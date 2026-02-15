Hércules CF
El GOLAZO de INFORMACIÓN, sin ganador en el Hércules-Antequera
David Lobo Lozano, Miguel Madrona Martínez y Raúl Fernández López probaron suerte al descanso del choque, sin éxito
El GOLAZO de INFORMACIÓN no encontró ganador este domingo, al descanso del partido entre el Hércules y el Antequera correspondiente a la jornada 24 de la Primera RFEF. Los abonados blanquiazules y lectores de INFORMACIÓN David Lobo Lozano, Miguel Madrona Martínez y Raúl Fernández López fallaron en sus lanzamientos, diciendo adiós al premio de los 300 euros.
La siguiente edición será el próximo sábado 28 de febrero, en el descanso del derbi frente al Eldense correspondiente a la jornada 26 de liga en el grupo 2 de Primera RFEF.
Participar es muy sencillo y puedes llevarte 300 €
Desde la primera jornada de liga, se publica diariamente en la edición impresa de INFORMACIÓN (salvo los martes), un CUPÓN en las páginas del diario que debes recortar y rellenar para poder participar en el concurso. Los lectores que deseen optar al premio pueden presentar cuantos cupones estimen oportuno con sus datos de contacto en cada uno de ellos.
Una vez en el estadio, el mismo día del encuentro, se depositarán los cupones en las cajas habilitadas en las puertas de acceso que hayan sido abiertas al público esa jornada. Cuantos más cupones rellene cada aficionado o aficionada, más posibilidades tendrá de ganar el sorteo y participar en el concurso que se desarrolla en el intermedio del partido, nada más comenzar el descanso.
Concursa con INFORMACIÓN y gana
La organización, representada por INFORMACIÓN y Hércules C.F., a través de un sorteo, seleccionará a los 3 seguidores que opten a un premio máximo de 300 € en el caso de un único ganador. Si no es así, la cantidad se reparte entre quienes logren enviar el balón dentro de la red de la portería ubicada en el fondo norte en un solo disparo ejecutado desde el punto exacto que marca el centro del campo. La pelota tiene que rebasar por completo la línea de gol.
En el tiempo de descanso del partido, los participantes, avisados previamente por la organización, bajarán al césped y chutarán solo una vez cada uno en el mismo orden en el que han sido agraciados en el sorteo.
En el caso de que solo uno de los tres concursantes consiga el GOLAZO, este se embolsa 300 euros. Si son dos quienes lo logran, se llevan 150 euros cada uno, y si anotan los tres, cada participante recibirá 100 euros.
Puedes consultar las bases legales de El Golazo de INFORMACIÓN pinchando aquí.
