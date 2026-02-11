La afición manifestará su malestar con la directiva en la previa del Hércules-Antequera

Este domingo, en la previa del partido contra el Antequera, varias peñas y grupos de aficionados encabezados por Curva Sur se manifestarán en la puerta 0 del estadio José Rico Pérez tras las condenas del caso Abde. La convocatoria fue lanzada este jueves y desde entonces ha ido sumando adeptos en redes sociales, así como de peñas tales como Furia Herculana, Renacer Blanquiazul , Unidad Herculana, El Chepa o la Asociación Herculanos, esta última personada como acusación particular en el caso Abde y partícipe en el recurso a la absolución de la Audiencia Provincial que llevó a la actual condena del TSJ.

Desde la peña Curva Sur señalan que la protesta "es principalmente para expresar el malestar general que tenemos todos los aficionados con la gestión del club de los últimos años". Del mismo modo, han valorado que aunque "el comunicado del club no ha entrado en demasiados detalles", es "correcto" dada la situación que atraviesa la entidad.

Desean evitar un "conflicto mayor"

Preguntados sobre la posibilidad de futuras protestas, fuentes de Curva Sur han respondido que su verdadero objetivo es "animar y motivar a los jugadores para que podamos volver al lugar que nos corresponde que es el fútbol profesional". No obstante, señalan que en el actual contexto tienen "el deber de alzar la voz una vez más, pero sin perder el principal objetivo que es ayudar al equipo" para concluir con que "no se trata de volvernos locos y crear un conflicto a mayor escala".

Noticias relacionadas

Hasta el momento, la indignación de buena parte de la afición se ha manifestado por redes sociales, pero saltará a la grada y a la calle este domingo, en un partido donde el estadio previsiblemente recobrará aquel ambiente de contestación a la propiedad del club y el consejo de administración que se mitigó tras el ascenso a Primera RFEF.