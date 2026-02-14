Altas, bajas y posible once titular de Beto para el Hércules-Antequera

El Hércules recibe este domingo (18:15 horas) en el estadio José Rico Pérez al Antequera con la necesidad de lograr una nueva victoria que le permita prolongar su escalada en la tabla, pendiente del temporal de viento que azota durante el fin de semana a la provincia de Alicante.

Este será un encuentro que supondrá el regreso de Abraham Paz, exjugador del equipo alicantino, al estadio Rico Pérez, ahora como entrenador del conjunto malagueño.

Abraham Paz conversa con su ayudante en un entrenamiento del Antequera tras asumir el cargo. / Antequera CF

Los puntos tienen un enorme valor clasificatorio, ya que ambos equipos están separados en la clasificación por una sola unidad, si bien el Antequera aún debe disputar un partido pendiente.

Altas y bajas del Hércules

El conjunto alicantino sólo cuenta para este compromiso con las bajas de larga duración de Oriol Soldevila y de Richie Dapaah, además de la del portero Carlos Abad, operado la pasada semana de apendicitis.

Carlos Abad, en un pausa durante la sesión de ejercicios bajo palos que realiza de forma específica. / Álvaro Egea / HCF

Posible once titular del Hércules

Una posible alineación del Hércules puede ser la formada por Blazic; Samu Vázquez, Ropero, Monsalve, Javi Jiménez; Calavera, Roger Colomina; Andy Escudero, Ropero, Mehdi y Fran Sol.