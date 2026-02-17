Cita trampa para el Hércules en Torremolinos

Urge ganar. Es imperativo. Los números del Hércules obligan a regresar el sábado de Torremolinos con los tres puntos. Los alicantinos, con sus 8 victorias, 8 empates y 8 derrotas, se han descolgado de la cabeza, han caído a la décima plaza y, si quieren finalizar la temporada regular entre los cinco primeros, no solo precisan remontar cuatro puntos, también han de eliminar a los cuatro rivales que ahora se han situado en medio, tres de ellos, habiendo disputado un encuentro de liga menos que los blanquiazules.

En esa tesitura, con los problemas que manifiesta el fútbol que propone Beto Company para hacer goles en jugada, sin usar el comodín del penalti, y con el lastre de no disponer del portero que más errores defensivos tapa, viaja este viernes la expedición a la costa malagueña, donde el sábado le toca medirse con un recién ascendido que, de momento, ocupa plaza de regreso a Segunda RFEF, categoría en la que el curso pasado fue campeón de liga con su técnico actual.

Podría interpretarse como un desplazamiento sencillo, propicio para mejorar la pesarosa estadística que firma el Hércules a domicilio. Solo una victoria en todo el ejercicio después de 12 intentos. O se reverdece esa línea de datos, o el objetivo no será factible. Solo hay cuatro equipos peores que el de Beto en este capítulo, y son los cuatro que cierran por abajo la clasificación general. Sin embargo, el Juventud Torremolinos tampoco ofrece un rendimiento temible en su estadio.

El proyecto que tutela Antonio Calderón, que lidia con todos los problemas que pueden surgir en las entidades modestas, incluidos los impagos reiterados de nóminas, únicamente ha obtenido 4 victorias en sus once presencias en El Pozuelo hasta ahora. Le pesa desenvolverse en su casa, de césped natural, pero de dimensiones limitadas. Y quizá este pueda ser el principal problema con el que se enfrente un equipo que basa su ataque en la posesión porque los espacios para circular la pelota se reducen.

Tal vez sea por eso que los malagueños no pierden delante de su público desde el 30 de noviembre. Un empate, en la situación actual del Hércules, significaría otro paso atrás, seguir perdiendo comba con oponentes que aún disponen de una bola extra, la de sus duelos aplazados por el último temporal de borrascas.

Clasificación antes del Juventud Torremolinos - Hércules de este sábado en El Pozuelo. / RFEF

El dato que de verdad invita a la reflexión, el que sitúa el marco real en el que se mueve este Hércules actual una vez asentado el cambio en el banquillo, resulta bastante esclarecedor: en lo que va de 2026, el Juventud Torremolinos ha sacado un punto más (8) que el Hércules (7) gracias, en buena parte, a que ha sumado dos victorias y los alicantinos solo una pese a disputar una fecha menos los malagueños, la que todavía está pendiente contra el Teruel.

Sin pegada... ambos

A malagueños y alicantinos les cuesta horrores marcar, festejar goles, pero también dejar su portería a cero. 26 suman ambos a favor, 27 han encajado los blanquiazules y 29 los verdiblancos.

Si el Hércules viaja el viernes creyendo que enfrente habrá un enemigo asequible, que eche la vista atrás y se acuerde del duelo de la primera vuelta, donde los hombres de Calderón fueron capaces de ponerse por delante en el marcador jugando con uno menos por la roja directa que mostraron al central Dani Fernández a la media hora de juego.

Felicitación a Rafa de Palmas tras marcar el gol del triunfo ante el Juventud Torremolinos en Alicante. / Héctor Fuentes

El milagroso tanto de Rafa de Palmas en el tiempo añadido permitió a Beto sostener la media inglesa que mantuvo en sus cinco primeras semanas al frente del equipo. El atacante francés, reclamado por Vicente Parras nuevamente, no estará esta vez... así que convendría no dejar para el final la resolución de un choque con todos los alicientes para ser tildado de trampa... y con razón.