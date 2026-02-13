Beto avisa: "El partido contra el Antequera será abierto y habrá que asumir riesgos"

Semana sin sobresaltos, con todos disponibles salvo Oriol Soldevila y Carlos Abad, lesionados, y con un solo objetivo en mente: la victoria. Pero no por aquello de hacer bueno el empate rescatado por Fran Sol frente al Europa en el último suspiro la semana pasada, sino porque con 7 de los últimos nueve puntos sumados el Hércules, según el técnico, dará un salto en la clasificación e inyectará tranquilidad al club, frase que cobra mayor significado dos días antes de la protesta que prepara la afición antes del comienzo del choque contra el Antequera en la Puerta 0 del estadio.

"No me gusta mucho esta frase —"Hacer bueno el empate en el siguiente partido"—, y es una de las primeras que escuché después de terminar el encuentro frente el Europa, lo decían los mismos jugadores, y les comenté que estaba un poco cansado de hacer bien o no hacer bien, que yo lo que quiero es ganar. El punto de ese empate en Can Dragó no me lo darán. Ahora nos jugamos tres puntos importantes porque son los que tenemos aquí delante y porque debemos seguir sumando. Tenemos que intentar que los últimos tres partidos sean 7 de 9. Uno es ambicioso y siempre quiere hacer 9 de 9, pero a veces no puede ser. Pero en este 7 de 9 nos daría una buena posición y bienestar, estar tranquilos para lo que nos vendrá...", ha avisado.

El rival que visita Alicante este domingo (18:15 horas) entrenado por el exherculano Abraham Paz, es, a juicio del responsable del banquillo del Hércules, un enemigo complicado por su semejanza en la propuesta futbolística: "El Antequera ntenta ser combinativo, juega con tres por dentro, con extremos muy abiertos, rifa poco el balón, quiere ser controlador del juego a base de poseer el balón, como nosotros. Pero bueno, nosotros debemos imponernos en esa presión alta, en incomodarles,hacr que no se sientan tranquilos ni puedan efectuar su juego, y que el que tenga que hacerlo, o el que lo haga, seamos nosotros", valora Beto.

"Creo que puede ser un partido abierto porque ninguno de los dos equipos va a renunciar a la posesión y a ceder terreno, y eso trae riesgos para ambos, situaciones donde nos vamos a jugar pases complejos. Debemos estar acertados en su área, en su último tercio, debemos buscar ser precisos en esa construcción de juego para poder superarles y para, en todo caso, si alguien tiene que quedarse atrás, en su campo, sean ellos", desea el entrenador del Hércules.

Sin lesionados... hasta hoy

El valenciano tiene a todo el plantel a su disposición. "Abad y Solde son los únicos, el resto está bien. El equipo está tranquilo, yo siempre lo veo en disposición de hacer un muy buen partido, está concentrado en mejorar aquellas cosas que no hacemos bien nos exigimos hacer mejor, y seguir apostando por aquellas cosas que sí nos funcionan. El vestuario no tiene miedo, la gente está en ese punto óptimo de alegría, de motivación, de energía, entonces estamos convencidos de que haremos un buen partido y de que vamos a ganar", apuesta Beto.

Situaciones de mejora

En este punto, el preparador lo tiene claro: "La primero que debemos conseguir es no conceder esas dos o tres ocasiones de gol muy claras que concedimos en Barcelona. Te pueden atacar, lo que no puede suceder es que en el minuto cinco tengan dos situaciones de golpeo dentro de tu área pequeña y tengan de resolverse con paradas monumentales, en este caso de Sandro (Blazic). O que en la segunda parte, antes de la acción que da ellos el penalti, tengan un rechazo de balón parado que deje a Óscar Vacas solo delante de nuestro portero. Esas dos acciones son impropias de un equipo que debe estar arriba. Y la otra es que debemos ser un poco más fluidos con balón", analiza el técnico con crudeza.

Horarios y televisiones de la jornada 24 en el grupo 2 de Primera Federación que se juega esta semana. / RFEF

"La fluidez con balón es importante. Durante los últimos diez o doce minutos de la primera parte y los primeros dieciocho o veinte de la segunda sí que lo tuvimos. Y justamente son aquellos momentos donde tenemos ocasiones buenas y donde podemos ganar el partido", lamenta Beto. "Hay que incidir en cómo atacamos y de qué manera nos estructuramos para no conceder las transiciones que nos generan 'uys' y miedos. Y controlar los rechaces de segunda acción de balón parado es algo que debemos mejorar urgentemente", sostiene el técnico valenciano.

A Carlos Abad no le duele

Beto Company comparte la opinión del resto de especialistas de que la baja de Carlos Abad, capital en el proyecto, está bien cubierta por Alessandro Blazic. "El tiempo de vuelta va a depender un poco de cómo cicatriza la herida. Él ha venido estos días ya a Fontcalent, ha estado con nosotros, evidentemente sin poder hacer nada más que ver cómo va la sutura, las grapas, con los redapradores y los fisios. Está con poco dolor, así que la evolución es buena. Pero creo que estamos bie cubiertos con Sandro (Blazic), así que esta es una de las situaciones que a nosotros, a priori, no nos preocupan", reitera el entrenador del Hércules.

"Para mí es una situación muy similar a la de Mehdi Puch. Tú ves a estos chicos entrenar y piensas que la única duda que puede haber es cómo trasladan eso que hacen los entrenamientos a la competición. La adaptación de Mehdi fue inmediata y la de Sandro, que en su demarcación siempre es más difícil, pues ya se vio que el chico está tranquilo, es sobrio, es un portero con un nivel sensacional, tiene unos reflejos increíbles debajo de los palos, es muy ágil, es muy rápido, y después, con el balón en los pies, pues la verdad es que nos da muchísima tranquilidad. Es un chico muy joven y hay que tener paciencia, es un puesto de mucha responsabilidad, pero realmente estamos muy tranquilos", ha dicho del joven guardameta germanoesloveno, que acaba de cumplir 20 años.

Noticias relacionadas

"Podemos estar tranquilos sabiendo que tenemos al mejor portero de la categoría de baja...? Bajo mi punto de vista, no. Pero Sandro es de máxima confianza, tranquilidad absoluta y muy contentos por él, por las capacidades que demostró en su debut, por su día a día, por querer estar en el Hércules", esgrime Beto Company, que volverá a alinearle en el once titular este domingo frente al Antequera.