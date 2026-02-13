Así es Celia Camarasa, la entrenadora del video viral del Hércules que enseña a los niños a "aprender disfrutando"

Una entrenadora del fútbol base del Hércules ha recorrido el mundo gracias a un video con 600.000 reproducciones. La razón ha sido la empatía y la conexión que demuestra con los niños del Benjamín B blanquiazul. Desde el Tiktok del club, la viralidad acabó llevando esa entrañable imagen a medios nacionales y más allá de las fronteras, tan lejos como a televisiones de Argentina.

La joven que junto a sus pequeños futbolistas protagoniza el video viral es la xixonenca Celia Camarasa, que además de su rol como entrenadora, trabaja como farmacéutica y estudia un posgrado. A sus 24 años, este es su primero en la entidad blanquiazul y su tercero formando a niñas y niños. "A mí siempre me ha gustado el fútbol, desde pequeña. Lo que pasa es que yo soy de Xixona y allí no había equipo femenino. Y tampoco tenía yo con quién jugar... Bueno, cuando era pequeña iba con las amigas y a ellas no les gustaba. Hice otros deportes antes que el fútbol", recuerda Celia sobre su primer contacto con la disciplina deportiva.

"Luego me vine a vivir en Alicante. Entonces se creó un equipo femenino en Mutxamel y decidí ir porque siempre me había gustado. Empecé a jugar ya de mayor, a los 17 años, y este año me lo he dejado porque no tengo mucho tiempo", explica, porque cuando le ofrecieron dirigir a su primer equipo de infantiles en el Atlético San Juan descubrió su vocación en el campo: "Lo que de verdad me gusta a mí es entrenar".

Los niños lo absorben todo, quieren mejorar, te escuchan. Y yo intento siempre formarles y educarles desde el respeto Celia Camarasa

Desde aquel día, Celia ha preparado a infantiles, prebenjamines, alevines y ahora benjamines: "La verdad es que con los niños me encanta trabajar. Porque son como esponjas. Lo absorben todo, quieren mejorar, te escuchan. Y yo intento siempre formarles y educarles desde el respeto, tanto entre compañeros, como con el rival, como con el cuerpo técnico, que soy yo y mi compañera".

Celia y su segunda, Lisette Nakstrom, son las únicas mujeres del staff del fútbol base del Hércules, y procuran enseñar a sus jugadores desde la comprensión y la cercanía. "Ellos aprenden más si les hablas en positivo que si le dices lo negativo, de malas formas. Así se bloquean", explica Celia.

Las dos compartieron vestuario también como jugadoras en el Monnegre, su anterior club, y de su experiencia vistiendo la camiseta, detalla Celia, también han aprendido: "Muchas veces se han visto entrenadores que se cabrean y lo pagan con los jugadores. A mí eso nunca me ha gustado. De hecho yo he tenido algún entrenador que en algún momento se le ha ido un poco la cabeza, entonces yo me dije a mí misma que yo no quería ser así".

"Yo he visto a niños que se lo dejaban por culpa de desmotivarse. Si es un deporte que les gusta, donde están haciendo equipo con otros niños y amistades, no me parece normal que se desanimen", considera la joven entrenadora, que pone en valor que "cada uno de los niños aporta algo, por eso es importante animarles para que den el 100 %. A lo mejor unos dan más y otros dan menos, pero cada uno aporta una cosa distinta y hay que reforzarles".

En esa tarea, reconoce, en muchas ocasiones la presión de los padres es enemiga del desarrollo futbolístico de sus hijos. "Se les mete a los niños mucha presión desde casa. Entonces vienen aquí y quieren ser los mejores porque el padre se lo ha dicho, que tiene que jugar de esta forma o tienen que jugar en esa posición", lamenta Celia, que ve innecesaria esa presión: "Se piensan que todos los niños van a llegar a ser un Messi o un Cristiano. Pero no, están en una época que tienen que aprender, y aprender disfrutando".

El vídeo me hizo venir un poco arriba en el sentido de que el trabajo que estamos haciendo tiene algo de sentido Celia Camarasa

Ella, sin embargo, agradece siempre haber tenido padres respetuosos. Su trabajo, además, habla por sí solo, y agradece la viralidad de su video como un reconocimiento al esfuerzo: "Me sorprendió muchísimo, porque además a mí no me gusta... Yo prefiero pasar desapercibida. La chica que lo grabó lo hizo superbonito, creo que también por eso se ha hecho viral".

"Me metí cuando acababan de publicarlo y no vi lo demás. De repente me lo empezaron a mandar amigos, mi hermana. La verdad que me hizo venir un poco arriba en el sentido de que el trabajo que estamos haciendo tiene algo de sentido, que voy por buen camino. Siempre puedo mejorar, pero vamos por buen camino. Los niños también creo que están disfrutando este año", concluye la xixonenca que desde aquella publicación hecha el 2 de febrero ha recordado a medio mundo que lo más importante en el deporte base es "aprender y disfrutar".