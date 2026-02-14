Hércules CF
Altas, bajas y posible once titular de Beto para el Hércules-Antequera
El conjunto blanquiazul, pendiente del viento, recibe en el Rico Pérez este domingo a la escuadra dirigida por Abraham Paz
El Hércules recibe este domingo (18:15 horas) en el estadio José Rico Pérez al Antequera con la necesidad de lograr una nueva victoria que le permita prolongar su escalada en la tabla, pendiente del temporal de viento que azota durante el fin de semana a la provincia de Alicante.
Este será un encuentro que supondrá el regreso de Abraham Paz, exjugador del equipo alicantino, al estadio Rico Pérez, ahora como entrenador del conjunto malagueño.
Los puntos tienen un enorme valor clasificatorio, ya que ambos equipos están separados en la clasificación por una sola unidad, si bien el Antequera aún debe disputar un partido pendiente.
Altas y bajas del Hércules
El conjunto alicantino sólo cuenta para este compromiso con las bajas de larga duración de Oriol Soldevila y de Richie Dapaah, además de la del portero Carlos Abad, operado la pasada semana de apendicitis.
Posible once titular del Hércules
Una posible alineación del Hércules puede ser la formada por Blazic; Samu Vázquez, Ropero, Monsalve, Javi Jiménez; Calavera, Roger Colomina; Andy Escudero, Ropero, Mehdi y Fran Sol.
