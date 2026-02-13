El Hércules-Antequera está condicionado por el viento... y Alberto Toril

Ganar el domingo no será sencillo. Y no solo por la entidad del rival, uno de los mejores equipos como visitante en la presente temporada en Primera Federación, sino por la previsión meteorológica, que prevé fuertes rachas de viento a la hora en la que se disputa el duelo contra el Antequera (18:15 horas). El preparador del Hércules, Beto Company, no oculta que será un inconveniente serio, pero que no servirá de excusa porque afectará a los dos conjuntos de la misma manera.

"Soy muy maniático con el tiempo, mucho, extremadamente... Intento mirarlo continuamente, pero no desde hace dos días por el temporal, sino desde mucho antes. ¿Por qué? Porque creo que lo que más molesta a un jugador de fútbol es el viento. No es el frío, no es el agua, no es la nieve incluso, no es el calor. No. Es el viento", esgrime el preparador blanquiazul.

Lo hace horas antes de que Protección Civil haya enviado un mensaje alertando a la población de que extreme la precaución por este motivo a lo largo del sábado. El encuentro será al día siguiente, y no se esperan picos tan altos, aun así hará acto de presencia a la hora del choque, aunque no con tanta virulencia.

"Está claro que el viento seca el campo y la pilota no rueda bien, los envíos al área se complican, la pelota se queda muerta y son cosas que tienes que tener presentes. Pero es para los dos equipos. A mí me encantaría que todos los partidos se disputaran con una humedad perfecta, que no haya una gota de viento y que la hierba esté perfecta", reitera Beto Company.

"Nos adaptaremos a lo que venga. Por esta manía de ver la previsión del tiempo continuamente, creo que tendremos un partido con algo de viento, pero no con uno intenso que condicione realmente lo que es el juego. Pero si no es así, nos adaptaremos y haremos lo que haga falta para ganar el partido", sostiene el preparador valenciano.

Pronto para Toril... ¿y Nico?

Tras viajar a Barcelona y no jugar, el último refuerzo invernal del conjunto alicantino, continúa con su adaptación a sus nuevos compañeros y al ritmo de competición que exige la Primera RFEF tras su paso por la liga costarricense. "Alberto (Toril) va avanzando. Lo que está haciendo es una adaptación rápida al contexto, al entrenamiento... Obviamente, lo estamos apretando porque creemos que hay que ir rápido. Si no hay contratiempos vendrá convocado y puede tener minutos", reconoce el preparador blanquiazul tras no darle ni uno en Can Dragó.

El otro que sigue sin derribar la puerta de la titularidad es Nico Espinosa, que después de su última ha perdido su relevancia inicial. "De momento está trabajando bien, pero lo importante en su caso no es precipitar la vuelta, sino que no vuelva a recaer, de eso es de lo que se trata. Cuando consideremos que está para competir al máximo nivel, será muy importante para nosotros", considera su técnico.