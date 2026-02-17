Entrenamiento suave del Hércules: dos 'tocados' y un ojo morado

Viaje complicado. Uno de esos trampa que jalonan las temporadas, una cita de corte incierto en la que hay mucho que perder y una obligación absoluta de ganar. El Hércules se mide este sábado contra el Juventud Torremolinos (16:15 horas), del que no puede fiarse, y lo hace con las bajas seguras de Roger Colomina, sancionado, y de Carlos Abad y Oriol Soldevila, lesionados. Pero el problema no queda ahí. Después de la primera sesión semanal, se confirman dos dudas importantes: Alberto Toril y Nico Espinosa.

El delantero mallorquín, ultimo refuerzo invernal del equipo alicantino —cuya contratación precipitó la marcha de Slavy, que ya se ha estrenado como goleador en Ponferrada—, no acaba de tener buenas sensaciones. El tiempo que permaneció parado mientras ultimaba su salida del Alajulense en Costa Rica, que no fue fácil (ni rápida) por la falta de entendimiento entre las partes, y su deseo de incorporarse cuanto antes a la rutina de competición, le han provocado una molestia en la parte posterior del muslo que deberá ser explorada con exactitud.

Alberto Toril, en el césped del Rico Pérez, tras su aterrizaje en Alicante desde Costa Rica. / Álva

Después de quedarse fuera de la lista de convocados para el duelo frente al Antequera en el que debía ser, como anticipó el técnico, su debut oficial como blanquiazul, Toril ha seguido sin encontrarse cómodo dos días después, lo que obliga a que, aunque él no considera que sufra una lesión muscular, los servicios médicos confirmen si existe o no rotura. La condición física está ralentizando su asentamiento en un proyecto que apostó por reubicar (sin éxito) a Unai Ropero como 'nueve' debido a la falta de confianza del preparador en sus dos delanteros centro de referencia.

Lo natural, a juzgar por las características de El Pozuelo, el siguiente campo a visitar, es que Fran Sol recupere su lugar en el once inicial porque la pelea con los centrales, al ser los espacios más reducidos, se antoja clave... e inevitable, una tarea para la que el madrileño está más cualificado que el atacante cedido por el Alavés, pese a demostrar el domingo mayor conexión con el juego y más facilidad para conectar remates. A estas alturas de semana, se da por hecho que Toril seguirá sin poder ofrecer alternativas ofensivas y lo que se desea ahora es delimitar la dolencia del último fichaje para encontrar cuanto antes la solución.

Nico Espinosa... al 60% de capacidad

En paralelo, se está viviendo el reingreso a un nivel óptimo del capitán, que continúa sin sentirse en plenitud física. El isquiotibial de la pierna que ya le ocasionó un carrusel de lesiones que acabaron obligando a la SAD propiedad de la familia Ortiz a poner al canterano en manos del mejor especialista europeo en ese tipo de afectaciones musculares, Lasse Lempainen.

Nico Espinosa, con el peto amarillo, durante un entrenamiento con el Hércules. / Álvaro Egea / HCF

El extremo alicantino, que empezó el curso en la jornada 13, que solo lleva nueve presencias en partidos y que cada semana acumula menos minutos sobre el césped (14 contra el Antequera), se debate entre el compromiso de fidelidad que se autoimpone con el club de su ciudad y la realidad médica, que confirma que aún está al 60% de su capacidad real, circunstancia que se nota cuando pisa el césped.

Nico, si no ocurre nada extraño, volverá a estar dentro de la convocatoria esta semana, pero con expectativas muy bajas de que pueda viajar para ser titular, eso significa que reordenará la estructura y se repetirá la línea ofensiva que empató en Barcelona con el Europa, con Andy Escudero en la derecha, Ropero en la izquierda y Sol en punta.

Colomina, sin conmoción, pero con el ojo morado

La otra línea que sufrirá modificación es la medular. Roger Colomina, que debe cumplir partido de suspensión por acumulación de amarillas, se unió al primer entrenamiento de la semana, el más suave de todos los programados hasta el sábado. Lo hizo sin los efectos neuronales adversos que puede llegar una conmoción como la que sufrió el domingo y que acabó con el barcelonés en el hospital.

Roger Colomina, durante una sesión de trabajo en las instalaciones de Fontcalent. / Álvaro Egea / HCF

Allí fue sometido al examen pertinente, que descartó fractura o hemorragia. Después se pudo marchar a su casa para descansar, sin necesidad de ingreso medicalizado ni monitoreo. Tras la jornada libre, el centrocampista, que ha vuelto a recobrar la titularidad tras el tiempo que pasó fuera del equipo por una operación de hombro, se ejercitó a un ritmo bajo, sin secuelas. Lo que sí le quedó del choque cabeza con cabeza, que se escuchó limpio sobre la hierba, es un moratón singular en el ojo que, sin embargo, no le ha impedido ejercitarse con normalidad.