Curva Sur deja de animar al Hércules

Divorcio definitivo. Los integrantes de la Curva Sur, una de las tres agrupaciones de seguidores que aún integraban la denominada grada de animación, ubicada en uno de los extremos del fondo norte, han decidido abandonar ese emplazamiento y, además, en un escueto comunicado, han anunciado que tampoco seguirán empujando al equipo de Beto Company con sus cánticos.

La peña, que ha hecho pública su decisión a través de sus perfiles en redes sociales, no ha dado más explicaciones de una medida que no parece tener vuelta atrás y que se produce solo 24 horas después de la protesta contra la propiedad y la directiva que ella misma promovió en la fachada principal del Rico Pérez una hora antes del comienzo del duelo contra el Antequera.

La reivindicación, que reunió a más de un centenar de personas, se desarrolló con normalidad, sin incidentes, sin necesidad de intervención policial, y en ella se exigió la renuncia a la propiedad del club a la familia Ortiz, dueña de la SAD blanquiazul, y la dimisión de los directivos condenados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) a penas de prisión como supuestos responsables de un posible delito de alzamiento de bienes por el uso dado al dinero obtenido tras el traspaso del ahora jugador del Betis Abde al Barça en 2022.

Quienes secundaron fuera, en la Puerta 0, esa petición lo hicieron considerando que la continuidad en los cargos de los integrantes del consejo de administración manchaba el nombre de la ciudad y del propio club, según expusieron ellos mismos durante sus cánticos. Una vez finalizado el acto de repulsa, los integrantes de la Curva Sur se dispusieron a acceder a sus localidades para animar y dar continuidad a su mensaje de rechazo a la gestión.

Jose Navarro

Su ingreso al estadio no fue inmediato, cerca de media hora necesitaron para ocupar su lugar en la grada de animación mientras los agentes de la Policía Nacional tutelaban el proceso, que fue lo que ralentizó la llegada conjunta de todos los miembros de la agrupación. Los cánticos contra el empresario Enrique Ortiz florecieron un vez llegaron a su asiento... tal y como ya ha ocurrido en incontables ocasiones. El malestar, que se extendió por buena parte de la grada, se multiplicó cuando se consumó la derrota frente al Antequera.

Un día después, los integrantes de la Curva Sur, que ya habían sido capaces de encontrar puntos de acuerdo con los responsables del Hércules, la última vez de manera reciente, han dicho basta y renuncian a su espacio en una grada de animación que, de momento, se ha segregado definitivamente.