Un centenar de herculanos muestra su hartazgo con la directiva antes del partido contra el Antequera

Tocaban las cinco en punto de la tarde cuando un centenar de aficionados se alzó al grito de “directiva dimisión”. Previo al encuentro entre Hércules y Antequera de este domingo, la afición herculana ha expresado su descontento con la directiva del club. En la Puerta 0 del estadio José Rico Pérez, un grupo de hinchas convocados por la peña Curva Sur ha vuelto a mostrar su rechazo a la gestión de la SAD propiedad de la familia y tras hacerse pública la condena a dos años y medio de cárcel a Carlos Parodi por supuesto alzamiento de bienes en el denominado caso Abde.

Así ha sido la protesta de los aficionados herculanos antes del partido / Jose Navarro

Los líderes de la manifestación han acudido completamente vestidos de negro como muestra de repulsa contra la dirección del club y su dueño. Junto a esto, también alzaban carteles donde se podía leer frases como “Vende y vete. Enrique Ortiz fuera del Hércules”. En general, la gran mayoría de las proclamas han ido dirigidas a la figura del empresario, su entorno más íntimo y los representantes del consejo de administración blanquiazul en su conjunto. Tras conocerse la condena al presidente esta semana, contra la que el club ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo, ese grupo de seguidores congregados en la fachada principal del coliseo herculano ha dicho basta.

Como habitúan, los hinchas han querido dejar claro que, sin ellos, como motor del equipo, el club se quedaría huérfano usando cánticos como “Hércules somos nosotros” o “Respetad el escudo”. Estos han sido secundados hasta por los transeúntes que, curiosos, han decidido acercarse a la entrada del estadio para ver lo que ocurría.

La manifestación se ha resuelto de manera pacífica y sin incidentes reseñables. El ambiente previo y posterior a las protestas fue relajado, el habitual en un partido de fútbol. Pese a la presencia policial, no fue necesaria su intervención.

La peña Curva Sur, líder de la protesta previa, tardó 30 minutos en entrar al partido. Según ellos, el incidente se debe a un exceso en el control policial específicamente dirigida a la grada de animación. También alegan que "los cacheos rutinarios siempre son en su puerta" y dicen "estar hartos de no ser tratados como el resto de la afición". Por último aclaran que se trata de una situación en la que el club no tiene nada que ver, sino que ha sido algo independiente entre el grupo de aficionados y la policía.