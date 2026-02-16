¿Beto mejora a Torrecilla en el Hércules?

Parecería que sí. Sin embargo, por más que las sensaciones que transmite el equipo sean diferentes, lo cierto es que no hay una distancia categórica en el rendimiento que han extraído del este Hércules los dos entrenadores que este curso le han dirigido doce veces: Rubén Torrecilla y Beto Company. Dejando a un lado el momento en el que cada uno se hace cargo del proyecto –un dato nada irrelevante, al revés–, el cacereño tenía a los blanquiazules a cinco puntos del ascenso y el valenciano a cuatro.

El cambio en el banquillo –por más que la estadística observada sin el debido detenimiento no lo grite con vehemencia– era tan necesario como inevitable. De hecho llegó tarde vista la dinámica en 2025, y en la categoría, del preparador que metió al club en ella.

Beto ha sumado 4 puntos más que Torrecilla, pero lo ha hecho ganando el mismo número de partidos que su antecesor. Ha perdido un tercio menos, pero acumula seis empates, que permiten inocular una aparente sensación de tranquilidad e irradiar un halo sostenible de que se están haciendo bien las cosas o, al menos, mejor que antes de la destitución.

Torrecilla se marchó de Alicante sin haber ganado ni un partido como visitante esta temporada. Company lo hizo en Marbella en la tercera tentativa después de firmar tablas en Tarragona y Sanlúcar de Barrameda en su primera y segunda salida. Seis veces volvió sin puntos el equipo que inicio el curso bajo la dirección del entrenador extremeño, que únicamente arañó un punto de 18 posibles como visitante. Tras el reemplazo en el banquillo, el Hércules ha rescatado 8 en idéntico número de desplazamientos y no ha caído ninguna vez jugando como forastero.

Se diría que el fuerte de Rubén Torrecilla radicaba en el propio estadio, que ahí su fútbol directo se hacía fuerte. Como local atesoró 13 puntos (4 triunfos, un empate y un tropiezo). Su sucesor acumula una derrota más en el Rico Pérez tras el pinchazo con el Antequera del domingo, y un triunfo menos, es decir, ha cosechado 10 en la terreta.

Ni siquiera con el cambio de idea futbolística, la que apuesta por la asunción que riesgos, por mimar la pelota, la transición controlada, por la importancia del centro del campo se aprecia un rendimiento ofensivo sustancial. 11 goles celebró Torrecilla y 15 Beto. El primero encajó 13 y el segundo 14.

Algo que sí contribuye a que los nervios de la grada se hayan atemperado es la distancia con el descenso. Torrecilla dejó al equipo a un punto de la zona de caída a Segunda Federación y actualmente son cinco. Y ese es el verdadero mérito de Beto Company dado que él hereda un bloque con muchos vicios adquiridos, con muchos modismos nocivos, con mucho jugador pudiendo pasar inadvertido y lo tiene que transformar en todo lo contrario, en uno que siga presionando como trataba de hacer con el entrenador anterior, pero que no se conforme con desplazar a banda y correr a la desesperada, con limitarse a esperar.

Con el extécnico del Andorra, el Hércules aspira a lograr lo más difícil que puede hacerse en el fútbol: ser dominador con la pelota a base de precisión en los pases, ayudas y ofrecimientos constantes en la salida del balón desde atrás, y velocidad en la circulación, algo para lo que se precisa una dosis de calidad individual elevada, una que no abunda en la tercera categoría nacional... por definición, por pura lógica.

El Hércules, tras la corrección invernal, la tiene, o por lo menos posee más que muchos de sus oponentes, pero, de momento, no florece, no acaba de germinar. Las victorias son las que impulsan los modelos, cuando no llegan es cuando se siembran las dudas que van haciendo mella en el ánimo general, dentro y fuera del campo.

Company reclama mayor exigencia personal a sus hombres, les pide que extraigan de sus facultades el máximo dando por hecho que existe, que cualquier responsable de otro equipo querría disponer de este mismo plantel. El papel lo soporta todo, pero es en la hierba donde se ve la verdad de cada uno, la que define a cada cual.