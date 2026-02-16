Hércules CF
Roger Colomina no viajará a Torremolinos con el Hércules
El centrocampista vio la quinta amarilla en la derrota frente al Antequera y deberá cumplir un partido de suspensión
Se fueron tres puntos... y también quien, en ausencia de Nico Espinosa y Carlos Abad, ejerce como capitán. El Hércules no podrá contar con él este sábado en Torremolinos. Roger Colomina deberá cumplir en la siguiente jornada (25ª) el encuentro de suspensión que le acarrea la tarjeta amarilla que vio el domingo, la que completa el ciclo de cinco que lleva aparejado este castigo.
Las opciones de armar recurso para tratar de que se le retire la sanción con escasas, de modo que Beto Company trabajará esta semana sabiendo que está obligado a encontrarle sustituto en el once este fin de semana. El mediocentro barcelonés, que este curso ya se ha perdido diez partidos de liga por lesión, sumará ahora el undécimo, este por imperativo disciplinario.
El colegiado catalán David López Jiménez, que ha dirigido en cuatro ocasiones al Hércules, ninguna con triunfo blanquiazul y tres con derrota alicantina, amonestó a 'Colo' en el minuto 65 por la siguiente razón: "derribar a un contrario de forma temeraria en la disputa del balón". Ese oponente era Aspra, que se anticipó tanto a Ben Hamed como al tercer capitán tras un despeje de cabeza de Monsalve. El futbolista del Antequera se coló entre ambos y a Roger no le quedó más remedio que meter el pie abajo para evitar la contra... y la superioridad en una zona muy peligrosa.
Tratar de armar un recurso de apelación que busque la eliminación de la cartulina amarilla se antoja imposible. El Juez Único de Competición otorga presunción de veracidad a la redacción del acta y lo que detalla el árbitro en su escrito se ajusta a lo que se desprende de la señal de retransmisión de LaLiga +, que en una de las repeticiones, la frontal, en una toma muy cercana, muestra como el centrocampista herculano llega tarde e impacta con su pie en la bota de Aspras, que cae al suelo.
Elección de sustituto ¿difícil?
Con él fuera de la ecuación, Beto Company le toca elegir pareja alternativa para Mehdi Puch por delante de Josep Calavera. Ben Hamed, hasta ahora, le ha ganado la partida a Carlos Mangada en la rotación, pero ni el camerunés ni el alicantino entraron el domingo al choque con la tensión, la mordiente y la concentración necesarias para competirle de tú a tú a un rival directo como el equipo que entrena Abraham Paz, que ha ganado 6 de los nueve encuentros que ha dirigido en el club malagueño tras el cese de Abel Gómez quien fuera insigne capitán del Cádiz y del Hércules como defensa.
En ese mismo tiempo, los alicantinos solo han sumado dos victorias, dos derrotas y cinco empates, es decir, han dejado escapar 16 puntos. El equipo afronta el compromiso frente al Juventud Torremolinos con una necesidad urgente de victoria, dado que solo ha obtenido una en lo que va de 2026, la que logró frente al Cartagena gracias a los dos penaltis transformados por Fran Sol ese día (2-0). Beto Company tiene al equipo a 4 puntos de la zona de ascenso y a cinco de la de descenso a falta de 14 fechas para la conclusión de la temporada regular.
