después de aquella tragedia. "Estuve un mes sin salir de casa después de fallar aquel penalti", reconoció en 2009.

El peso de aquel momento lúgubre fue grande. No volvió a tirar más desde los once metros en mucho tiempo siendo como era un especialista en esa suerte. No se atrevió, prefirió no revivirlo hasta ocho años después, casi una década. «La verdad es que no lo olvido. Fue el momento más doloroso de mi carrera. Siempre lo llevaré a cuestas. Que se hable después de tantos años a veces me molesta, según la situación», declaraba Paz en una entrevista concedida en 2016.

Conciencia tranquila

Ese año, ya como jugador del Ihud Bnei Sakhnin de Israel, su perdía en casa 0-1 ante el Hapoel Ra’anana. De nuevo el tiempo de prolongación, aunque esta vez con mucho menos en juego, claro. Minuto 94. Penalti a favor. Por fin, lejos de su país, de su casa, de su familia, del silencio lacerante en el que se quedó la hinchada del Cádiz cuando envió el balón a la madera en el Rico Pérez, el exblanquiazul cogió el balón. Ocho años y cinco meses después del penalti errado, el del Puerto de Santa María volvió a asumir la responsabilidad de ejecutar una pena máxima. Marcó, salvó solo un punto, sí, pero finalmente quedó en paz... que al final, en el talud existencial, es el premio más valioso.

Abraham Paz conversa con su ayudante en un entrenamiento del Antequera tras asumir el cargo. / Antequera CF

Después de retirarse, Abraham inició una carrera como entrenador que desarrolló en el St. Joseph's FC de Gibraltar. Cuatro temporadas con muy buenos números. Hasta que el pasado 30 de noviembre, la directiva del Antequera, le convenció para enderezar un curso que arrancó mal de la mano de Abel Gómez.

Noticias relacionadas

Cogió al equipo malagueño en zona de descenso y, ocho jornadas después, lo tiene octavo, con un punto menos que los alicantinos después de ganar 5 partidos y tener que jugar aún el aplazado frente al Algeciras por culpa del último temporal que ha azotado Andalucía. Será la primera vez que Paz regrese como rival al Rico Pérez... Lo hará 17 años y medio después de aquel fatídico 15 de junio de 2008 y, como aquella tarde horrorosa para él, también volverá a ser domingo.