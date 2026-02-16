El Hércules prueba un sistema sin "9" mientras Slavy ya da puntos a la Ponferradina

Mientras el Hércules cae sin un "9" puro... Slavy se reencuentra con la Ponferradina. El pasado sábado, el delantero búlgaro anotó su primer gol con el equipo berciano. En el minuto 93, deshaciendo el 0-0 frente al Arenas de Getxo, para sumar la quinta victoria en los últimos seis partidos de su nuevo equipo, metido en la lucha por jugar el "play-off".

24 horas después del tanto de Slavy, a más de 800 kilómetros de distancia, Beto Company alineó en el Rico Pérez un once sin delantero centro específico. Fran Sol, pese a anotar cuatro goles en los tres partidos anteriores, todos de penalti, empezó el partido desde el banquillo. Y Alberto Toril, precisamente el fichaje que implicó la rescisión del contrato de Slavy hace dos semanas, se quedó en la grada con molestias musculares.

Para tratar de superar al Antequera, otro equipo que apuesta por un juego combinativo, el entrenador del Hércules optó por reubicar a Unai Ropero en la delantera. El jugador cedido por el Alavés ya había jugado esta temporada en ambas bandas y detrás del punta. Completó el abanico de posiciones en ataque el domingo, estrenándose como '9'... y haciendo gala de los motivos que le llevaron a ser titular por delante del 'Pichichi' Sol.

Ropero, en una posición poco habitual para él, se asoció con sus compañeros, pero también definió ocasiones. Su actuación, pese a no encontrar el premio del gol, fue notable. De hecho, desde su salida del campo, el conjunto blanquiazul no volvió a rematar con peligro entre los tres palos de la portería defendida por Dani Alcover. Una ineficacia herculana de cara a puerta que contrasta con la exhibida por Slavy en Getxo, quien no necesitó más de un cuarto de hora sobre el verde para estrenarse con la Ponferradina.

La explicación de Beto

El entrenador del Hércules, al ser preguntado en sala de prensa por los motivos de su reorganización ofensiva, respondió de manera clara. "Fran lleva cuatro goles en tres partidos, pero han sido de penalti. Hoy buscábamos algo diferente arriba. Tenemos muchos recursos y hay que utilizarlos cuando corresponde. Ropero ha hecho una semana de trabajo increíble, muy fino de cara al gol, definiendo muy bien, y consideramos que podía ofrecernos algo diferente para un encuentro ante un rival tan bueno como el Antequera", desarrolló Beto.

Beto Company, durante un partido esta temporada. / LOF

Además, explicó la llamativa ausencia de Alberto Toril, con molestias: "En la última sesión de la semana notó mala sensaciones en la parte posterior de la pierna y hemos decidido reservarlo por precaución. No parece que esté lesionado, pero tiene que adaptarse y no hemos querido precipitar su inclusión en el equipo para no arriesgar".

Fatiga en redes con la maldición del "9" blanquiazul

Marcos Mendes, Agustín Coscia, Dani Romera, Slavy y Fran Sol (además de Alberto Toril, todavía sin debut oficial). Son los delanteros dentro que ha tenido el Hércules durante la última temporada y media, desde que ascendió a Primera RFEF en verano de 2024. Ninguno de ellos ha logrado triunfar en Alicante en la categoría. Ni convencer lo suficiente a su entrenenador como para convertirse en un indiscutible en la posición.

Desde el sábado, han sido varios los aficionados blanquiazules que han mostrado su asombro con la situación, en la que el que se marcha se estrena con gol en su nuevo equipo... y el que entra ve el partido con desde la grada. "(Slavy) se ha quitado la maldición del dorsal 9 en el Hércules y ha vuelto a marcar como hacía antes de estar aquí", afirma a través de X, antes Twitter, el usuario Luis Eduardo Falcó.

Otros, como por ejemplo Guillermo Villena, opinan sobre el gol de Slavy desde el hartazgo. "Pues mira, me alegro por él. Pero la realidad es que ya me da totalmente igual", expresa también desde su cuenta personal de Twitter. También los hay quienes achacan a la suerte el estreno goleador con la Ponferradina del búlgaro. "El gol es tan ridículo como importante para él y su equipo. A nosotros no nos suele pasar ese tipo de acciones, que después de un centro de Samu Vazquez, por ejemplo, el defensa deje el balón ahí muerto y nuestro '9' esté preparado con la caña", afirma en Twitter el aficionado Alejandro Barreres.

Un adiós que podría haber sido un hasta pronto

Slavy terminó desvinculándose del Hércules en el último día de mercado tras la rescisión de su contrato. Eso sí, la idea principal de la comisión deportiva del Hércules era cederle seis meses a otro club, donde encontrara una continuidad que no tendría en Alicante. Fue el delantero búlgaro quien no aceptó las condiciones de una cesión.

Noticias relacionadas

Slavy posa con la camiseta de la Ponferradina, en su presentación. / SDP

Rompió su vinculación con el club del Rico Pérez y firmó con la Ponferradina, pasando al grupo 2 de la Primera RFEF. Un adiós blanquiazul que podría haber sido un hasta pronto... y que ya rinde a base de goles en El Toralín.