Horarios y Televisión
Teledeporte vuelve a elegir al Hércules
El canal temático de TVE emitirá para todo el país su enfrentamiento con el filial del Atlético de Madrid
El Hércules volverá a exponerse a nivel nacional, en abierto, sin necesidad de suscripción. Teledeporte, el canal temático de Televisión Española (TVE) ha elegido el encuentro que los alicantinos van a disputar el mes que viene frente al filial del Atlético de Madrid. Será el segundo duelo de los blanquiazules televisado para toda España tras que se retransmitió desde el José Rico Pérez el pasado 30 de enero, coincidiendo con la visita a Alicante del FC Cartagena y que acabó con triunfo local (2-0) merced a los dos tantos desde el punto de penalti que marcó Fran Sol.
Todos los aficionados al fútbol tendrán ocasión de ver en sus televisores el duelo que cerrará la jornada 27 en el grupo 2 de Primera Federación. Será el domingo 8 de marzo, a las 18:15 horas. Ese día, el conjunto entrenado por Beto Company se traslada al Centro Deportivo Alcalá de Henares para medirse con el Atleti B, segundo clasificado actualmente, empatado a puntos con el CD Eldense, tercero, que será rival del Hércules la jornada anterior, en el José Rico Pérez, el sábado 28 de febrero, a las 21:00 horas.
El final de un mes y el principio del siguiente, el Hércules tendrá dos pruebas difíciles para calibrar sus opciones de alcanzar el "play-off" de ascenso al final de la temporada regular. Con la realización televisiva ofrecida por Teledeporte, el proyecto blanquiazul regresará al espacio público nacional que perdió cuando salió despedido del fútbol profesional en 2014 con su descenso a la ya desaparecida Segunda B. En el recinto que emplea el conjunto que dirige Fernando Torres caben 2.300 espectadores, según la web oficial rojiblanca, de modo que la retransmisión no restará presencia herculana en Alcalá de Henares en un desplazamiento muy cómodo.
RTVE anunció el pasado 16 de enero que alcanzó a un acuerdo con la RFEF para la emisión de un partido por jornada durante la segunda vuelta de un campeonato que reúne a un gran número de capitales de provincia, entre ellas Alicante, que tendrán la posibilidad, en algunos casos, de ver a sus equipos por primera vez en abierto y en RTVE.
El acuerdo incluye, además, todos los resúmenes de la competición, que enriquecerán la parrilla de fin de semana de Teledeporte y RTVE Play, y también serán incluidos en los bloques de deportes de los diferentes centros territoriales, entre ellos el de la Comunidad Valenciana. Todos los sábados y domingos por la noche, alrededor de las 22:00 horas, el canal que emite deporte las 24 horas mostrará las principales imágenes de la jornada, completando la oferta de resúmenes de LALIGA EA Sports y LALIGA Hypermotion en ‘Estudio Estadio’
