El Hércules rompe su silencio para defender a su cúpula tras las condenas del caso Abde

El Hércules ha roto su silencio de cinco días tras la sentencia del TSJCV sobre el caso Abde. En un comunicado firmado este miércoles por el consejo de administración, el club defiende "el comportamiento correcto de sus dirigentes", condenados a penas de prisión por un delito de alzamiento de bienes.

Lejos de anunciar algún cambio en el organigrama, la entidad deportiva ha reiterado que las actuaciones de su cúpula "se llevaron a cabo con pleno respeto a la legalidad y, desde luego, en defensa de los intereses del club, de su fundación; y, especialmente, de todos sus seguidores y aficionados".

El pasado viernes, el Tribunal Superior revocó las absoluciones al presidente del club, Carlos Parodi, al que impone dos años y medio de prisión; así como al vicepresidente, Valentín Botella, y al patrono de la fundación Pepe León, ambos condenados a un año y siete meses, por ocultar a Hacienda dos millones de euros recibidos por el traspaso del futbolista Ez Abde.

El club también recurrirá

Asimismo, también han resultado condenadas la propia entidad deportiva y su fundación con penas de multa e inhabilitación durante tres años para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público y acceder a beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

El Hércules, sin embargo, ha anunciado que "en defensa de los intereses y del buen nombre del club y de su fundación; y de sus dirigentes" presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJ.

La Federación de Peñas reclamó explicaciones

La Federación de Peñas Herculanas, que agrupa a 18 asociaciones, reclamó este miércoles explicaciones al club a través de un comunicado en las redes sociales publicado un par de horas antes que el emitido por la entidad.

El colectivo mayoritario entre la afición herculana señala que no puede obviar la "inquietud" que la sentencia genera en la afición y su efecto en la "imagen, estabilidad y credibilidad" del club.

Es por ello que señalaron que el herculanismo "merece explicaciones claras y tranquilizadoras" y que se adopten "las decisiones que se estimen oportunas" para salvaguardar los intereses del Hércules.

Asimismo, la federación solicitó "transparencia e información" al club después de los cinco días de silencio que se había mantenido en las oficinas de Foguerer Romeu Zarandieta.

Noticias relacionadas

Posteriormente a conocerse el comunicado del club, la federación quiso recalcar que respeta la autonomía de cada peña para defender su postura y realizar las manifestaciones que considere.