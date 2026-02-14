Hércules-Antequera: pelea sin cuartel por la pelota... y el viento

Día señalado. Regresa a Alicante un futbolista valiente, uno que se atrevió a muchas cosas, entre ellas a ser capitán del Hércules. Abraham Paz vuelve por primera vez al Rico Pérez, al estadio en el que su vida dio un vuelco, donde sufrió el revés más amargo como cadista y en el que festejó un ascenso a Primera División, el último a la élite que se ha celebrado en la capital.

El gaditano, un defensor sólido a quien jamás quemó la pelota, ha sido capaz de trasladar su forma de entender el juego a un equipo que reclamó su ayuda a mitad de curso después de un comienzo de liga tormentoso. Sin más experiencia que la atesorada durante cuatro temporadas en Gibraltar, ha dado el salto a Primera RFEF dispuesto a completar un recorrido que parecía inviable a mitad de noviembre.

Abraham Paz, retratado delante del banquillo del Antequera, recientemente. / ACF

Con cinco victorias en ocho jornadas al frente del conjunto malagueño, ha hecho saltar al Antequera desde la zona del descenso a la antesala del «play-off». Dos puntos le separan (con un partido menos, el que le aplazaron contra el Algeciras hace siete días) de esa zona noble a la que también aspira el Hércules, que avanza por la competición a pasos muy cortos desde hace más de un mes.

DATOS ► 4 victorias y tres empates ha logrado este curso el Antequera en sus 11 partidos a domicilio. ► 1 punto separa a ambos equipos en la clasificación aunque los andaluces con un ► 2ª visita del Antequera al Rico Pérez, donde el año pasado perdió por la mínima con un gol de Soldevila en el 90’.

Los alicantinos, con solo una victoria en las últimas seis jornadas, necesitan este domingo (18:15 horas) una inyección de tres puntos que le habilite para coger algo de vuelo y meterse por fin en el espacio de privilegio que reúne a los cinco primeros clasificados, los que de verdad pelean por saltar de categoría al final del campeonato.

Abraham Paz y Beto Company comparten bastante ideario y un mismo camino hacia el gol: la tenencia del balón. Ahí radicará la clave de este duelo que solo tiene un precedente histórico, el que dirimió la campaña pasada Oriol Soldevila en el minuto 90 (1-0).

Oriol Soldevil dispara a portería en el partido contra el Antequera que él resolvió en el minuto 90. / Jose Navarro

Segundo intento

Ahora, el Antequera regresa al Rico Pérez con la tranquilidad que le otorga ser el tercer mejor visitante del grupo 2 (solo Sabadell y Atleti B han sacado más puntos a domicilio hasta ahora), con una semana extra de descanso (debido a la cancelación de su derbi con el Algeciras en El Maulí por culpa del episodio de lluvia que afectó de forma especialmente grave a Andalucía), y con el refuerzo invernal del delantero Destiny Ilahude, al que recupera tras vivir dos años en el filial del Betis.

Sobre el césped, dos propuestas muy similares con un duelo interesante de mediocentros que miman el cuero, Mehdi Puch y Rafa Diz, que hace dos semanas pelearon por el honor de haber marcado el mejor gol de la jornada... que finalmente se llevó el blanquiazul.

Beto tiene a toda la plantilla disponible salvo Soldevila y Dapaah, lesionados, y uno de sus capitanes (y valor capital del proyecto), Carlos Abad, recién operado de una apendicitis. Lo natural será que el preparador valenciano repita el once que alineó en Barcelona contra el Europa.

Como ya advirtió en la víspera, Nico Espinosa es el único que puede hacer variar eso porque Alberto Toril aún no está adaptado a la idea de juego que predica su nuevo técnico, así que arrancará el choque en el banquillo. A los alicantinos únicamente les vale ganar en una jornada que arrancará con la protesta de parte de la hinchada, que hará notar su malestar con la directiva tras las condenas al presidente Carlos Parodi y a su vicepresidente, Valentín Botella.